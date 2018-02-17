Вячеслав Фетисов: «Вижу нашу сборную по хоккею в финале Олимпиады»

СЕГОДНЯ 18:33 2018-02-17T18:54:08+03:00

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Сегодня наша хоккейная сборная обыграла всухую американцев – 4:0, заняла в группе первое место и вышла в четвертьфинал турнира. Вячеслав Фетисов по телефону прокомментировал корреспонденту "КП" игру нашей команды.

- Понравился сегодня матч. Красивый хоккей, постоянное давление на соперника. Видно, что команда находится в хорошей физической форме. Превосходили американцев во всех компонентах игры. У соперника шансов не было никаких.

- Получается, прибавляем от матча к матчу?

- Конечно. Тут самое главное в хорошей форме подойти к главному матчу – к финалу. Пока, мне так кажется, все идет по плану.

Превосходили американцев во всех компонентах игры. У соперника шансов не было никакихФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

- Вы уже видите нашу сборную в финале?

- Я их видел чемпионами еще до начала Олимпиады. Они должны быть в финале.

- Это хорошо, что мы напрямую выходим в четвертьфинал, минуя 1/8 финала? Есть время отдохнуть…

- Может хорошо, а может, и нет. Сейчас они находятся в хорошей форме. И лишняя игра им, возможно, не помешала бы и дала бы какое-то преимущество. Но я бы не парился сейчас на этот счет. Готовился бы спокойно к четвертьфиналу. С такой игрой нам никакой соперник не страшен.

Сегодня наша хоккейная сборная обыграла всухую американцев – 4:0Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

- Похоже, что главный тренер сборной Олег Знарок уже определился и с сочетаниями звеньев, и с вратарем…

- Это нормальная тенденция по ходу турнира менять сочетания звеньев. Знарок ищет, экспериментирует. Ребят он знает хорошо, понимает, где и в чем надо прибавить.

В ворота американцев влетело четыре шайбыФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

- Илья Ковальчук снова отличился, сделав дубль в игре в американцами. Соперники, берегитесь?

- Рад за Илью, что он побил рекорд по количеству шайб за сборную на Олимпиадах. Я в свое время, будучи главным тренером и генеральным менеджером сборной, взял его 19-летнего на Олимпиаду в 2002-м году. И вот теперь он - рекордсмен. Я с уважением отношусь и к нему, и к Павлу Дацюку, получившим еще один шанс выиграть золото на Олимпиаде. Болею за них. У меня есть еще личный интерес в этой сборной: в ней много мальчишек, которые играли у меня в «Красной Армии» в МХЛ, когда я был президентом хоккейного ЦСКА. Помню, как вручал им перстни за победу в Кубке Харламова, как глаза у них горели. Сейчас они вышли на главные роли в сборной. И я им желаю удачи.

Красивый хоккей, постоянное давление на соперника. Видно, что команда находится в хорошей физической формеФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

КАК ЭТО БЫЛО

Итог матча Россия - США на Олимпиаде в Пхенчхане: наши разгромили американцев 4:0

Хоккеисты сборной России в субботу, 17 февраля, завершили свои выступления на групповом этапе Олимпиады 2018 в Пхенчхане. Наша команда встречалась со сборной США. Уже на 7-й минуте матча Николай Прохоркин открыл счет в матче, воспользовавшись передачами от Барабанова и Мозякина. Тот же Прохоркин в начале второго периода удвоил преимущество российской команды. 2:0 в начале второй 20-минутки были достаточно позитивными для нас (подробности)