Владимир Юрзинов-старший о наших хоккеистах на Олимпиаде: Чувствуется, что это команда - они сражаются на льду

СЕГОДНЯ 17:15 2018-02-21T17:40:05+03:00

Бывший главный тренер сборной России по хоккею в интервью «Комсомолке» рассказал о шансах нашей команды в полуфинале и о том, нравится ли ему игра подопечных Олега Знарка

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В ¼ финала сборная России по хоккею прошлась катком по норвежцам - 6:1. В полуфинал на Олимпиадах наша команда вышла впервые с 2006 года. Дальше подарки заканчиваются. Завтра россиян ждут чехи - достаточно неудобный для нас соперник. В медальных матчах на чемпионатах мира и Олимпиадах мы им частенько проигрываем. В 1998 году в Нагано уступили в решающем матче — 0:1. Тогда россияне в последний раз играли в финалах Олимпиад. Руководил той командой Владимир Юрзинов- старший. А еще именно под его руководством в рижском «Динамо» играл Олег Знарок — главный тренер нынешней сборной России. Как-то он признавался, что считает Юрзинова своим учителем.

- Как сыграют наши против чехов? После 8 Олимпиад, в которых принимал участие как тренер, вынес одну вещь. Не надо загадывать .Нужно жить только следующим соперником. Вот есть чехи, и всё, к ним готовимся, а там что будет, то будет. В 1998-м году мы проиграли им только из-за одного неудачного вбрасывания. Что уж теперь об этом говорить. Не хочу... А завтра – только концентрация на игре, причем всех.

- Вам нравится как выступают наши хоккеисты на этой Олимпиаде?

- Да, нравится. Чувствуется, что это команда. Мне импонирует, как они сражаются на льду, как выполняют задание тренера. Нравится, что и руководство команды, и обслуживающий персонал – все работают в одном ключе.

- Кого-то из ребят можете выделить персонально?

- Нет, никого. Потому, что это команда, которая выигрывает или проигрывает. Поэтому я, откровенно говоря, выделять никого и не буду, и не хочу.

- Вчера американцы устроили информационную атаку на нашего ключевого защитника Вячеслава Войнова, заявив, что он не должен играть на Олимпиаде. Из-за того, что отсидел несколько месяцев в американской тюрьме. Зачем они это сделали именно сейчас?

- А что вы ждете? Кто-то будет про нас писать или говорить хорошо? Идет информационная война, она никогда не закончится. Поэтому все это – мимо ушей. Вот закончатся Олимпийские игры, будем разбираться. А сейчас – только следующая игра, только наша цель.

КАК ЭТО БЫЛО

Хоккеисты сборной России разгромили Норвегию 6:1 и вышли в полуфинал Олимпиады

На Олимпиаде в Пхенчхане прошел четвертьфинальный поединок сборной России на мужском хоккейном турнире против команды Норвегии. Россияне одержали победу со счетом 6:1. У сборной России в этом поединке отличились Григоренко (8), Гусев (13), Войнов (19), Калинин (28), Нестеров (33), Телегин (53). Единственный точный бросок у сборной Норвегии на 27-й минуте сделал Бонсаксен (подробности)