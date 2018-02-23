2018-02-23T09:42:24+03:00
Звезды

Звезды, отправившие своих наследников в армию

Кто из известных людей не стал "отмазывать" родню от солдатской казармы
Ирина ВИКТОРОВА
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Старший племянник Максима Галкина уже год учится в военном училище в Воронежской области.Старший племянник Максима Галкина уже год учится в военном училище в Воронежской области.Фото: Instagram.com
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Наследники знаменитостей после школы обычно поступают в престижные вузы, потом в аспирантуру, пишут научные работы... Тянут время до окончания призывного возраста или избегают срочной службы иными не совсем законными, но популярными способами. Но бывает и наоборот.

Племянник-курсант Максима Галкина

Старший племянник Максима Галкина уже год учится в военном училище в Воронежской области. 19-летний Никита Галкин - сын Дмитрия Галкина, старшего брата знаменитого артиста и телеведущего. Максим приезжал на присягу к племяннику, интересуется его успеваемостью и горд, что тот продолжил военную династию семьи. Папа Максима Галкина - генерал-полковник Александр Александрович Галкин - когда-то занимал пост начальника Главного автобронетанкового управления Минобороны России.

Моряк Никиты Михалкова

Мэтр кино и не думал отмазывать сына от армии. Это сейчас срочная служба длится год, а Степан Михалков отслужил на флоте в погранвойсках на Дальнем Востоке целых три! Дело было в 1984 - 1987 годах. Сейчас успешный бизнесмен рассказывает, что школа жизни была суровой, но нужной: «Я был бездельником, тунеядцем, мои друзья были хулиганами, мы дрались на улицах. А тут раз - и армия, фамилия твоя никому ничего не говорит, ты - дух...» Военный опыт Михалкова был экстремальным: «Сотрясение мозга, четыре недели в госпитале, обмороженные пальцы и щеки, гастрит, 40 швов на спине без наркоза... Это совершенно разные две жизни, это такой контрастный душ, который мне отчасти вправил мозги и дал ту жизненную закалку, которая необходима любому мужчине...»

Степан Михалков отслужил на флоте в погранвойсках на Дальнем Востоке. Фото: Наталия НЕЧАЕВА

Степан Михалков отслужил на флоте в погранвойсках на Дальнем Востоке.Фото: Наталия НЕЧАЕВА

Ракетчик Михаила Пореченкова

Старший сын Михаила Пореченкова Владимир отслужил в ракетных войсках Эстонии недалеко от Таллина. Михаил в молодости учился в Таллине в военно-политическом училище, где и познакомился с девушкой, которая родила от него сына. Актер об этом узнал, когда парень был уже взрослым. Но теперь они лучшие друзья. В воинскую часть к сыну Пореченков нагрянул с «проверкой» неожиданно: познакомился с командиром и забрал парня в увольнительную. Владимир занимался в боксерской секции и физически был готов к армии, даже отучился несколько лет в Государственной морской академии в Петербурге. После армии парень женился и уже подарил актеру внучку. Ну а Пореченков обеспечил молодую семью жильем.

Старший сын Михаила Пореченкова Владимир. Фото: Instagram.com

Старший сын Михаила Пореченкова Владимир.Фото: Instagram.com

Разведчик Владимира Машкова

Народный артист Владимир Машков воспитывал Андрея Шелеста с юных школьных лет. Андрей - сын супруги Машкова Оксаны Шелест от первого брака. Владимир и Андрей называют друг друга «сын», «отец». Несмотря на то что у парня другая фамилия, все друзья зовут его Андреем Машковым. Сын артиста прошел срочную службу в секретной части «Холуай» под Владивостоком. Там готовят элиту спецназа Военно-морского флота. Машков с женой приезжали на присягу. Андрей демобилизовался три года назад.

Андрей Шелест прошел срочную службу в секретной части «Холуай». Фото: Instagram.com

Андрей Шелест прошел срочную службу в секретной части «Холуай».Фото: Instagram.com

В армии ему пришлось прыгать с парашютом, забираться на ледяные горы, готовить еду в лесу, ходить в разведку. И все у него получилось как надо, ведь в армию он уходил подготовленным: Андрей начинал учиться в Рязанском воздушно-десантном училище.

Дембель Ольги Картунковой

Александр Картунков сделал лучший подарок маме - звезде шоу «Однажды в России» (ТНТ). К новому, 2018 году он вернулся домой в Пятигорск. Сын актрисы проходил срочную в одной из воинских частей Ставрополя. Сейчас 19-летний Саша привыкает к гражданке.

Александр Картунков проходил срочную в одной из воинских частей Ставрополя. Фото: Instagram.com

Александр Картунков проходил срочную в одной из воинских частей Ставрополя.Фото: Instagram.com

Друзья Александра рассказали нам, что за время службы у парня появилась любимая девушка, - пока они общаются в соцсетях, так как Эля живет в Екатеринбурге. Но этой весной молодые должны встретиться. Во время службы Саша и его мама часто созванивались. Ольга приезжала к сыну на присягу, познакомилась с командирами. Кстати, артистка пыталась отговорить сына от армии, но тот уперся: «Пойду служить!» Наставление Александру перед службой Ольга Картункова опубликовала в социальных сетях: «Сделай так, чтоб я не краснела за тебя, иначе мама приедет в часть, и всем мало места будет. Ты меня знаешь!»

Саша маму не подвел.

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