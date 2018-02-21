Хотела подтянуть английский - нашла мужа в Бразилии. Часть 2

СЕГОДНЯ 01:15 2018-02-20T22:35:43+03:00

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Часть 1.

Общение с иностранцами на сайте знакомств серьезно пополнило не только мой словарный запас. Я узнала, что в Канаде некоторые мужчины считают модным мочиться в штаны, а в Англии - высылать незнакомым эротические фото, ощутила на себе прелести турецкой любви и перелопатила сотни фото психов из разных стран. Опустить руки было проще всего. Но в последний момент случилось чудо…

«Притупляет бдительность!»

Я решила, что американец Кори, который после прогулки по Москве оказался «не готов» к серьезным отношениям, станет моей последней любовной неудачей. И судьба, вероятно, решила смилостивиться. Среди сотен бессмысленных сообщений на сайте знакомств я обратила внимание на послание от страшненького бразильца. Он оказался настойчивым, сказал, что ищет жену, и предложил не тратить время на переписку, а сразу увидеться в скайпе. «Наверняка будет голым и станет склонять меня к виртуальному сексу», - подумала я.

Но Маркус предупредил, что позвонит из институтской библиотеки, потому что работает преподавателем английского языка, и обмолвился, что восхищается русскими людьми, особенно нашим президентом, который не склонил голову перед Америкой и показал всему миру, каким должен быть настоящий мужик.

«Притупляет бдительность, - промелькнуло в моей голове, - наверное, скоро попросит денег на лечение больной дочери».

Честно сказать, все, что я знала о Бразилии, умещалось в одном предложении: «Карнавал, футбол, рабыня Изаура и дикие обезьяны». А местные жители, казалось, только и делают, что занимаются беспорядочным сексом и пьют пиво. Но, вспомнив фильм с Джимом Керри «Всегда говори да», я все же согласилась поговорить с бразильцем - по крайней мере чтобы попрактиковать английский.

Меня продадут на органы?

К моему удивлению, Маркус оказался хорошо образованным, вежливым и веселым мужчиной. «Я нетипичный бразилец, - предупредил он. - В моей стране мало кто говорит по-английски и читает Кафку. Давай просто болтать каждый день».

И мы стали болтать.

На мое лицо вернулась былая улыбка, я больше не пыталась казаться лучше, чем есть на самом деле, и почти не вспоминала о сайте знакомств. Я была благодарна всем тем мужчинам, которых встречала до, за полезный опыт. Ну разве бы влюбилась я в этого хорошего мужчину, не встретив на своем пути извращенца, переодевающегося в женское платье, или того типа, которому нравилось прилюдно делать пи-пи? Все познается на контрасте.

Я поражалась бесконечной заботе, душевной глубине и искренности Маркуса, но помнила о прошлом неудачном опыте и не сильно обольщалась. «Возможно, он ведет переписку с десятью наивными иностранками вроде меня, а потом продает их на органы», - периодически нашептывал мне разум-перестраховщик.

Ровно через год я все же решилась купить билет, полететь в Бразилию и увидеть Маркуса лично. Подумала: если он мне не понравится, то хотя бы страну посмотрю. На всякий случай предупредила, что недвижимости у меня нет, моя родня совсем небогата и налички у меня с собой будет мало. Маркус лишь посмеялся и, чтобы развеять мои сомнения, оплатил половину стоимости билета.

Когда-то мне казалось, что Бразилия - это страна нескончаемого карнавала. Но реальность оказалась не такой праздничной.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

«Хорош в постели или богат»

Бразилия встретила меня вирусом Зика, Олимпиадой и неимоверной жарищей. Каждый раз, выходя на улицу, я почти засыпала. Хотелось как можно меньше двигаться, чтобы не потеть. «Наверное, поэтому бразильцы по большей части люди полные», - думала я. А еще они - настоящие фанаты еды. Если мы в России едим на обед картошку с мясом и салат, латиноамериканцы одновременно ставят на стол рис, макароны, картошку, фасоль, три вида мяса, жареную колбасу с луком и посыпают все это мукой маниок для повышения питательности. Сто восемьдесят лет назад так делали рабы на плантациях, чтобы сохранить силы, а сегодня муку вместо сыра пармезан используют их потомки.

