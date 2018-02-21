Григорий Родченков во время Олимпиады в Пхенчхане набрал лишний вес, потому что из-за стресса начал много есть

СЕГОДНЯ 21:40 2018-02-21T21:45:25+03:00

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Выяснились неожиданные детали жизни скандально известного информатора ВАДА Григория Родченкова. На время Олимпиады 2018 в Пхенчхане он решил скинуть с себя роль разоблачителя и прревратился в обычного болельщика, чтобы смотреть те соревнования зимних Игр, которые ему по душе. Родченков снял себе номер в одном из отелей Лос-Анджелеса, чтобы следить, например, за биатлонной гонкой у женщин или конькобежными соревнованиями. Но, поскольку, он до сих пор продолжает говорить всем в Америке о мнимом преследовании, то живет в гостинице под усиленной охраной в одном номере с телохранителями.

Как говорится в публикации американского журнала New Yorker, Родченков ходит по территории загородного отеля в джинсах и рубашке и чтобы никак не выдавать себя, голову закрывает черной балаклавой из лайкры. Правда, с ней он справляется не важно - эта деталь одежды постоянно лезет ему в рот. Но такое поведение выглядит невероятно странным, поскольку совсем недавно на CBS Григорий Родченков показал свое новое лицо, "засветив" всему миру результаты работы американских пластических хирургов.

Любой лишний шорох и стук в дверь номера становятся поводом для "тревоги" в номере Григория Родченкова. Обслуживание номеров проходит только после того, как телохранители удостоверятся, что все в порядке, это обслуга, а еда, которую приносят - не отравлена. У такого жесткого режима информатора ВАДА - с едой, просмотром телетрансляций Олимпиады и постоянным страхом от любого лишнего звука, появились последствия. Родченков стал набирать лишний вес, его живот стал расти. Поэтому все чаще он пересиливает себя, чтобы не съесть очередную тарелку борща, а налечь на фрукты. Победа дается нелегко:

- В состоянии стресса все время тянет к холодильнику, - говорит Григорий Родченков в интервью New Yorker.

Нахваливая свои кулинарные способности журналисту издания, Родченков хвастает, насколько потрясно готовит борщ. Но ни в коем случае за продуктами не ходит на русские рынки в Америке. Любая родная речь для него - сигнал сразу же бежать прочь. Когда же жил в России, говорит сам Григорий, за его диетой следила жена, но в США ему постоянно страшно. И отсюда - желание есть и лишний вес.

Родченков признался, что сбежал из России тайком от жены. Он уехал в Лос-Анджелес под предлогом того, что, будучи астматиком, не переносит зиму в Москве. Поэтому лучше отправиться в США на несколько месяцев. В дорогу, чтобы не вызывать подозрений у супруги Вероники, взял немного вещей, и после краткого поцелуя на прощание, покинул свою семью. С женой, правда, он иногда пытается созваниваться. Но во время таких разговоров включается страх преследования и Родченков начинает говорить общими фразами с женой, мол, телефон прослушивают спецслужбы.

Поэтому и разговор журналиста New Yorker с Родченковым завершился приказом телохранителя: "Пора заканчивать!". Как сказал адвокат Григория Джим Уолден, его подзащитный постоянно перевозится охраной с места на место в бронежилете и гриме, дабы запутать следы каким-то мнимым "преследователям". Так что после Олимпиады Родченков, скорее всего, покинет загородный отель.

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