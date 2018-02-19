2018-02-19T15:06:57+03:00
Общество

Только храмы и удерживали на Кавказе последних русских

Наш спецкор Дмитрий Стешин - о том, почему стал возможен теракт у православной церкви в Кизляре
Дмитрий СТЕШИНспециальный корреспондент отдела политики
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Шокирующее убийство мирных прихожан человеком, который уверяет, что убивает за "истинную веру", вызвало широкий резонансШокирующее убийство мирных прихожан человеком, который уверяет, что убивает за "истинную веру", вызвало широкий резонанс
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Единственное место, где на Северном Кавказе могут собираться оставшиеся русские – это церкви. Не всех устраивают фольклорные кружки при местных администрациях. Все понимают, что это профанация, и душевного утешения там не сыскать. А оно нужно, это утешение, потому что исход русских с Кавказа так и не смогли остановить по ряду причин. И в первую очередь – недружелюбная среда, невербальные методы вытеснения и только потом – нищая, небогатая и несправедливая жизнь нацреспублик. Я говорил об этом в 2007 году с Кизлярским казачьим атаманом Николаем Спириным. Мой путь лежал дальше – в Грозный, на первую Пасхальную службу в единственном православном храме чеченской столицы. Его только что восстановили и освятили после осквернения войной. Поэтому, атаман воспринял меня не как заезжего журналиста, а как паломника-единоверца и был откровенен. Его слова врезались мне в память навсегда:

- Ночью арык у твоего дома кто-то завалил камнями. Утром весь двор в помоях. Ты над клубникой стоял месяц на четвереньках, а сосед тебе на грядки кур выпустил. На твое возмущение отвечает: «Ты жадный, да? Курица поела немного...» Дочку на дискотеке залапали. Сын пошел в магазин – избили толпой, бил племянник местного мента – жаловаться бесполезно. Ты все правильно понял – продал дом и уехал.

Под Кизляром жили и мои родственники, казаки Волгской линии, которых при Екатерине перевели на Кавказ. Только атаман отсоветовал мне ехать родню искать, мол, нет там никого уже много лет. Никаких казаков. В самом-то Кизляре, бывшей казачьей столице местных земель, их осталось от силы человек 50.

А после расстрела у храма, наверное, будет еще меньше. Хотя, именно храмы как-то удерживали последних русских, русскоязычных. «Стыдно храм бросать, батюшку оставлять – он у нас светлый человек» - слышал я такое. Вот только стыд, перед страхом смерти, отступает обычно.

Трагедия в Кизляре: 22-летний дагестанец, убивший 5 человек, планировал устроить бойню в православном храме.Очевидцы расстрела прихожан храма Георгия Победоносца в дагестанском городе Кизляр уверяют, что жертвами 22-летнего преступника могли стать десятки человек, среди которых были беременные женщины и дети.

Может быть и изменится что-то в Дагестане, после начавшейся масштабной чистки. Потому что, будем честны – и сами дагестанцы все чаще бегут из своей республики. Если ты не связан ни с каким кланом – ловить тебе здесь нечего. А даже если и связан – у лидеров клана свои дети подрастают. Будешь «шестеркой» до старости – кому это понравится? Радикалы - ваххабиты умело использовали социально-этническое неравенство в своих проповедях. Чудовищный итог синтеза религиозного фанатизма и несправедливой жизни мы, похоже, и увидели в «прощенное воскресенье» у кизлярского храма.

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