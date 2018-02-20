2018-02-20T18:13:01+03:00
Спорт

Прыгунья в высоту Елена Слесаренко стала лицом нового пионерского движения

Об Олимпиаде, мечтах и достижениях на новом поприще Елена поговорила с корреспондентом "КП"
Евгения СУНДУКЯН
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Олимпийская чемпионка Елена Слесаренко осенью 2017 года была назначена начальником аппарата общественного движения "Юнармия".Олимпийская чемпионка Елена Слесаренко осенью 2017 года была назначена начальником аппарата общественного движения "Юнармия".
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О Елене Слесаренко говорили, будто она обладает даром левитации. Многие помнят ее знаменитый прыжок в Афинах. На Олимпиаде в 2004 году спортсменка взлетела над планкой 2, 06 и побив рекорд, державшийся двадцать лет, получила заслуженное золото.

Несмотря на то, что Слесаренко больше не взлетает над планкой, опыт преодоления высот помогает ей в жизни. В этом году Слесаренко преодолевает еще одну, карьерную высоту. Осенью прошлого года олимпийская чемпионка была назначена начальником аппарата общественного движения "Юнармия".

- Елена, понимаю, что новая работа и дел невпроворот, но хватает ли вам времени следить за Олимпиадой?

- Ну, а как иначе. На онлайн-трансляцию времени, конечно, нет, но по вечерам обязательно прочитываю наши олимпиадные новости. Прогнозы оппонентов — не радуют, а я все равно верю в команду. Не из таких передряг выходили.

- Кто больше всего оптимизма внушил?

- Наши фигуристы. Особенно, девушки. Но и командные выступления были большим успехом, учитывая новый командный состав. Вообще, смотрю на наших ребят и понимаю, как им безумно тяжело. Когда вся эта ситуация с Олимпиадой началась – мне часто звонили представители разных патриотических движений, спрашивали, что я думаю. А что я думаю. Конечно, президент правильно сделал, оставив на усмотрение спортсмена выбор участвовать или нет.

Греция, Афины. 29 августа 2004 года. Елена Слесаренко завоевала золотую медаль на соревнованиях по прыжкам в высоту, установив новый олимпийский рекорд - 2,06 метра. Фото ИТАР-ТАСС/ КоммерсантЪ/ Илья Питалев

Греция, Афины. 29 августа 2004 года. Елена Слесаренко завоевала золотую медаль на соревнованиях по прыжкам в высоту, установив новый олимпийский рекорд - 2,06 метра. Фото ИТАР-ТАСС/ КоммерсантЪ/ Илья Питалев

— Если бы перед вами стоял такой выбор - поехали бы?

— Точно, нет. Для меня форма и флаг всегда были особенным. Когда побеждаешь, когда в твою честь звучит гимн и поднимается флаг и тебе рукоплещет вся страна — это особое чувство. Можно выиграть все на свете, но при этом и представить себе невозможно, что испытывают наши спортсмены, лишенные всего этого.

— Ваш лучший результат был два ноль шесть. Не снится ли два ноль семь?

— Мне два десять до сих пор иногда снится. Бывают такие сны, когда я разбегаюсь, отталкиваюсь, лечу. К сожалению, такое чувство только во сне и осталось. В жизни ощущение полета ушло давно. Поэтому я в своё время приняла решение закончить карьеру. Можно ведь было еще тренироваться, ставить себе какие-то цели. Но я вдруг поняла, что перестала летать. Вроде, бегу, вроде, быстро прыгаю. Но не лечу, а уже падаю.

— остались ли в жизни высоты, которые нужно преодолеть?

— У меня сейчас большая работа в Юнармии. 22 и 23 февраля мы проводим первый Всероссийский молодежный патриотический форум «Я -Юнармия». Делегации со всей России приедут, включая Коми и Чукотку, собираем 8 тысяч лучших детей... Провести все на должном уровне - одна из высот.

— Осенью прошлого года вы удивили общественность, резко сменив работу. Ушли с поста Председателя комитета молодежной политики Волгоградской области и переехали в Москву на должность начальника аппарата общественного движения «Юнармия». То есть, вы сейчас возглавляете что-то вроде пионерской организации.

