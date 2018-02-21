Плавзавод «Всеволод Сибирцев» сделал в море более 43 млн банок сайры, иваси и скумбрии

СЕГОДНЯ 18:40 2018-02-21T22:54:46+03:00

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18 февраля промысловый флагман «Всеволод Сибирцев» вернулся во Владивосток. Почти девять месяцев 455 членов экипажа работали без выходных: заготавливали сайру, иваси и скумбрию, делали консервы и пресервы, обеспечивали жизнедеятельность огромного «Всеволода». Наконец все дождались встречи с родными и заслуженного отдыха. На причале моряков встречали родственники и журналисты. Оркестр создавал праздничное настроение, а чай и конфеты помогали согреться и скрасить ожидание. Затем все поднялись по трапу на палубу. На капитанском мостике представители ГК «Доброфлот» поздравили капитан-директора Сергея Яковенко и вручили ему памятный подарок — деревянную карту, где показан весь маршрут с указанием глубин, над которыми ходил плавзавод.

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Как и в прошлые разы, плавзавод работал в Тихом океане за пределами исключительной экономической зоны. Взяли 32 тысячи тонн сырца и сделали больше 43 млн банок консервов — больше, чем в прошлом году. Несколько месяцев успешно сотрудничали с японцами и тайваньцами: принимали сайру с иностранных шхун в обработку. Затем «Всеволод» перешел на сельдь иваси, по-научному — дальневосточную сардину, которая ценится за вкусовые качества. Двадцать лет назад иваси вблизи Южных Курил практически исчезла и промысел прекратился. Относительно недавно его возобновили снова. Мощности плавзавода позволяют обрабатывать по 500–550 тысяч тонн иваси в год, но пока плавзавод невозможно загрузить на полную мощность. Достичь тех же показателей вылова, как 20 лет назад, — нелегкая задача. После долгого перерыва в России утеряны нужные навыки и оборудование.

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«Доброфлот» восстанавливает промысел иваси уже 2 года, исправляет ошибки и модернизирует оборудование. Есть шансы, что уже в следующем рейсе уйдут препятствия, которые мешают загрузить «Всеволод» по максимуму.

«Рыбалка есть рыбалка, все зависит от рыбы, — рассказал капитан-директор Сергей Яковенко. - Мощность этой базы неограниченна. Если модернизировать производство, можно работать и работать. Главное, чтобы была рыба».

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После торжественной части экипаж собрался в столовой для встречи с управляющим ГК «Доброфлот» Александром Ефремовым, где самых выдающихся наградили грамотами и памятными подарками. После этого журналистам устроили небольшую экскурсию по плавзаводу. На «Всеволоде» прекрасные условия для проживания: большая столовая, сауны, бассейн, тренажерный зал, Интернет и даже храм. «Всеволод Сибирцев» пробудет во Владивостоке до мая, а затем мы снова не увидим его до следующего года.