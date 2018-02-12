2018-02-12T23:12:37+03:00
Звезды

ДНК-тест раскрыл правду о внебрачной дочери Александра Серова

Артист спустя 30 лет решился на экспертизу
Алена МАРТЫНОВА
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Девушка, в отличие от своего отца, не желает их встречи. Фото: скриншот ток-шоу "Прямой эфир".Девушка, в отличие от своего отца, не желает их встречи. Фото: скриншот ток-шоу "Прямой эфир".
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В личной жизни 63-летнего Александра Серова едва не запутались даже самые преданные поклонники. Последнее время певцу приписывали связь с гражданкой Германии Надеждой Тилер, а также отцовство ее дочери Кристин. Сам певец всячески открещивается от признания родства, а в одном из ток-шоу и вовсе заявил: внебрачная дочь существует, но совсем от другой женщины — питерской поэтессы и некогда его фанатки Валентины Аришиной. Якобы она 30 лет назад родила от него ребенка и воспитала сама, не разу не попросив о помощи. Правда, зачатие произошло помимо воли артиста.

Бывшие любовники впервые через много лет встретились в эфире ток-шоу Андрея Малахова и сегодня публике наконец представили результаты ДНК-теста певца и Алисы Аришиной. Девушке 29 лет, родилась в Санкт-Петербурге, несколько лет жила на острове Тенерифе, а сейчас собирается выйти замуж за гражданина США и уже переехала в Лос-Анджелес. Профессионально занимается фотографией и реставрацией мебели.

С Серовым Алиса виделась лишь однажды в детстве. Даже для съемок передачи девушка не прилетела в Россию. А в ролике, снятом для ток-шоу, заявила: «Что бы ни случилось, я к Серову никогда не приду. Для меня этого человека нет».

Сам же Серов, посмотрев сюжет о жизни предполагаемой дочери, похвалил ее:

- Замечательная девочка, энергичная, продвинутая. У нее все впереди.

Тем не менее, несмотря на распри, предполагаемые родственники сдали ДНК-тест, результаты которого огласили в студии.

- Тест на отцовство между Александром Серовым и Алисой Аришиной. Александр на 99,9% является биологическим отцом Алисы, - сообщила специалист.

После этого артист извинился перед Валентиной и поздравил ее с их совместной дочерью. Пригласит ли Алиса своего звездного отца на скорую свадьбу, пока неизвестно. Однако, девушка уже подружилась с Мишель — единственной законнорожденной дочерью певца.

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- Это, конечно, печальная история. Первый раз Лена родила за полтора года до этого, - рассказал певец. - Я тогда был на гастролях. А мой администратор Дима Галихин дома. Я ему говорю: "Димка, страхуй" (подробнее).

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