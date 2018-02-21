Дочь Михаила Задорнова отказывается от многомиллионного наследства отца

СЕГОДНЯ 01:05 2018-02-21T10:38:37+03:00

О своих правах на имущество сатирика заявила только его первая жена Велта, а дочь Михаила Задорнова 27-летняя Елена и его вдова Елена Бомбина не спешат вступать во владение принадлежавшими писателю ценностями

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Михаил Задорнов ушел из жизни в ноябре прошлого года после продолжительной борьбы с раком. Писатель оставил после себя внушительное наследство - как творческое, так и имущественное. Между тем ни единственная дочь сатирика 27-летняя Елена, ни его вдова Елена Бомбина не спешат вступать во владение принадлежавшими писателю ценностями. Как рассказали «Комсомолке» друзья семьи, дочь Михаила Задорнова вообще отказалась от наследства.

Никаких ток-шоу!

Единственная дочь писателя давно осела на Мальте и ведет закрытый образ жизни. Елена, актриса по образованию, рисует картины и пишет стихи. Она отказывается давать интервью об отце, хотя ее настойчиво зазывали на ток-шоу и предлагали солидные гонорары.

- Для семьи Задорнова его уход - большое горе, - рассказала «КП» знакомая семьи сатирика Антонина Саврасова. - Знаю, что вдова Задорнова сейчас в Юрмале. Она еще не оправилась от утраты. Носит траур, часто ходит на могилу. Дочь Задорнова Лена тоже в депрессии. Ни она, ни ее мама пока не хотят заниматься наследственными делами. Об этом мне рассказала бывший администратор Михаила Николаевича.

Эти сведения в неофициальной беседе «Комсомолке» подтвердила одна из сотрудниц московской нотариальной конторы, в которой ведут наследственное дело Задорнова:

- О своих правах на наследство заявила только первая жена сатирика Велта Задорнова, которая пришла и оставила свои документы, свидетельство о браке с Михаилом Николаевичем. Больше никто не заявил своих прав. Нам известно, что у Задорнова осталась дочь. Но и дочь, и вдова Елена Бомбина устно объяснили, что не хотят претендовать на наследство: мол, у них все есть. Вообще-то это странная ситуация. Нотариус через помощников Задорнова передал дочери сатирика, что она должна в таком случае написать письменный отказ от наследства. Ведь по закону она наследница первой очереди, и ее права нельзя ущемлять. Если никто из наследников не заявит о своих правах в отведенный для этого полугодовой срок, единственной наследницей станет первая жена Задорнова. И дальше лишь через суд можно будет это оспорить. Первая жена доказывает, что они до последнего жили вместе с Задорновым.

«Уехала на Мальту и замкнулась»

Неужели наследство Задорнова и правда отойдет его прежней жене, а дочь ничего не получит?

- Насколько я слышал, вторая жена, Елена Бомбина, была его гражданской супругой. Разводился ли он в загсе с первой женой Велтой Яновной, точно не знаю, - сообщил «КП» режиссер последнего фильма Задорнова «Однажды в Америке» Дмитрий Панченко. - Михаил Николаевич до последнего поддерживал с прежней супругой Велтой Яновной дружеские отношения, она приходила на его концерты. Но и вторая жена Елена частенько бывала у нас на съемках фильма. Михаил Николаевич сохранил хорошие отношения с обеими женами (незадолго до его смерти обе супруги сатирика впервые встретились и были до последних дней рядом с ним. - Ред.).

Между тем в органах ЗАГС нам сообщили, что писатель официально развелся с первой супругой и женился на Елене Бомбиной (к тому моменту их дочь была уже взрослой). Но тогда разве может рассчитывать на что-то его первая жена?

- Крайне редко, но бывает, что бывшая жена получает наследство экс-мужа, - объясняет адвокат Владимир Абакумов. - Это происходит, если других наследников нет или все они отказались от наследства. Претендовать на наследство бывшая жена может и в случае, если она имеет право на обязательную долю, выделяемую из наследственной массы (1149-я статья ГК РФ). Например, если жена покойного при его жизни в течение как минимум 12 месяцев находилась на иждивении бывшего мужа и получала от него регулярные денежные выплаты.

Елена Бомбина была поклонницей артиста, а затем стала его женой. Фото: Сергей ИВАНОВ/PhotoXPress

К слову, Задорнов щедро помогал бывшей жене до самой своей смерти.

