Нужны ли России новые города?

СЕГОДНЯ 18:00 2018-02-19T18:04:11+03:00

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Недалеко от Екатеринбурга будет создан первый в России smart city («умный город»). На Российском инвестиционном форуме в Сочи прошла презентация этого проекта. Он будет реализован, если уральский город получит право проведения у себя Всемирной выставки ЭКСПО в 2025 году. Здесь расположатся образовательные, научные и медицинские центры, жилые дома, развлекательные площадки - все с применением самых инновационных технологий. Почему «умному» городу место на Урале и нужны ли стране новые города, «КП» обсудила с Андреем Максимовым, членом Общественной палаты, экспертом по развитию городов.

- Здесь, на инвестиционном форуме много говорят о развитии городов, а как вообще они должны развиваться?

- Во всем мире идет сосредоточение ресурсов в крупнейших агломерациях (скопление населенных пунктов, образующих единую систему – Авт.), в территориях с самыми мощными конкурентными преимуществами. Это, прежде всего, удобно бизнесу и инвесторам. Поэтому задача, которая стоит перед Россией - стимулировать развитие больших агломераций, которые в нашей стране есть. Это Московская, Санкт-петербургская, Екатеринбургская, Новосибирская, Ростовская агломерации. Развитие – это, прежде всего, нахождение стимулов, что города самостоятельно регулировали свою экономическую деятельность, стимулирование малого и среднего бизнеса, выстраивание информационных сервисов для привлечения инвестиций. Вот это самое важное. Потому что именно агломерации – это те курочки, которые несут в современном мире золотые яйца.

- С другой стороны, в России есть не только крупные города. Как быть с ними?

- На фоне глобализации появляется интерес и к регионам – это параллельные процессы. Чем больше людей стягиваются в большие города, чем больше ресурсов там сосредотачиваются, тем больше людей интересуют товары и услуги, несущие уникальный культурный код конкретного места. Специфический пряный аромат конкретной территории. Это касается и туризма, и продуктов питания, и товаров народного потребления.

Важно, что Россия находится в обоих этих трендах. Мы начали развивать локальную экономику недавно, но уже есть первые успехи. У нас появились отели в Подмосковье, которые входят в число лучших семейных отелей Европы. У нас есть Териберка, которая прославилась благодаря фильму «Левиафан» в качестве места депрессии, уныния, разрушения. Теперь она превращается в мощнейший центр гастрономического туризма, в котором каждый год проводится фестиваль, привлекающий не только россиян, но и людей со всего мира. Там десять и более раз в год растет стоимость недвижимости. Стимулирование таких новых точек роста – это то, чем должно заниматься и государство, и общество. Применительно к малым городам надо искать возможность сочетать историческое наследие и современные сервисы, которые можно продавать.

- Есть пример города, который совместил себе все это? Сохранил свою уникальную самобытность и развивается в динамичном современном формате?

- Первый претендент на лидерство здесь – Коломна. Там каждый год открывается несколько музеев, и возродили исторические производства пастилы. Возрождают уникальные российские сорта яблок. Бурным цветом растет туристическая инфраструктура. Музеи все современные, интерактивные. Транспортная система, связывающая Коломну и Москву, тоже развивается. Есть вагоны, которые специально для этого пустила РЖД.

Есть другие города, не такие знаменитые, но перспективные. В Вологодской области есть Тотьма, которая по тому же туристическому потоку, не уступает, а иногда и затмевает Великий Устюг. В Ярославской области есть Тутаев. Это два города, слитые воедино, на разных берегах реки, - бывший Романов и бывший Борисоглебск. Там сегодня появляются новые городские активности, которые дадут серьезные плоды.

- На стенде ЭКСПО-2025 была представлена концепция «умного» города. Насколько эта идея жизнеспособна?

- Мы знаем, что есть в Ростове, в Казани умные дома или умные кварталы. Хотя большого «умного» района или «умного» города пока в России не создано. Именно амбиция, связанная с ЭКСПО-2025, дает шанс сильно продвинуться в этом направлении. Мне кажется, что у Екатеринбурга в этом смысле есть очевидные конкурентные преимущества.

В области экономики. Екатеринбург дает 3,6 % рост ВВП России. Фактически он значительно опережает любую другую агломерацию в России, кроме Московской и Санкт-петербургской. Исторически это всегда опорный край державы. Это сервисный центр для всего Урала и западной Сибири – регионов, где сосредоточена добыча основных природных ресурсов России. В этом смысле экономическая мощь Екатеринбурга - серьезное подспорье для появления «умного» города.

Кроме того, это удобное с точки зрения логистики место. Его уникальное географическое положение в центре Евразийского континента, делает удобным привлечение участников выставки ЭКСПО-2025 именно сюда. При этом Екатеринбург поражает своим культурным разнообразием и сочетанием традиций. С одной стороны, это место, где печально закончилась царская Россия. С другой – родина неформальных движений 80-90-хх годов. Родина Бориса Ельцина - а значит той новой постсоветской России, в которой мы с вами сегодня живем.

- Как вы думаете, нужны ли России сегодня новые города?

- У нас не так давно появился Иннополис в Татарстане, а также Доброград во Владимирской области. Иногда построить новый город на новой территории бывает легче, чем вдохнуть новую жизнь в старый. Тем не менее, мы должны в большей степени думать об обновлении, восстановлении уже сложившихся городов. Правильнее опираться на то сообщество, которое уже есть, использовать его потенциал – человеческий, образовательный, культурный, экономический. И как-то пытаться перестроить, вдохнуть новую жизнь в те города, которые уже существуют.