– Многие, кстати, сравнивают «Юнармию» с пионерами... Я хотя и не была пионеркой, но могу судить о том, что лучшие идеологические моменты оттуда Юнармия, конечно, переняла. Юнармия — это детское патриотическое общероссийское движение, цель которого - раскрыть таланты каждого ребёнка. У нас больше одиннадцати направлений работы, не только спорт, но и журналистика, экология,и спорт, цифровые технологии.. Даже две юнармейские детские команды КВН имеются...

- Честно говоря, я тоже ничего против пионеров не имею. В заслугу ему можно поставить то, что мальчики там воспитывались как мужчины. Учились выживать, спасать, проявлять силу и мужество. Сейчас такого нет, поэтому роль мужчин размывается. Мальчики снимают штаны и танцуют тверк.

— Вы ульяновских курсантов имеете в виду? Что бы там не говорили, будто это смешно, но мне кажется, такие видео не должны выливаться в сеть. Да ещё ребятами, которые дают клятву. Это ведь к тому, о чем мы с вами начали говорить. Почему-то так сложилось, что и в жизни, и в спорте сейчас больше девочки радуют, а не мальчики. Не берусь зарекаться, но, может быть, Юнармия поможет выровнять ситуацию. Мы детям прививаем соответствующие ценности. У сильного пола должно быть место для подвига в душе и сердце. Скажем, одно из наших основных направлений - военно-спортивные игры по типу «Зарницы». В прошлом году такая игра, она называется «Победа», проходила в парке «Патриот». Там и творческий конкурс, и викторина на знание истории, и полоса препятствий. Нужно было химзащиту за 10 секунд надеть, ножи на точность метать, полосу препятствий походить... дети в восторге были.

Елена Слесаренко: "Юнармия — это детское патриотическое общероссийское движение, цель которого - раскрыть таланты каждого ребёнка."

Елена Слесаренко: "Юнармия — это детское патриотическое общероссийское движение, цель которого - раскрыть таланты каждого ребёнка."

- Сами не пробовали пройти?

- Я тогда посмотрела на ребят и не стала даже пытаться. Автомат бы я ещё собрала, это я умею, а вот остальное...

- А я смотрю, у вас не только традиционно-пионерские формы взаимодействия с детьми. В программе форума занятия по киберспорту прописаны.

— Конечно! Недавно у нас чемпионат был по киберспорту. Ворлд оф танкс, Армада... Понятно, что из соцсетей и игр мы детей по-любому не вытащим. А вот научить их быть успешными - вполне можем. Вот-вот у нас появится образовательная интернет-платформа, что-то вроде онлайн-университета, там разные блогеры будут учить детишек актуальным навыкам. И среди этих навыков будут совсем неожиданные. Например, продвижение по соцсетям, или, к примеру, хайповедение. Как делать популярные топ-темы. Причём, вести уроки будут их кумиры.

- А кто кумир у детей?

- Мы проводили соцопрос. Дети называли Светлану Хоркину, Пореченкова, Никиту Михалкова.

- Да ну? Неужели Михалкова?

- А что такого? Вы не поверите, Кобзона называли! Но вообще - все хотят видеть Басту, Егора Крида. Я бы мечтала позвать Веру Полозкову. Миша Галустян у нас - президент Федерации военно-тактических игр, (соревнования по пейнтболу пройдут в дни работы форума). Но безусловные лидеры и кумиры детей, судя по отзывам, - президент Путин и министр обороны Шойгу.

- Кого бы вы назвали, если бы вас спросили о кумирах?

- Поскольку я - человек спорта — для меня спортсмены кумиры. Я росла среди великих, мне повезло. Для меня кумиры -это Елена Исинбаева и Татьяна Лебедева. Из мужчин мой кумир - Юрий Борзаковский. Он совершил невозможное, когда «сделал» афроамериканцев.

- Спортивное прошлое помогает работе?

- Еще как. Казалось бы, совершенно разные виды деятельности. Но, благодаря прыжкам, я запаслась терпением на долгие годы. Заложились полезные качества: уверенность в себе, выносливость, терпеливость, организованность.

- Тело не отомстило за прекращение тренировок?

— Вы знаете, мое тело радуется. Я просыпаюсь, и у меня ничего не болит. Это так неожиданно... Ну, а мышечную радость я поддерживаю бегом и фитнесом. Плеер в уши и вперед в лес. Я живу на Динамо, и с удовольствием там бегаю.

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