- Я знал Михаила Николаевича 20 лет и продолжаю общаться с его женами, - рассказал «КП» продюсер фильма «Однажды в Америке» Максим Забелин. - Законными наследниками первой очереди являются дочь Задорнова и его вторая жена Елена, они же должны распоряжаться его авторским наследием. Я пытался обсуждать с ними творческие моменты. У Михаила Николаевича были задумки фильмов, сценарии. Но жена и дочь пока в непростом моральном состоянии, и все разговоры об этом мы отложили.

- Думаю, неправильно, что Лена отказывается от наследства, - выразил свое мнение в беседе с «КП» один из друзей семьи. - Если уж отказываться, то хотя бы в пользу матери. Но Лена сказала: папа при жизни говорил, что хочет все распродать. Он считал, что дети должны пробиваться сами, а не жить за счет заработанного родителями, это лишает их цели. Отец купил ей дом на Мальте и квартиру в Москве, они не входят в наследственную массу. Елена говорит, что сверх этого ей ничего не надо. После похорон она уехала на Мальту и ни с кем не хочет общаться.

- В отличие от многих детей известных людей Лена не тусуется, не шикует, ведет себя очень скромно. - подтвердил продюсер Максим Забелин.

- Почему она, профессиональная актриса (окончила ГИТИС), не работает по специальности, нигде не снималась?

- Не знаю. Она помогала отцу, редактировала сценарии его концертов, готовила тексты его книг. Я с ней общался. Елена очень добрый, интеллигентный человек и никогда не пользовалась знаменитой фамилией отца.

Предложили сняться в фильме

- Мы продолжаем снимать художественный фильм «Однажды в Америке» - это последняя картина Михаила Задорнова. Он был автором сценария, должен был сыграть одну из ролей - президента США, - рассказал «КП» режиссер картины Дмитрий Панченко. - Сейчас съемки приостановлены: ищем дополнительные источники финансирования. Еще на стадии кастинга я спрашивал Михаила Николаевича, будем ли мы пробовать его дочь. Он ушел от ответа. Быть может, не хотел привлекать ее из скромности. Но теперь мы решили, что имеем моральное право пригласить Елену Задорнову сыграть одну из ролей. Это предложение мы передали маме Елены. Елена Бомбина отнеслась к нему с интересом, пообещала связаться с дочкой и дать ответ.

СПРАВКА «КП»

Две музы писателя

Задорнов познакомился со своей ровесницей Велтой Калнберзиной, дочкой секретаря рижского ЦК партии, еще в школьные годы в Риге. Они вместе поступили в Латвийский университет. Затем оба уехали учиться в Москву (она - на филфаке в МГУ, он - в МАИ). В 1971 году сыграли свадьбу. Детей в их браке не было.

О существовании молодой музы из Риги его законная супруга узнала, когда папарацци сняли Задорнова с соперницей и внебрачной дочкой на отдыхе.

Елена Бомбина (сейчас ей 53 года) была давней поклонницей Задорнова. Потом стала его помощницей. В 1990 году она родила сатирику дочь, которую тот признал и дал ей свою фамилию.

Велта Задорнова. Фото: philol.msu.ru

КОШЕЛЕК

Другие источники доходов

Дочь Шукшина Ольга однажды призналась, что многие годы после своей смерти папа ее кормит - регулярно приходят авторские отчисления от издания его книг. Мы решили выяснить: а как может кормить Задорнов своих наследников?

- У Задорнова много книг, и каждое переиздание предполагает гонорар наследникам, - пояснил «КП» адвокат Владимир Абакумов. - Чаще всего это небольшие суммы - порядка 50 тыс. руб. Все зависит от тиража и раскупаемости. Если по сценариям или рассказам Задорнова решат снять фильм или поставить спектакль, то по закону должны будут получить разрешение у наследников и выплатить вознаграждение. А дальше идут отчисления за прокат фильма, за каждый показ спектакля. Обычно это 7 процентов от сбора за каждый спектакль. Сейчас в Губернском театре под руководством Сергея Безрукова играют спектакль «Весна» по рассказам Михаила Задорнова. И Безруков пообещал, что не снимет пьесу из репертуара в память о Задорнове, с которым дружил. Знаю, что в Рижском театре, а также в двух театрах Минска играли спектакли по рассказам Михаила Николаевича.

