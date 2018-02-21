Перевал Дятлова: Выжил ли Семен Золотарев?

СЕГОДНЯ 16:01 2018-02-21T17:54:38+03:00

Этот вопрос то и дело поднимают иные исследователи трагедии на Северном Урале, случившейся зимой 1959 года. [видео]

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Тогда, напомним, при загадочных обстоятельствах погибла группа туристов. Они среди ночи разрезали палатку и бросились в лес, не успев одеться и обуться. После поисковики обнаружили в разных местах трупы туристов. Что выгнало людей из палатки на мороз и погибель, так и не разгадано до сих пор.

Самый старший в группе был Семен Золотарев – 37 лет. Фронтовик, спортсмен, бывалый путешественник. Его тело долго пролежало в ручье и стало неузнаваемым даже для близких. Однако на руках у найденного обнаружились странные наколки, которых никто не видал, не помнил при жизни Семена. Этот факт и породил версию, что Золотарев каким-то чудом выжил. А после даже оказался в Израиле.

Журналисты «Комсомолки» вместе с коллегами Первого канала отыскали в Израиле человека, которого, повторимся, иные исследователи ассоциируют с Семеном Золотаревым. Сегодня этот человек появится в программе «На самом деле». Начало передачи в 18.50 по московскому времени.

Помимо этого человека на передаче будет, конечно же, еще ряд интересных людей со своими интересными размышлениями по данной теме.

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