Полина Петренко: Действия последней жены отца с самого начала были мошенничеством

СЕГОДНЯ 01:57 2018-02-21T02:24:30+03:00

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Накануне годовщины его смерти мы поговорили с его дочерью Полиной, которая давно живет Германии. Однако в последнее время зачастила в Москву из-за судебных разбирательств и имущественных споров вокруг наследства Алексея Васильевича. К счастью, в ее памяти остались и другие воспоминания, связанные с ее отцом, - светлые и добрые.

«Мама уговорила его сыграть Распутина»

- Внешне папа казался очень сильным человеком, но на самом деле был очень неуверенным, сомневающимся в себе, несмотря на огромный талант. У него часто бывали депрессии. Каждый выход на сцену давался непросто. Он по-хорошему завидовал Алисе Фрейндлих, которая за кулисами могла рассказывать анекдоты, болтать на посторонние темы и за секунду переключаться и выходить на сцену. Папа так не мог, он долго настраивался перед спектаклем, входил в образ. Его внутренние переживания, конечно, сказывались на семейной жизни. Душой семьи, ее фундаментом была мама. На ней все держалось.

- Как познакомились ваши родители?

- В Харькове, где мама училась в консерватории на вокальном отделении, а папа - в театральном училище. Однажды мама пришла на вечер в театральный институт и там увидела папу, высокого, стройного, интересного. Он танцевал с какой-то женщиной - оказалось, с педагогом по сценическому движению. Среди музыкантов оркестра были мамины друзья. Она заказала им белый танец и пригласила папу. Вот так они и познакомились. Потом мама стала заниматься с ним вокалом. И то, как блестяще папа исполнял романсы и народные песни, - это заслуга мамы, она привила ему музыкальную культуру.

После института их распределили в Запорожье. Жили в подвале театра, в котором папа служил. И когда мама осознала, что об улучшении быта папа хлопотать не будет, она взяла инициативу в свои руки и добилась двухкомнатной квартиры. В житейских вопросах он был совершенно неприспособленным человеком. В кино он еще не снимался. Зарплата в театре была крошечная - 75 рублей. Мама работал на двух работах, чтобы сводить концы с концами. Но денег все равно не хватало.

В Театр им. Ленсовета к режиссеру Игорю Владимирову папа попал по протекции своей старой знакомой, которая разглядела в нем талант. В то время перебраться провинциальному актеру в столичный театр было почти невозможно. Без ленинградской прописки не брали на работу, а театр своего жилья не предоставлял. И мама занялась обменом квартиры на Ленинград. Это было практически нереально, но она смогла. Она была его подушкой безопасности, которая позволяла заниматься только профессией.

Поначалу он не хотел сниматься у Элема Климова в «Агонии». Мама уговорила его принять приглашение. Распутин - это первая его большая роль, которая открыла дорогу в кино. Об артисте Петренко узнали другие режиссеры. Отец стал невероятно популярен. Анатолий Эфрос пригласил его на роль Подколесина в «Женитьбу» в Театр на Малой Бронной.

Дочь актера Полина Петренко. Фото: facebook.com

«О том, что папа живет с другой женщиной, мама узнала из анонимки»

- Именно в тот успешный период в его жизни появилась журналистка Галина Кожухова, которая стала второй женой вашего отца?

- Галина Петровна долго добивалась встречи с отцом. Он не любил давать интервью, бегал от журналистов. Но у Кожуховой был интересный круг общения - она дружила со всей театральной Москвой. После того как папа расстался с Эфросом, помогла ему устроиться во МХАТ к Олегу Ефремову. К тому же в Москве он оказался один, а к самостоятельной жизни не был приспособлен. Их отношения переросли в нечто большее. И в один из моих приездов в Москву папа сообщил мне, что собирается разводиться с мамой. Мне было тогда 15 лет. Я помню свое ощущение: мир, надежный и незыблемый, обрушился. Я сидела перед папой и не могла остановить слезы. Он попросил пока ничего не рассказывать маме. Но однажды в нашу ленинградскую квартиру пришло анонимное письмо, из которого маме стало известно, что папа живет с другой женщиной.

- Из-за этого ваши отношения с отцом испортились?

- Конечно, мне было очень обидно за маму и за себя. Но в том, что наши отношения испортились, значительную роль сыграла его вторая жена Галина Петровна Кожухова, которая его ревновала к прежней семье. Поначалу я часто звонила отцу в Москву, но почти всегда он был вне зоны доступа. Он перезванивал нам в Ленинград всегда с переговорного пункта. Я стала ощущать себя не дочерью, а дальней родственницей, которая лезет в чужую семью, где ее не ждут. Нас с мамой как будто вычеркнули из жизни, стерли ластиком.

Сын Галины Петровны Михаил Кожухов (известный журналист и телеведущий. - Ред.) уже после ее смерти попросил у меня прощения за то, что его мама разрушила наши с отцом отношения.

«Для его вдовы я - конкурент»

- После ухода Галины Петровны в его жизни появилась другая женщина - Азима Абдумаминова. Третья жена Алексея Васильевича могла бы вас снова сблизить с отцом...

- А зачем ей это? Для нее я - конкурент. Сейчас тем более - из-за наследства.

Мне не хочется выглядеть алчной женщиной, которая только и думает о папином имуществе. Не этого я добиваюсь. Не берусь ничего утверждать, но у меня есть подозрение, что все действия Азимы Абдумаминовой по отношению к моему отцу были корыстными. Что с самого начала это было мошенничество. Она и про меня сочиняет небылицы. К сожалению, в годовщину папиной смерти его имя приходится вспоминать в связи с судебными тяжбами и скандальной историей.

Народный артист России с третьей женой Азимой Абдумаминовой.Фото: Мила СТРИЖ

А В ЭТО ВРЕМЯ

Суд проверяет подпись актера на дарственных на квартиры и дачу

25 января Пресненский районный суд Москвы назначил ДНК-экспертизу в отношении младшей дочери Азимы Абдумаминовой - Мелании. Этой экспертизы добивается бывший муж Азимы Улугбек, который считает себя отцом девочки. Азима же утверждала, что отец ребенка - Алексей Петренко. Соответственно Мелания - одна из наследниц актера. Однако ДНК-экспертизы, подтверждающей кровное родство, Азима всячески избегает, а определение Пресненского суда пытается обжаловать в Мосгорсуде.

Кроме того, идет проверка подлинности подписи Алексея Петренко на дарственных, по которым Азиме перешли его двухкомнатная квартира и дача в Балашихе, половина трехкомнатной квартиры на Никитском бульваре в Москве. По запросу суда будут предоставлены образцы его подписи.

На счетах Алексея Петренко осталось около 11 миллионов рублей. Эти деньги, а также домик в Тверской области и есть его наследство (с учетом того, что остальную недвижимость он подарил Азиме). Как будет разделено это имущество - вопрос до сих пор открытый. И подаренные квартиры, и банковские счета актера находятся под арестом.