- Рассказы, шутки Задорнова иногда исполняют другие юмористы. Какое-то время Петросян его читал…

- Все индивидуально. Смотря какой договор Задорнов заключал с Петросяном. Но теоретически любое использование авторских шуток другим исполнителем предполагает вознаграждение автору.

У Задорнова есть документальные исторические фильмы («Рюрик. Потерянная быль», снятый по собственной книге, фильм о вещем Олеге и другие. - Ред.), права на которые полностью принадлежат Михаилу Николаевичу. Их показ по телевидению тоже предполагает гонорарные выплаты. Скажем, за документальный фильм на Первом канале автор (наследник) может получить и 500 тыс. руб. Остались записи его выступлений. За каждую трансляцию на радиостанциях тоже должны идти авторские отчисления. Но надо учитывать, что Задорнов последние годы сотрудничал с телеканалом РЕН, которому отдавал эксклюзивные права показов его концертов (по некоторым данным, канал платил Задорнову от 10 тысяч долларов за съемку одного концерта. Всего же их записано порядка 70. - Ред.).

Что касается открытой в Риге библиотеки имени отца сатирика Николая Задорнова, то в плане наследования, скорее всего, будет идти речь о доле в уставном капитале. Наследник ее может продать, подарить. Но не думаю, что библиотека получает какую-то прибыль.

Всю наследственную массу определит нотариус. Он должен получить сведения о недвижимости, а также о том, какие счета остались у Задорнова, сколько на них денег. Кстати, за свои выступления Задорнов в среднем получал 30 тыс. долларов. Наверняка накопления у него были.

В ТЕМУ

Собирал предметы старины

Финансовую и коллекционную ценность может иметь частное собрание предметов старины. Писатель показывал репортерам некоторые вещи из своей коллекции. Например, старинное маньчжурское копье, привезенное с раскопок в Уссурийском крае, бивень мамонта с полуострова Таймыр, древнюю бронзовую скульптуру из раскопок на Южном Урале, осколок палубы фрегата «Паллада» (подарок моряков города Советская Гавань отцу Задорнова). На аукционах эти предметы могут иметь немалую ценность.

КОНКРЕТНО

Недвижимость юмориста

Квартира на улице Осенняя (125 кв. метров) в «ельцинском» доме (в соседях писателя были Ельцин, Черномырдин, Коржаков). Стоимость - около 20 млн. руб.

Квартира на Никулинской улице в Москве (около 10 млн. руб.)

Офис в Москве - двухкомнатная квартира (около 7 млн. руб.)

Подмосковная дача (40 млн. руб.)

Дом в Юрмале (около 15 млн. руб.). К слову, этот дом Задорнов купил в 1990 году. В 50-е годы это была дача первого секретаря ЦК КП Латвии Арвида Пельше.

Таким образом, одна только недвижимость артиста оценивается примерно в 92 млн. рублей - 1,6 млн. долларов.

КСТАТИ

На библиотеку потратил 350 тысяч евро

Известно, что часть наследства Михаила Задорнова согласно его последней воле должна пойти на поддержку русскоязычной библиотеки в Риге, открытой в честь отца писателя Николая Задорнова. Про библиотеку сам сатирик писал так: «Открыли ее вместе с моими друзьями - бизнесменом Игорем Малышковым и одним из главных акционеров издательского дома в Риге Алексеем Шейниным. Малышков дал под библиотеку 400 кв. м. в доме, который был построен еще отцом Эйзенштейна, это один из самых красивых домов в Риге. Издательство «АСТ» подарило библиотеке 20 тысяч книг. У меня есть свой кабинет, где выставлены подаренные мне артефакты с раскопок, на которых я побывал. Например, ваза из Триполья - 5 тыс. лет до н. э., или медные предметы из Аркаима - 2 тыс. лет до н. э.

Недавно мне сообщили, что книги стали воровать, уже не хватает 15. Я обрадовался, когда узнал, что именно своровали. Ни одной книги Донцовой не пропало, были сворованы Умберто Эко, Кортасар, Набоков, Довлатов. И опять говорю свою любимую фразу: люди, которые воруют Кортасара и тем более Умберто Эко, - небезнадежны!»

На странице библиотеки в соцсетях сообщалось, что Задорнов потратил на нее 350 тысяч евро.

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