Капелька рабской крови, к слову сказать, в Бразилии есть почти у каждого. Наверное, поэтому иметь светлую кожу, домработницу и немного цинизма тут считается признаком аристократизма.

«У твоего жениха есть садовник? - удивлялись мои коллеги в Москве. - Он, наверное, богатый!»

Признаться, я тоже надеялась, что Маркус окажется кем-то вроде тайного принца или миллиардера и в один прекрасный момент откроет старую дверь чулана, где лежат сокровища пиратов, со словами: «Это все твое, Ирина, властвуй!» Но чуда не произошло, и моя внутренняя пятилетняя мечтательница быстро смирилась с тем, что мужчина - обычный учитель.

Сейчас Маркус часто шутит: «Уверен, прохожие смотрят на нас и задаются вопросом: что она в нем нашла, ведь он лысый и старый, а потом сами же себе отвечают: наверное, он хорош в постели или очень богат». Ему жутко нравится эта иллюзия.

Новые дома на побережье растут как грибы после дождя. Но купить квартиру могут немногие. Средняя стоимость квартиры площадью 30 кв. м - 100 000 долларов (более 5,7 млн. рублей). Фото: Ирина ФАЛЬКАО

Футболки - в кредит

Я же столкнулась с другим стереотипом. Каждый раз, слыша иностранную речь, бразильцы подобострастно заглядывают мне в глаза с вопросом: «Американка?» И когда отвечаю, что русская, искренне расстраиваются. Потому что американкой, конечно, быть лучше: они все сплошь богатые, умные, красивые. Как Анджелина Джоли или Майли Сайрус.

Это престижно - быть американкой. Многие сочувственно качают головой, когда я говорю, что не из Америки. Прямо жалко их...

Мне даже делают скидку на рынке, как местной, потому что я не полноценная гринго (так тут называют всех богатых иностранцев). А развести европейцев и американцев на деньги в Бразилии - что-то вроде национального вида спорта.

«Вам в России очень тяжело живется, - обычно сочувствуют местные. - Вон у вас санкции, диктатура, страшное дело. Неудивительно, что ты сбежала в Бразилию...»

И когда я начинаю рассказывать, что уровень жизни и образования в моей стране в разы выше, чем им показывают в новостях, верят с трудом. Поэтому мой железный аргумент в пользу России - цены. Бразильцы в большинстве своем не ездят за границу и просто не понимают, что стиральная машина, например, может стоить 12 тысяч рублей, телевизор - 8, а туалетная бумага дешевле 40 рублей за один рулон существует. Да-да, туалетная бумага в Бразилии - на вес золота. Упаковка может стоить 400 рублей на наши деньги. Не спрашивайте меня, почему. Наверное, местному правительству деньги очень нужны или, может, она из бамбука, я не уточняла. Я уже не говорю, что бананы в Бразилии дороже, чем в Москве, а литр бензина стоит около 80 рублей! Притом что в стране плантации бананов, километры лесов и море нефти.

- Похоже, у нас тоже санкции, - обычно замечает Маркус. - Просто мы об этом не знаем.

Высокие цены и низкие зарплаты в стране привели к тому, что среднего класса почти не существует. Здесь ты либо владелец гигантского «Вольво» с плазменным телевизором в салоне, либо покупаешь футболки в кредит. Не знаю, существует ли подобная система еще где-то в мире, но они тут в самом деле покупают CD-диски и стаканы с рассрочкой на год. Не шучу!

В общем, мой романтический настрой относительно «рая на земле» улетучился после первого же похода в супермаркет. А когда в метро мы увидели двоих парней с пистолетами, пасущих нас, я всерьез забеспокоилась. Каждый день в новостях сообщали о похищениях людей, перестрелках, грабежах, убийствах... И никаких танцующих на улицах красоток, которых я часто видела на картинках, не было и в помине. Меня накрыла волна разочарования и ужаса, настолько сильно разнились мои представления о Бразилии с реальностью.

Туалетная бумага для бедных. Четыре рулона - примерно 175 рублей. Фото: Ирина ФАЛЬКАО

То тарантул, то лягушка

А затем Маркус повез меня в маленький городок неподалеку от Ресифе, где живут его родители. Мама по случаю приготовила вдвое больше блюд, чем обычно, садовник срезал все сорняки, а приходящая домработница надраила полы до блеска. И тут случилось непредвиденное. Как только мы сели за стол, дом наводнили летающие муравьи. Они были повсюду - в волосах, под футболкой, в супе... А я с детства ненавижу насекомых. Родители в ужасе замерли и начали уверять меня, что обычно такого не случается, а Маркус обреченно подумал, что, наверное, после такого я сдамся и больше не захочу сюда возвращаться.

