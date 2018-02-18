Мы пришли на Олимпиаду как люди в сером, но остались как Россия

СЕГОДНЯ 12:45 2018-02-18T20:38:36+03:00

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- Вы уже никогда не отмоетесь. Все используют допинг, но государственная поддержка допинга - грязное дело, - говорил мне старый болельщик Курт (стаж - восемь Олимпиад) в Немецком доме в Пхенчхане. Он мочил усы в пивной кружке и разглагольствовал: - Достаточно посмотреть фильмы нашего немецкого журналист Хайо Зеппельта, и все становится ясным для здравомыслящего человека.

- А доказательства? - спрашиваю я.

- А разве вы обращались в суд? - неожиданно трезвым голосом спрашивает он.

- Разумеется! Наши спортсмены… - начинаю я.

- Да бросьте. Причем здесь спортсмены? Понятно, что среди них много порядочных и честных людей, попавших в эту молотилку. Государство ваше обращалось в суд?

Я молчу.

- Вот вам и ответ. Вы даже извинялись перед всеми, согласились на все условия, пошли без флага, без гимна, без страны. Вывод однозначен: виновны в глазах мира.

Я сразу вспоминаю слова легендарной лыжницы Елены Вяльбе: «В цивилизованном мире все друг другу улыбаются, пожимают руки, а потом идут в суд. И это правильно». И никто до сих пор не дал ответа гражданам России, ПОЧЕМУ мы не обратились в суд. Значит, мы И В САМОМ ДЕЛЕ виновны?! Закулисные шепотки я, как и все на Олимпиаде, слышала: «Это была сделка. Мол, мы молчим, а они пускают наших спортсменов под олимпийским флагом. Уже не хватало времени на суды, а нам важно было участие любой ценой. Потому и не стали связываться». Господи, как же не понимают те, кто хотел замять скандал и дать шанс спортсменам, что они на десятилетия втоптали в грязь честь и достоинство России?!

На церемонии открытия Олимпиады наши спортсмены прошли под нейтральным флагомФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Разумеется, когда 5 декабря Россию, как государство, отстранили от Олимпиады, расчет был именно на то, что в этой горячке нам не хватит времени на суды. И что мы ухватимся за самое глупое и постыдное, навязанное нам решение: не обжаловать, не подавать апелляцию, склонить «повинную» голову. Дайте только проскочить! Авось все потом рассосется. Увы, само не рассосется.

К своему удивлению, я обнаружила, что НИКТО из западных спортивных журналистов не читал доклад Макларена, на основании которого Россию отстранили от Олимпиады. «Там же двести страниц! - жаловались все. - Мы читали выдержки». (Как это удобно - читать выдержки! А вот я, журналист, далекий от спорта, внимательно прочитала.)

Еще больше меня изумил тот факт, что никто не удосужился ознакомиться с материалами суда в Лозанне, оправдавшего наших спортсменов. Судебная аргументация никому не известна.

Любой, даже не «спортивный» юрист в России мог сразу заявить, что ни одно из заявлений Макларена не подкреплено доказательствамиФото: GLOBAL LOOK PRESS

Среди западников бытует мнение, что оправдали отдельных «чистых» спортсменов, но никто не в курсе, что суд вдребезги разбил все так называемые «доказательства» Макларена. (А ведь любой, даже не «спортивный» юрист в России мог сразу заявить, что ни одно из заявлений Макларена не подкреплено доказательствами. Что дело наше правое. Что надо воевать в судах.)

- Если вы смотрели фильм «Икар» американского продюсера Брайана Фогеля, то разумно предположить, что в России была государственная поддержка допинга. Но я журналист, а журналисту нужны стопроцентные доказательства, - осторожно говорит Андреас Чек, корреспондент отдела спорта шведской газеты Aftonbladet. - Мы не можем делать выводы на основании веры. А такие спортсмены, как Устюгов, Шипулин, Виктор Ан (который, вообще, кореец) просто пали жертвами санкций. Но, откровенно говоря, все, согласно расследованиям журналистов и Макларена, выглядит правдоподобно.

Виктор Ан, как и многие другие наши атлеты, был отстранен от игрФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

- Даже то, что русские стали вскрывать пробирки уже на Олимпиаде-2012 в Лондоне, как настаивает Макларен? И это при том, что все лаборатории были под контролем англичан?

- А разве русские не могли это сделать? Откуда мы знаем, какие там были возможности? - говорит Андреас. На несколько секунд я теряю дар речи. Вот сидит передо мной порядочный, честный человек, старающийся быть объективным, и при этом он предполагает, что преступление ТЕОРЕТИЧЕСКИ возможно! Ну и что? Да все возможно на этом свете!

Я много лет свято верила, что вся западная система правосудия основана прежде всего на презумпции невиновности. Но в отношении России этот метод не работает. Россия виновна априори.

С каждым днем Олимпиады политическое напряжение спадает. «Праздник унижения» не состоялсяФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Андреас вовремя поправляется:

- Я лишь хочу объяснить вам, почему шведы так остро реагирует на тему допинга. Видите ли, шведские спортсмены ни разу не попадались на допинге. Мы играем честно. Но я еще раз хочу повторить: в отношении России есть подозрения, но нет доказательств.

Я помню, как в автобусе из Каннына в Пхенчхан я разговорилась с новозеландским журналистом по имени Скотт, изложила все свои аргументы, и он прямо загорелся:

- Работай. Езжай на все суды. Копай, доказывай, делай фильм или книгу. Это же потрясающая тема!

- Как?! - возражаю я. - Я сделала запрос в WADA (всемирное анти-допинговое агентство), а мне ответили: «У нас нет свободных людей для интервью».

- И это тоже тема. Тряси адвокатов. Пиши сотни запросов. Если это и вправду заговор спецслужб, это же детектив века!

Наши болельщики невероятно активны и организованыФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

P.S. Я до сих пор с уверенностью не могу сказать, надо ли нам было ехать на эту Олимпиаду. Спортивные аргументы («а почему, собственно, наши блестящие фигуристки Медведева и Загитова должны дарить свои медали американцам или канадцам?») понимаю, но не принимаю. Есть интересы и поважнее медалей.

Хотя могу заверить: с каждым днем Олимпиады политическое напряжение спадает. «Праздник унижения» не состоялся. Чем больше медалей и побед, тем меньше вопросов и косых взглядов. Спортивные комментаторы уже не успевают произносить аббревиатуру «Олимпийские атлеты из России», а просто говорят: «Россия». Наши болельщики невероятно активны и организованы. Все-таки мы пришли на Олимпиаду как люди в сером, но остались как Россия. Остается главный вопрос: почему наш Олимпийский комитет России (ОКР) не стал обжаловать решение МОК?. При том, что все сроки прошли, и мы уже не можем подать апелляцию. Ответ необходим, и без него нам будет трудно двигаться дальше.

Впереди немыслимая судебная борьба. Мы должны сражаться за каждого спортсмена, которого оболгали. Но, прежде всего, необходимо очистить собственные авгиевы конюшни. Ведь сначала Герцен задал вопрос «Кто виноват?», а уж потом Чернышевский подхватил - «Что делать?»

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