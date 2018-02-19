На Олимпиаде в Пхенчхане ВАДА потребовало от российской фигуристки сдать анализы прямо во время тренировки

СЕГОДНЯ 16:20 2018-02-19T16:20:27+03:00

Загитова тут на Олимпиаде в Пхенчхане выиграла произвольную программу командного турнира и помогла нашей команде стать вторыми в общем зачете Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

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Новый скандал на Олимпиаде в Пхенчхане. Российской фигуристке Алине Загитовой допинг-офицеры ВАДА сорвали тренировку. 15-летняя спортсменка вынуждена была уйти со льда после пяти минут своего занятия, дабы сдать все необходимые допинг-пробы. Она сначала сдала кровь и отправилась на запланированную официальную тренировку, но потом же от нее потребовали сдать и мочу.

- В свое тренировочное время она вышла на лед, но через несколько минут ей пришлось уйти, так как допинг-офицер требовал от нее сдать пробу. Таким образом, тренировка оказалась сорвана, - сообщает "Р-Спорт".

Уже чуть позднее появились другие подробности этого происшествия:

- Алине пришлось пить воду в течение четырех часов. Когда же пришло время выходить на лед, то она поняла, что после такого количества воды это сделать достаточно сложно. Прямо во время тренировки от нее потребовали досдать пробу до определенного объема, она ушла со льда вместе с допинг-офицерами, - сообщает ТАСС. 15-летняя российская спортсменка в этом сезоне выиграла чемпионат Европы, который прошел в Москве. Загитова тут на Олимпиаде в Пхенчхане выиграла произвольную программу командного турнира и помогла нашей команде стать вторыми в общем зачете. После завершения соревнований она вместе с Евгенией Медведевой, еще одной кандидаткой на победу в Пхенчхане, покинули Пхенчхан и отправились на тренировочный сбор в Японию.

Соревнования по фигурному катанию среди женщин пройдут на Олимпиаде в Пхенчхане в конце игр - 21 и 23 февраля.

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- Вы уже никогда не отмоетесь. Все используют допинг, но государственная поддержка допинга - грязное дело, - говорил мне старый болельщик Курт (стаж - восемь Олимпиад) в Немецком доме в Пхенчхане. Он мочил усы в пивной кружке и разглагольствовал: - Достаточно посмотреть фильмы нашего немецкого журналиста Хайо Зеппельта, и все становится ясным для здравомыслящего человека. (подробности)