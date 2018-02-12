Елена Вяльбе: Родченкова завербовали, когда он работал в Канаде

12 Февр. 2018 2018-02-12T17:48:44+03:00

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«Братва! Не стреляйте друг в друга!» - в сотый раз слушала я рингтон на телефоне президента Федерации лыжных гонок, трехкратной олимпийской чемпионки и «Лучшей лыжницы ХХ века», занесенной в Книгу рекордов Гиннеса, Елены Вяльбе. «Ой, у нее трудный характер, - сочувствовали коллеги. – Вряд ли ответит». «Зато человек наверняка хороший, - твердила я. – Она же наша, из Магадана». (Для дальневосточников, - а я хабаровчанка, - расстояния значения не имеют. И Магадан, и Сахалин, и Камчатка, - все свои.) «Не откажите землячке», - написала я отчаянную смс-ку. Не отказала. «Это у меня характер вредный? – удивилась Елена Валерьевна при встрече. – Да я простая русская баба».

На море бушевала буря. Корейское МЧС прислало сообщения об ураганном ветре (по такому случаю отменили даже скоростной спуск на горных лыжах), маленьком землетрясении и даже возможности цунами. А мы ежились в холодном лобби маленькой гостиницы.

Наш спецкор Дарья Асламова передает из Южной КореиФото: Дарья АСЛАМОВА

ЛЕГАЛИЗОВАННЫЙ ДОПИНГ

- Елена Валерьевна, вот такой простой вопрос. А все спортсмены в вашей Федерации здоровые?

- Да вроде не жалуемся. Если вы имеете в виду так называемые терапевтические исключения, то у нас в команде их нет.

- Непорядок какой-то! Весь спортивный мир болеет, а мы какие-то неприлично здоровые. Норвежцы буквально задыхаются от астмы, у американских атлетов вообще все поголовно больные.

- У норвежцев так называемая «холодовая астма», - они после гонки задыхаются. Разумеется, я не верю, что все норвежская лыжники больны. У нас, извините, в России тоже зимой не жарко. Мое мнение: все эти «терапевтические исключения» - легализованный допинг. Да, справки у спортсменов есть, но каждый понимает, что у себя дома можно любую справку состряпать. Вот если б их выдавали независимые эксперты…

- А может, нам надо играть по западным правилам?

- Может, я наивная, но я знаю, что можно выиграть и без лекарств. И потом я не хочу, чтобы, уйдя из спорта, люди были привязаны к медикаментам. Вот спорт закончится, а человек до конца дней своих будет ходить с ингалятором (к нему же наступает привыкание). Не надо зацикливаться на спорте, - после него будет другая жизнь. Зачем же калечить людей допингом?

МАКЛАРЕН НА СУДЕ СОВРАЛ

- По-вашему выходит, что мы самые чистенькие, а смотрите, как вляпались в допинговый скандал.

- Послушайте, весь знаменитый доклад Макларена – это чисто голливудская история. Я присутствовала на всех судебных заседаниях CAS (Спортивного арбитражного суда), который оправдал 28 российских атлетов. И это только начало. Сначала информатор WADA (Международного антидопингового агентства) Григорий Родченков заявлял, чтобы в стене в лаборатории в Сочи была дырка, через которую ночью тайно меняли мочу. Потом заявил, что в лабораторию входил сотрудник ФСБ, у которого был доступ. Это все бред. Есть такое понятие: жизнь анализа. Как только спортсмен сдал анализ, на него заводится документ. Вот оставили пробирку, она стоит полтора-два часа под контролем сотрудника WADA, потом ее отвозят в сейф, где она морозится. На ночь не остается НИ ОДНА ПРОБА! Каждое передвижение фиксируется в документе. Арбитражный суд в Швейцарии все эти документы принял. И вот на суде Макларена спрашивают: вы изучали документы «жизнь анализа»? Он в ответ: передо мной такой задачи не стояло.

Григорий Родченков заявлял, чтобы в стене в лаборатории в Сочи была дырка, через которую ночью тайно меняли мочуФото: EAST NEWS

Ему задают вопрос: вы запрашивали видео с видеокамер, которые установлены во всех лабораториях? Нет, потому что русские могли подделать видео. Далее. Вы обвинили свыше тысячи атлетов. С кем из них вы разговаривали или вступали в переписку? Ведь они же обвиняемые. Макларен говорит: я пытался связаться, но никто из спортсменов не захотел со мной говорить. А кто конкретно? И по какому телефону? Я не знаю, это делали помощники. Ему: вызовите помощников. Потом выясняется, что он соврал. Никто и не пытался связываться с русскими атлетами.

- А сейф в Сочи могли взломать?

- Это невозможно. Сложнейшая система. Комиссарам WADA сразу будет понятно, что сейф вскрывали. Родченков утверждал, что, мол, комиссары были в сговоре, но многие комиссары – иностранцы. Обязательно должен присутствовать человек из другой страны. Это правило.

На суде Макларен ужасно нервничалФото: REUTERS

ПРОБИРКИ С СЕКРЕТОМ

- А что с пробирками? Их, действительно, можно незаметно откупорить и подменить мочу?

- Сначала говорили, что вообще невозможно вскрыть. Там особый непробиваемый пластик. Потом вызвали в суд профессора Шампо, который заявил, что, возможно, русские вскрывали специальными щипчиками, как у дантистов. Мол, у них теперь есть опыт. Профессору удалось вскрыть пробирки, правда, пустые и не замороженные, а замороженный пластик ведет себя по-другому. Но видео вскрытия нам тоже не показали. И потом: это всего лишь гипотеза. Где доказательства, что русские это делали? При этом в докладе Макларена утверждалось, что русские наловчились вскрывать пробирки еще на Олимпиаде в Лондоне в 2012 году. Каким образом? Мы там были не хозяева! Все контролировали англичане!

