Андрей Малахов: В нашей программе оживает образ майора Филипова

СЕГОДНЯ 19:07 2018-02-21T19:41:25+03:00

В программе «Прямой эфир» Андрей Малахов расскажет о жизни и подвиге майора Филипова. Специально для этой программы Малахов летал в Сирию, пообщался с друзьями и сослуживцами героического летчика

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- Андрей, это был ваш первый визит в Сирию?

- Да. Я под таким впечатлением... Те, кто посмотрит программу, посвященную Роману Филипову, увидят условия, в которых служат наши ребята. Это высочайший класс, отличные условия, 16 градусов тепла. Отличное питание, клуб, тренажерный зал, вся база утопает в мандариновых и апельсиновых деревьях. Ощущение, что это санаторий. И если не видеть следов от снарядов, и не слышать истории людей, может показаться, что это райское место. Но ребята каждый день рискуют жизнью. И в храме список имен погибших, за которых молятся. Есть ощущение гордости за страну, которая создает такие условия, и есть понимание как опасно то, что они делают.

- Вам не страшно было лететь?

- Если скажу, что не страшно, то совру. Конечно, страшно. У меня маленький ребенок, семья. Это раньше я отвечал только за себя. Но я же журналист, я понимал, какую профессию я выбираю. Я был настолько тронут подвигом Романа Филипова.. Но как сказали ребята, если бы любой подвиг снимали на видео, у нас бы все школы носили имена героев. Тут подвиги происходят почти каждую неделю.

- Есть момент в программе «Прямой эфир», который вас особо тронул?

- Родственники Филипова, одноклассники, люди, которые его знали. Мы же видим только видео, его крик «Это вам за пацанов!». А здесь его образ оживает. Ему 33 года. Человек, который любил рыбалку, собирал монеты. Его дедушка родился 3 февраля, в тот день, когда погиб Роман. Есть какая-то кармическая история в том, что происходит в жизни русского офицера.

- Как вас принимали ребята в Сирии?

- О! Принимали с такой душевностью, теплом, с интересом, все фотографировались, общались. У меня остались очень теплые впечатления. Если бы не мои ежедневные эфиры, было желание остаться там на пару дней. Военные люди – не те, кто раскрывается в первые минуты. Но после двух-трех часов общения это уже другой уровень доверия и эмоциональности. Ты приезжаешь, а тебе женщины на кухне делают пирог «Привет, Андрей!». Что тут сказать...

- Они смотрят там российское телевидение?

- Конечно. В столовой работает «Россия-24» круглосуточно. Есть телевизоры в комнатах. Мы прилетели туда рано утром, шла трансляция олимпийских игр, фигурное катание. Они в курсе всего. У них нет интернета, но им можно звонить 10 минут в день. Есть специальные переговорные пункты.

- Вы говорили, что не будете заниматься политикой. То, что вы поехали в Сирию - политическая журналистика?

- Нет, я считаю, что это часть моей гражданской позиции. Это история людей, которые родились в 90-е, когда была разрушена страна, была разрушена идеология. И молодые ребята выбрали своим долгом защищать Родину и служить Отчизне. Для меня здесь важен человеческий, эмоциональный аспект прежде всего. Я понимаю состояние родителей, родственников Филипова. Они не видели места, где он жил, не видели последний путь, который он прошел, это взлетное поле, человека, который его вел. Это все в истории про последний день русского офицера. Я прохожу этот путь и вижу всю эту базу его глазами.

«Россия-1», Четверг, 22 февраля, 18.00

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