Александр Серов: Моя жена — законченная негодяйка! И она должна немедленно сменить мою фамилию!

СЕГОДНЯ 18:21 2018-02-19T18:16:02+03:00

Знаменитый певец не в силах терпеть все, что мать его дочери говорит о нем в прессе

Изменить размер текста: A A

В последние недели вокруг 63-летнего народного артиста России одни скандалы. Передача за передачей, программа за программой, статья за статьей сообщает все новые подробности о личной жизни Александра Серова. Почему его бывшая супруга Елена Стебенева ушла от него? Правда ли, что у певца есть внебрачные дети? ДНК-тесты, в которые артист не хочет верить…

После прихода бывшей жены на программу Бориса Корчевникова и рассказа о том, что у них была еще одна дочь, родившаяся инвалидом и скончавшаяся на пятый день после рождения, Александр Серов, похоже, устал терпеть такие откровения перед всей страной.

- После того, что она говорит в телевизоре и то, что она вообще говорит, она законченная негодяйка! Вот что я могу сказать про свою жену и больше ничего не намерен говорить!

Моя бывшая жена не Серова, а Стебенева — законченная негодяйка! И она должна немедленно сменить мою фамилию! - отрезал артист.

После цикла программ Александр Николаевич до сих пор не может прийти в себя: «Меня так отчесали! Журналисты доводят меня до инфаркта и до инсульта!».

Напомним, Александр Серов был единственный раз женат на мастере спорта по акробатической гимнастике Елене Стебеневой, с которой прожил в браке 19 лет. Их дочери Мишель (названа в честь актрисы Мишель Пфайффер) 24 года. После развода она осталась жить с отцом.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Первое, что я ощутила - это страшный удар в голову. А потом второй, третий…»: бывшая жена Александра Серова рассказала о жизни со звездой

В 2011-м году, после 19 лет брака, Александр и Елена Серовы развелись. И сам певец, и его бывшая жена очень туманно комментировали причины расставания. Серов рассказывал, мол, тяжело жить с человеком, который тебя не любит (подробности)

Александр Серов: Жена разорила меня на три миллиона долларов!

В конце 80-х при одной мысли, что исполнитель бессмертных хитов «Мадонна» и «Ты меня любишь» Александр Серов свободен и живет один, толпы поклонниц осадили бы его жилище по всем фронтам. Видимо, именно из-за повышенного внимания со стороны слабого пола Серов долгое время скрывал от публики жену и дочку. Так сказать, путал следы. (подробности)