На суде Макларен ужасно нервничал. Только отвечал, как попугай, на все вопросы: передо мной такой задачи не ставили. Короче, на суде Макларена завалили. И Родченков путался в показаниях.

Емкости для допинг-проб. Фото berlinger.com

- А что вы о нем думаете?

- Я Гришу знаю много лет. Он не совсем здоровый человек. Человек, который пытался покончить жизнь самоубийством и сам себе нанес ножевые ранения, - это ведь многое говорит о его вменяемости.

- Одно я не понимаю: в 2013 году сестре Григория вынесли условный приговор за торговлю допингом. Там и муж ее был замешан. А в 2014 году Родченков возглавляет антидопинговую лабораторию на Олимпиаде в Сочи?

- Так ведь это WADA само настояло, чтобы Родченков остался главой лаборатории. Он талантливый химик. Мое мнение: непризнанный гений. И вот таким авантюрным образом себя реализовал. Я думаю, что его давно завербовали. Еще когда он работал в Канаде. Одному человеку такой план не придумать. Якобы он даже много лет вел дневники. Вся эта история - большой провал ФСБ. Да, полетели чьи-то головы, но спортсменам от этого не легче.

- А коктейль «Дюшес» существует?

- Это Гришина фишка. Никто на себе не проверял, что будет, если смешать эти наркотики с алкоголем, и как это подействует на спортсмена. Гриша совсем заврался. Сначала говорил, что коктейль надо пить, потом, мол, просто полоскать рот. И почему для мужчин виски, а для женщин – мартини? У человека буйная фантазия.

СПЛАНИРОВАННЫЙ ЗАГОВОР

- Каким образом МОК сумел отсечь таких безупречных звезд, как Шипулин, Устюгов или Ан, которые ничем не были скомпрометированы?

- А это и есть часть спланированного заговора. Поскольку 5 декабря 2017 года было приостановлено членство Олимпийского комитета России в МОКе (а также был введен запрет на российские флаг и гимн), МОК создал специальную комиссию по приглашениям. Это касается только России. На Олимпиаду, обычно, не едет отдельный спортсмен, а едет конкретная страна. А так как такой страны, как Россия, теперь на Олимпиаде нет, значит, они приглашают кого хотят, как на свадьбу. Это позволило выкинуть из списка наших сильнейших спортсменов без всяких объяснений. Сначала они придумали три критерия, которые разрослись аж до семнадцати. Последний критерий вообще потрясающий, - отстранять от Игр можно, даже используя информацию из анонимных источников. Вы представляете, что про нас наговорят! И главное, не доказуемо! То есть тут уже не спортивные игры. Это политические игры.

Мы, конечно, надеемся, что на закрытии нам позволят пройти с флагом. МОК выставил условия: наши спортсмены правильно себя ведут, не делают политических заявлений, не фотографируются с российским флагом. И, главное, мы должны заплатить 15 миллионов долларов за расходы по расследованию Макларена.

- Но ведь Арбитражный суд не принял его аргументы! С какой стати мы должны платить?

- А с такой, что Олимпийский комитет России (ОКР) не обжаловал решение МОК, а просто принял его к сведению. Подать апелляцию можно было в течение 21 дня, а теперь уже поздно.

- А почему наши спортивные чиновники так бездарно поступили?

- Без комментариев. И теперь МОК настаивает, чтобы мы немедленно заплатили штраф, а мы требуем гарантий, что тогда мы пройдем с флагом и гимном. Но они таких гарантий не дают. А это означает, что если нас не возвращают в олимпийскую семью как Россию, то через два года на Летних играх у нас будут те же проблемы.

ИСКИ ПРОТИВ МОК

- Почему СССР мог объявлять бойкот, и ничего ему за это не было, как и США? А сейчас за это введено наказание – отстранение от двух Олимпиад.

- Вот именно после тех бойкотов 1980 и 1984 годов в Олимпийскую хартию внесли такое правило. Можно говорить, что на Олимпиаде свет клином не сошелся. Мол, выступайте на чемпионатах мира. Но история, увы, помнит только олимпийских чемпионов. Вот поэтому, как каждый солдат мечтает стать генералом, так и каждый спортсмен – олимпийским чемпионом.

- А почему нельзя сейчас подать коллективный иск?

- А не бывает коллективной ответственности. Это только МОК такое придумал. Нельзя одной бумажкой сходить в суд. У кого-то царапина на пробирке, кто-то попал в список как употребляющий коктейль Дюшес, кто-то в докладе Макларена. Кто-то потерял пятерых спонсоров. Кто-то не выступал целый год и не зарабатывал. Это колоссальные иски. Наша Федерация теперь пойдет в гражданский суд в Швейцарии.

- А почему в Швейцарии?

- Все очень просто. Штаб-квартира МОК находится в Швейцарии. А на Макларена можно подавать в гражданский суд только в Канаде (он канадец). У нас великолепные швейцарские адвокаты. И мы будем биться до конца. Время у нас теперь есть. Поэтому в МОКе такая истерика, что Томас Бах даже пригрозил реформировать Арбитражный суд в Лозанне и обратится в Верховный трибунал Швейцарии. Прекрасно. И мы туда обратимся. Посмотрим, кто кого. Истерика их вполне понятная. Нельзя втоптать в дерьмо имена великих олимпийских чемпионов. И за все они нам заплатят. И материальный, и моральный ущерб. Это огромные деньги. Мы выиграли пока лишь первый бой. И начинаем настоящую войну.

Дарья Асламова, наш спецкор, Пхенчхан.

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