Но муравьи оказались не самым страшным, что я увидела за неделю проживания на природе. Дважды в дом забирались скорпионы, один раз по моей ноге проползла ядовитая змея жарарака, а на стенах гостиной периодически возникали гекконы, лягушки и лохматые пауки. «Это - природа, бороться с ней бесполезно, проще приспособиться», - успокаивал меня Маркус. А я внутренне сжималась от ужаса и каждый раз перед сном перетряхивала постель и обливалась антимоскитным лосьоном. На всякий случай Маркус рассказал мне об африканских пчелах-убийцах и попросил не пользоваться парфюмом, чтобы их не провоцировать. Поведал о таящихся под камнями в саду тарантулах и посоветовал не надевать кроссовки без предварительного осмотра - вдруг внутри кто-то сидит.

«В Бразилии все имеет шипы или яд, - с улыбкой сказал он. - Но ты должна знать правила безопасности, чтобы не пострадать».

Родители Маркуса потом вспоминали, что во время моего первого визита вздрагивали буквально каждый час, слыша пронзительный визг: «Паук! Змея! Летучая мышь! Лягушка прыгнула на лицо...» Теперь это, конечно, смешно, но тогда мне - белой женщине из московского офиса, видевшей в своей жизни лишь безобидных мушек и бабочек, бразильская природа показалась чем-то вроде чистилища. Сказать, что я была в шоке, - не сказать ничего.

Неловкости добавляло то, что я ничего не понимала по-португальски и Маркусу постоянно приходилось переводить.

В один из дней по улице, где мы шли, проезжала машина с динамиками. Бразильцы вообще любят этот вид рекламы, из-за чего повсюду вечно играет музыка и приятный женский голос объявляет о товарах и услугах. В этот раз играла лирическая композиция. Я схватила Маркуса за руки и закружила в танце. Прохожие недоуменно покосились. «Завидуйте! Вот такие мы, веселые русские люди! - хихикнула я. - Танцуем при каждом удобном случае!»

«Вообще-то это было объявление о смерти одного из горожан и приглашение на похороны, - сдерживая смех, пояснил Маркус. - Но музыка и впрямь красивая».

Большинство бразильских пляжей весь год полупусты. Иностранных туристов мало, прилететь сюда намного дороже, чем в ту же Доминикану или Коста-Рику. Фото: Ирина ФАЛЬКАО

Секс до «Скорой» доведет

За неделю до моего отъезда в Москву Маркус предложил жениться и пояснил: если я не захочу жить в его стране, он поймет. Я обещала подумать, когда вернусь к обычному ритму жизни, приведу мысли в порядок, уж слишком много новых впечатлений я получила.

Наш прощальный секс едва не закончился вызовом «Скорой». Нет, не потому что был очень страстным. Просто мы - немолодая влюбленная пара (мне 41, Маркусу - 47) и оба носим очки.

- Ируся, я, кажется, перенапрягся, и у меня упало зрение, - взволнованно сообщил мужчина. - Я почти ничего не вижу! Может, это сахар упал или капилляры в глазах лопнули? Звони врачу!

Я не на шутку перепугалась. Ну как же так? Ведь только предложение сделал и уже начал умирать! И тут поняла, в чем дело...

- Глупый, ты надел мои очки, а не свои! Твои - на тумбочке.

Мы расстались на оптимистической ноте и договорились созвониться завтра. Но как только я села в самолет, мне тут же захотелось вернуться.

Свадьба в кроссовках

Я поняла свои чувства в первый же рабочий день после отпуска, когда вдруг привычный мир и любимые друзья показались мне скучными и пресными. Меня неумолимо тянуло назад, я жутко скучала, на глаза наворачивались слезы... Я вспоминала каждый цветочек в саду, дворовую кошку, приветливых продавцов в магазине с необыкновенной любовью. Бразилия - с ее трудностями, жарой и несоизмеримыми ценами - притягивала меня. Хотя вся моя Бразилия заключалась лишь в одном человеке...

