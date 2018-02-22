Как вредные привычки сказываются на здоровье человека. Часть 2

22 Февр. 19:00 2018-02-22T19:07:38+03:00

И как от них избавиться

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Продолжение. Начало темы читайте по этой ссылке.

ИГНОРИРОВАНИЕ ЗУБНОЙ НИТИ

Вы каждый день, утром и вечером, использует самую навороченную щетку и считаете, что этого достаточно. Однако вы ошибаетесь...

Дело в том, что волоски зубной щетки не всегда могут проникнуть в пространство между зубами. Поэтому если вы хотите избавиться от налета, который представляет из себя липкую пленку бактерий, придется озаботиться покупкой зубной нити.

В противном случае, как бы вы ни старались, со временем это приведет к заболеванию десен, серьезному состоянию, связанному с другими проблемами со здоровьем, такими как инсульт, сердечные заболевания и диабет.

ОШИБОЧНАЯ ОЦЕНКА РАЗМЕРОВ ПИЩИ

Есть здоровую пищу - этого еще недостаточно. Не менее важен объем еды. Многие думают, что едят немного (и удивляются, откуда берется лишний вес), однако если вы попробуете на протяжении нескольких дней дотошно записывать все, что съедаете - объем и калории - то сами удивитесь тому, что обнаружите: вы переедаете! Даже если переедаете здоровую пищу.

Именно от этого вы, скорее всего, и набираете вес. Что приводит к сердечным заболеваниям, диабету и повышенному кровяному давлению, а также повышает ваши шансы на определенные виды рака.

Контролируйте размеры порций и не забывайте, что закуски перед телевизором – это тоже полноценный прием пищи.

УВЛЕКАТЬСЯ ЗАГАРОМ

Частый загар, а тем более постоянные походы в солярий, не очень хорошая идея. Ученые не раз доказали, что загар тесно связан с преждевременным старение и некоторыми видами онкологии.

И в чем более молодом возрасте вы начинаете увлекаться загаром, тем выше вероятность того, что впоследствии столкнетесь с последствиями.

Особенно в зоне риска находятся женщины со светлыми и рыжими волосами и кожей.

МАЛО ДВИЖЕНИЯ

Большинство из нас ведет сидячий образ жизни. И это касается не только рабочего места перед компьютером. После работы мы идем не на велосипеде кататься, а посидеть с друзьям за пивом. Возвращаясь домой, устремляемся не к тренажеру, а грузно опускаемся на любимый диванчик.

Такой образ жизни замедляет метаболизм, повышает вес и запускает механизмы развития различных заболеваний.

Хотя у этой проблемы есть простое решение: просто вставайте время от времени и двигайтесь. Даже 10-минутная прогулка каждый день может помочь в вашей ситуации.

ЛЮБОВЬ К JUNK FOOD

Сода, конфеты, выпечка и прочий «питательный мусор» имеют много калорий и мало полезных веществ. При этом сахар из них моментально попадает в вашу кровь, что в будущем может стать причиной развития серьезных проблем со здоровьем, таких как ожирение, диабет и сердечные заболевания.

Сложные углеводы с большим количеством клетчатки и питания - цельные зерна, фрукты и овощи - перевариваются организмом намного дольше, а значит, надолго утоляют голод и гарантируют устойчивую энергию.

«Хорошие» жиры, такие как орехи и семена, также должны стать частью вашей здоровой диеты

СЛИШКОМ МНОГО ВРЕМЕНИ «В ГОРДОМ ОДИНОЧЕСТВЕ»

Это не о том, сколько людей вы знаете и как часто с ними встречаетесь - важно то, что вы чувствуете от связи с ними. Если даже в компании вы чувствуете себя одинокими, то вполне вероятно, это просто не ваши люди.

Присоединяйтесь к социальному клубу, увлекитесь хобби, которое требует участия многих людей - например, присоединитесь к книжному клубу или научитесь играть в теннис.

В противном случае у вас есть все шансы cсо временем получить высокое кровяное давление, депрессию, проблемы с мозгом (например, болезнь Альцгеймера) и систематическое воспаление.

КУРЕНИЕ

Ну да, уж сколько раз твердили миру… И все-таки позвольте напомнить вам еще раз.

Эта дурная привычка затрагивает почти каждый орган вашего тела. Это может привести к сердечным заболеваниям, раку, диабету, инсульту, бронхиту, эмфиземе и другим проблемам со здоровьем. Это также повышает риск возникновения туберкулеза, проблем с глазами и иммунных расстройств, таких как ревматоидный артрит. И если вы проводите много времени с теми, кто курит, у вас больше шансов стать астма, сердечные заболевания, рак легких или инсульт.

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