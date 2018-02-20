2018-02-20T16:56:52+03:00
Политика

В России хотят создать Министерство виртуальной реальности

Наш колумнист считает, что нужно вначале улучшить благосостояние народа, а мы уж потом сами как-нибудь «оцифруемся»
Елена КРИВЯКИНА@ElenaKrivyakinaспециальный корреспондент
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В Госдуме предложили создать в России министерство новых технологий и виртуальной реальности.В Госдуме предложили создать в России министерство новых технологий и виртуальной реальности.Фото: Евгения ГУСЕВА
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Зампредседателя комитета Госдумы по науке и образованию Борис Чернышов направил в правительство письмо с предложением создать в России министерство новых технологий и виртуальной реальности. По мнению депутата, создание отдельного министерства поможет совершить прорыв в «цифровой» сфере и принесет казне дополнительные доходы.

Сразу вспомнился советский фильм «Чародеи» по сценарию братьев Стругацких. Там в Научном универсальном институте необыкновенных услуг изучали волшебство и магию, произносили заклинания и размахивали волшебными палочками. А в новом министерстве, по-видимому, все будут размахивать смартфонами и упражняться в телепортации.

Порой создается впечатление, что наши депутаты уже на полставки трудятся в Министерстве виртуальной реальности - уж больно далеки некоторые их прожекты от народа. Живут себе в каком-то параллельном мире, придумывают законопроекты, от которых население то в смех, то в дрожь бросает. Создание любой новой госструктуры - это дополнительные бюджетные траты и новые чиновничьи места. Тогда уж, прежде чем создать что-нибудь ненужное, нужно упразднить что-нибудь ненужное. Вот есть у нас такая крупная структура, как «Роснано», в развитие которой государство вкладывает десятки миллиардов рублей. Казалось бы, эта структура должна была вывести нашу экономику на новый уровень развития, массово внедрить высокие технологии, а нам вместо этого презентуют чехлы для смартфонов со встроенным экраном. Конечно, если депутаты пообещают отправить на пенсию непопулярного в народе Анатолия Чубайса, тогда и создание виртуального министерства, глядишь, удастся пропихнуть. Но и тут всем будет понятно, что новые технологии рождаются вовсе не в чиновничьих кабинетах, «опытный» госслужащий любой перспективный проект своими руководящими идеями может задушить. И в итоге вместо важных изобретений мы часто получаем пиар и распил. Может, лучше чиновникам не трогать новые технологии вовсе, тогда, глядишь, их ростки сами пробьются?

А еще, по мнению депутата Черныша, новое министерство поспособствует цифровизации населения и улучшит благосостояние россиян. Видится мне, что поставленную депутатом задачу явно стоит разделить на две части. Господа народные избранники! Помогите улучшить благосостояние россиян, а мы уж потом сами, и без министерства «оцифруемся».

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