Маркус спросил меня еще раз, хочу ли я жить с ним, и, получив утвердительный ответ, начал... строить новый дом. Очень уверенно сказал, что все твердо решил и если я вдруг пойду на попятную, приедет и заберет меня силой. Слышать это было очень приятно.

Мы поженились тайно, не сказав ни друзьям, ни родителям, чтобы не испортить интимности момента. Мало кто знал, что больше полугода мы собирали документы, апостилировали, переводили, пересылали из страны в страну. На мне было платье в цветочек и обычные кроссовки. А из всей церемонии на португальском языке я не поняла ровным счетом ничего, за исключением момента, когда Маркус дернул меня за руку для произнесения заветного «сим» (по-португальски «да»).

Через месяц будет ровно год, как я постоянно живу в Бразилии. Друзья постоянно спрашивают, скучаю ли я по Москве с ее отменным сервисом, простором и красотой? Хочу ли я навестить друзей и родственников? И я, чтобы не обидеть, отвечаю, что скучаю. Но, если честно, только в Бразилии я поняла, как можно наслаждаться каждым прожитым днем, как мало человеку нужно для счастья и что это совершенно не важно, в какой стране ты живешь, главное - с кем.

Бразильцев часто упрекают, что они легкомысленны и не думают о завтрашнем дне, им бы лишь танцевать и не работать. Но не об этом ли мечтает каждый человек на земле? Просто жить ради самой жизни, не обращая внимания на трудности! А еще изо всех сил верить в свои мечты и добиваться поставленных целей. Потому что, если вы чего-то очень хотите, это обязательно исполнится.

В ТЕМУ

Мягкие мачо

Как я успела заметить, бразильские мужчины отличаются от наших необыкновенной теплотой и мягкостью. Они ходят за покупками, моют посуду, готовят и занимаются детьми. Парочки на улицах, даже пожилые, нежно держатся за руки, обнимаются и постоянно целуются. Но есть в этом и определенный минус. Мягкость тамошних мужиков проявляется буквально во всем. Они часто позволяют женщине командовать, во всем слушаются матерей и, как правило, мало зарабатывают. Будучи замужем за бразильцем, вам надо самой большую часть времени быть мужиком. Россиянок, которые повыходили замуж за местных, можно перечесть по пальцам. И надо сказать, главным плюсом их жизни в Бразилии является местный климат. О них так и говорят: замужем за морем. Еще одной интересной местной реалией можно назвать огромное количество адептов нетрадиционной любви, существование которых здесь всячески поощряется. Поэтому, если еще пару лет назад при знакомстве женщина спрашивала у мужчины «Ты холост?», теперь перво-наперво нужно поинтересоваться, натурал ли он.

Местная газировка для детей продается с фотографиями известных геев на этикетке. Фото: Ирина ФАЛЬКАО

ОТКЛИКИ

«Нормальных мужиков расхватывают сразу»

Первую часть этого материала читатели успели обсудить на нашем сайте kp.ru. Приводим несколько откликов.

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С юмором о жестокой правде жизни: любой женщине хочется замуж, но для многих найти нормального мужчину, да еще и готового жениться, - несбыточная мечта.

Москва, Россия.

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Мужа можно найти и в родном Мухосранске. А география поисков автора статьи наводит на мысль о поиске спонсора. Что касается изобилия неадекватных мужчин на сайтах знакомств, то это неудивительно. Все более-менее нормальные мужики расхватываются их соотечественницами чуть не с детсадовского возраста, и в итоге россиянкам достаются лузеры, которые на их родине никому и даром не нужны.

г. Тампере, Финляндия.

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Кто бы говорил, только не тамперчане. Подруга из России у вас мужа ищет. Все финны пьют, говорит, особенно молодые, в сексе никакие. Живет на детскую социалку уже второго ребенка, потом третьего сделает и продолжит в том же духе. Сейчас везде тяжело найти три в одном: любовь, деньги и секс.

Великий Новгород, Россия.

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Эта история началась лет пять назад, когда, гонимая стыдом и неизбежностью, я пошла учить английский в школу «Полиглот». Слово «полиглот» меня очень смешило. Каждый раз мне виделся мужик, который глотает поливитамины или полиуретан. Ну а если б это была девушка, то все бы звали ее полиглотка, что, как нетрудно догадаться, ничего приличного означать не могло. (подробности)