Оксана Богданова, директор центра, в котором находился артист: Я попросила у вдовы Дмитрия Марьянова прощения

СЕГОДНЯ 01:09 2018-02-21T01:12:57+03:00

По словам директора центра, у Дмитрия и Ксении была «любовь с нотками безумия». Фото: Светлана БОБРОВА/TASS

Перед гибелью актер писал в дневнике о любви к жене

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Смерть Дмитрия Марьянова просто ошеломила почитателей его таланта. Напомним: мужчина внезапно умер 15 октября прошлого года. Ему было 47 лет. Самый расцвет сил!

Подробности только прибавили вопросов. Оказалось, актер приходил в себя в подмосковном закрытом центре «Феникс» - по слухам, из-за проблем с алкоголем. Ему стало плохо. Сотрудники центра сначала позвонили в «Скорую», где им сказали, что все бригады заняты, а потом сами повезли актера в больницу. Марьянов скончался по дороге. Позже выяснилось - из-за оторвавшегося тромба.

Эксперты обнаружили в организме умершего высокое содержание сильнодействующих препаратов галоперидол и феназепам. По версии следствия, в реабилитационном центре актеру кололи лекарства, не выяснив, есть ли у него какие-либо заболевания и противопоказания.

«Марьянов перед смертью жаловался на плохое самочувствие, но «Скорую» вызвали не сразу, чем лишили его своевременной и квалифицированной помощи, - говорится на сайте СКР. - Установлены основания для возбуждения уголовного дела в отношении директора реабилитационного центра. Она подозревается в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, а именно в незаконном оказании медицинских услуг без лицензии (ч.1 ст. 238 УК РФ)».

Расследование продолжается. Проводятся экспертизы, цель которых - разобраться: можно ли было при своевременной помощи спасти жизнь артисту? Директор реабилитационного центра «Феникс» Оксана Богданова согласилась ответить на вопросы «КП».

«Внутренний конфликт»

- Почему Дмитрий Марьянов обратился в ваш центр?

- Общие знакомые рекомендовали ему меня как хорошего специалиста-психолога.

- У него была депрессия? Запой?

- Это закрытая личная информация. И еще: депрессия - это медицинский термин, и этот диагноз ему никто не ставил... У него был внутренний конфликт.

- Были ли какие-то причины для конфликта?

- Это был его личный конфликт. Подробнее говорить не имею права.

- Кто ему оказывал помощь?

- Люди, которые у меня волонтерили, если вы про каждый день, а так я с ним работала. Мы вели диалоги с Дмитрием. Он интересный, теплый и очень-очень чувствительный...

Дмитрий вел у нас дневник, в формате личной психотерапии - его потом передали Ксении (вдова Марьянова Ксения Бик. - Ред.).

Оксана Богданова.Фото: Соцсети

- О чем думал Дмитрий незадолго до ухода из жизни? Он говорил, писал о смерти?

- Нет, только о любви... К жене. Жена и жизнь у него были неделимы. На мой взгляд, у Дмитрия и Ксении были очень теплые отношения, это любовь... с нотками безумия и зависимости.

- А зависел он от нее?

- Это взаимозависимость - когда люди не могут друг без друга.

- Если он ее так любил, не тяжело ли ему было находиться без Ксении в вашем центре, в разлуке?

- Совместная реабилитация невозможна. Только параллельная.

- Жена могла его навещать?

- Это нежелательно на первых порах.

«Жаловался на боли в ноге»

- В день, когда Марьянову стало плохо, вы были в центре?

- Нет, узнала обо всем по телефону. Мне позвонили, сказали, что Дмитрию нехорошо. Он жаловался на боль в спине и ноге. Просил вызвать ему мануального терапевта. Но терапевта не вызвали. Дмитрий и Ксения поговорили, и он отказался от этой идеи.

- Когда ему стало плохо, какие были ваши рекомендации?

- Сразу позвонили в «Скорую». А потом вызов отменили, так как нас вынудили: сказали, когда будет «Скорая», неизвестно, связи с дежурной бригадой нет. Мы приняли решение везти его в больницу самостоятельно.

- Ходили слухи, что в тот вечер он рвался к жене, просил, чтобы она приехала и забрала его домой, а она его просила потерпеть?

- Это именно слухи... Его никто не держал. Он понимал, что ему нужно пройти полный курс. Понимал и принял это решение сам, до того как приехать.

- Но зависимый человек порой сначала решает одно, потом может передумать. Все-таки он просился отпустить его домой?

- Я вам ничего не говорила про зависимость. Нет, домой не просился.

«Позвонила Ксении сообщить о смерти»

- Когда Дмитрий умер, кто позвонил жене Ксении сообщить эту весть?

- Я. Врач в больнице отказался. Мне было тяжело: никогда еще этого не делала. Реакцию жены передавать не хочу: это чужое горе... Я виделась с Ксенией, передавала его личные вещи. Она очень настоящая, открытая... Мы с ней встретились возле их дома на улице. Я попросила у нее прощения. Она отнеслась холодно... А какая бы у вас была реакция, если у вас горе?!

- Кто, на ваш взгляд, виноват в смерти Дмитрия?

- Я никого не виню. Это несчастный случай, который может произойти и с известными, и с неизвестными людьми каждый день и в любом месте.

- Но вы попросили у вдовы прощения. За что?

- Не знаю... Наверное, за то, что я не Бог. За то, что планы не свершились - я про результат своей работы, что у меня не оказалось шанса помочь человеку, семье...

«Не прописывала ему медпрепаратов»

- Марьянов умер от оторвавшегося тромба. Вы знали, что у Дмитрия тромб? Вас об этом предупреждала его жена?

- Нет, на эту тему мы никогда не общались. Я не доктор.

- Когда заполняли карточку пациента, спрашивали о хронических заболеваниях?

- Какую карточку пациента? Вы у психолога были когда-нибудь?!

- У психолога человек проводит два часа. А у вас Марьянов сколько был?

- Девять дней.

- Был ли риск, что за такой срок могут быть ухудшения?

- От чего? У нас в центре человек проходит реабилитацию, а не лечение.

- Вы назначали Марьянову медицинские препараты?

- Нет. Я не доктор.

- Если «Феникс» не лечебный центр, а реабилитационный, почему в крови Марьянова нашли сильнодействующие лекарства, которые без рецепта в аптеке не купишь?

- Не знаю. У меня нет ответа.

«Комсомолка» продолжает следить за ходом расследования.

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