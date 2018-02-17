2018-02-17T22:22:50+03:00
Звезды

Актриса из «Доктора Хауса» обвинила музыканта Мэрилина Мэнсона в домогательствах

По словам Шарлин Йи, артист был фанатом сериала и домогался женщин на съемочной площадке
Екатерина БОЛГОВА
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Актриса Шарлин Йи,Актриса Шарлин Йи,Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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Американская актриса Шарлин Йи, ставшая знаменитой после съемок в последнем сезоне сериала "Доктор Хаус", обвинила музыканта Мэрилина Мэнсона в сексуальных домогательствах.

"Даже не начинайте про Мэрилина Мэнсона. Да, это случилось довольно давно - (во время) последнего сезона "Хауса" он пришел на съемочную площадку, потому что был огромным фанатом шоу, и домогался каждой женщины", - написала Йи в своем микроблоге в Twitter.

Она добавила, что рассчитывает на "получение помощи" Мэнсоном.

Как сообщал сайт kp.ru, скандал с сексуальными домогательствами в Голливуде начался осенью прошлого года. В октябре в газете Тhe New York Times появилась публикация о том, что известный американский кинопродюсер Харви Вайнштейн в течение около 30 лет домогался актрис и других сотрудниц компаний, в которых работал. Обвинение в адрес поддержали больше 80 женщин, в числе которых - актрисы Анджелина Джоли, Гвинет Пэлтроу и Сальма Хайек.

Позже с аналогичными обвинениями женщины выступили в отношении актеров Кевина Спейси и Дастина Хоффмана, стендап-комика Луиса Си Кея, а также политиков и общественных деятелей.

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