2018-02-20T22:36:43+03:00
Звезды

Фотографии Виктории Лопыревой в молодости: Измениться до неузнаваемости невесте Баскова помогли пластика и стилисты

Вместе с экспертом «КП» рассмотрела фотографии Виктории Лопыревой в молодости [фото]
Игорь ПОЛЯКОВ
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Кажется, за эти годы бюст Виктории тоже вырос - на ранних снимках грудь модели выглядит гораздо скромнее.Кажется, за эти годы бюст Виктории тоже вырос - на ранних снимках грудь модели выглядит гораздо скромнее.Фото: Евгения ГУСЕВА
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О том, что блондинка кардинально изменила свою внешность, наш еженедельник уже писал. Однако новые снимки юной Виктории Лопыревой вызвали очередной всплеск интереса к этой теме. А все дело в том, что журналистам «Комсомольской правды» в Ростове удалось найти первые профессиональные фото 16-летней Виктории.

Мы попросили стилиста Руслана Громова оценить перемены в облике Вики.

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Стилист Руслан Громов
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- Лопырева, конечно, очень изменилась, - говорит Руслан. - Да, Виктория и в 16 лет была очень мила, напоминала, кстати, певицу Натали. А на фото в леопардовом платье Вика - вылитая звезда 90-х Ирина Салтыкова. Сейчас Виктория мне нравится гораздо больше. Видно, что над образом модели работали лучшие косметологи и хирурги. Это заметно в первую очередь по форме носа. Раньше он был немного шире и с небольшой горбинкой.

Первые модельные эксперименты юной Лопыревой: провинциальная челка и яркий макияж. Заметно, что нос с горбинкой еще не тронут пластикой. Фото: Предоставлено «Имидж-центр»

Первые модельные эксперименты юной Лопыревой: провинциальная челка и яркий макияж. Заметно, что нос с горбинкой еще не тронут пластикой. Фото: Предоставлено «Имидж-центр»

Постепенно модель менялась к лучшему, но помаду с перламутровым блеском еще не выбросила из своей косметички. Фото: Предоставлено «Имидж-центр»

Постепенно модель менялась к лучшему, но помаду с перламутровым блеском еще не выбросила из своей косметички. Фото: Предоставлено «Имидж-центр»

Невооруженным глазом видно, что на конкурсе «Мисс Россия» у Лопыревой уже более миниатюрный нос, чем на юношеских фото.

Победив на конкурсе «Мисс Россия-2003», Виктория расслабилась и немного поправилась. Но потом взяла себя в руки и снова похудела. Фото: Предоставлено «Имидж-центр»

Победив на конкурсе «Мисс Россия-2003», Виктория расслабилась и немного поправилась. Но потом взяла себя в руки и снова похудела. Фото: Предоставлено «Имидж-центр»

Кроме ринопластики, следует отметить увеличение губ с помощью филлеров (инъекционный препарат для лица и тела, который используется как наполнитель для коррекции. - Ред.). На некоторых ранних фото Виктория подводит контур губ карандашом, сейчас же никаких карандашей: губы пухлые, яркие.

В начале карьеры Вика делала снимки в стиле ню. Фото: Предоставлено «Имидж-центр»

В начале карьеры Вика делала снимки в стиле ню. Фото: Предоставлено «Имидж-центр»

Изменилась и область скул. Могу предположить, что Виктория прибегла к удалению комков Биша (жировые отложения в области щек). Безупречная гладкость лба наводит на мысли о систематическом ботоксе (препарат для инъекций, блокирует мимику лица в проблемных зонах. - Ред.). Допускаю и реставрацию зубов, хотя с улыбкой Виктории повезло: на юношеских фото видно, что у девушки ровные зубки. Но они стали белее. Судя по всему, установлены виниры (фарфоровые пластинки, замещающие внешний слой зубов. - Ред.). Это удовольствие не из дешевых - около миллиона рублей.

По мнению нашего эксперта, на конкурсе «Мисс Россия» у Лопыревой был уже более миниатюрный нос. Фото: Предоставлено «Имидж-центр»

По мнению нашего эксперта, на конкурсе «Мисс Россия» у Лопыревой был уже более миниатюрный нос. Фото: Предоставлено «Имидж-центр»

Стоит отметить и смену прически. Челка упрощала образ модели. На ранних фото на нас смотрит сельская звезда дискотеки. Стилисты потрудились на славу. Еле заметные брови-ниточки остались в прошлом, и сегодня у Виктории брови красивой формы, в меру густые. Она стала лучше одеваться. Стоимость некоторых нарядов доходит порой до 50 тысяч евро.

Леопардовая расцветка одежды и ботфорты - узнаваемый стиль 90-х. Фото: Предоставлено «Имидж-центр»

Леопардовая расцветка одежды и ботфорты - узнаваемый стиль 90-х. Фото: Предоставлено «Имидж-центр»

Кстати, и Николая Баскова Виктория успешно меняет к лучшему. Певец стал выглядеть свежее. Вика выбросила из гардероба Коли все аляпистые пиджаки со стразами.

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