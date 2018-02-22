Спортивный арбитражный суд официально лишил Крушельницкого и Брызгалову бронзы Олимпиады 2018

СЕГОДНЯ 10:50 2018-02-22T11:35:00+03:00

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Спортивный арбитражный суд в четверг, 22 февраля, официально объявил о том, что российские керлингисты Александр Крушельницкий и Анастасия Брызгалова лишаются бронзовых медалей Олимпиады 2018 года. Это произошло после того, как в допинг-пробе Крушельницкого был найден мельдоний. Россияне стали третьими в дабл-миксте, но теперь же награда должна перейти норвежскому дуэту, который был обыгран в поединке за 3-е место.

Слушание выездной бригады Спортивного арбитражного суда было назначено на утро четверга, 22 февраля. Однако было отменено после получения письменных просьб об этом Международного олимпийского комитета, Всемирной федерации керлинга и лично нашего спортсмена Александра Крушельницкого.

Как отмечается в решении выездной панели CAS, спортсмен признан виновным в нарушении антидопинговых правил. И теперь МОК и Всемирная федерация керлинга должны дальше решить вопрос об итоговой классификации спортсменов. А вопрос наказания российского спортсмена должна будет рассматривать Всемирная федерация, но никак не МОК, который перестает быть стороной данного дела.

Александр Крушельницкий и Анастасия Брызгалова во время Олимпиады в Пхенчхане.Фото: REUTERS

Президент федерации керлинга России Дмитрий Свищев прояснил ситуацию с нашими спортсменами:

- В настоящее время никаких доказательств, подтверждающих наши рабочие версии попадания мельдония в организм Крушельницкого, мы предоставить, к сожалению, не могли. Нет ни записей видеокамер, ни результатов проверки спортивного питания, ни признаний, ни, тем более, результатов уголовного расследования – заявление в Следственный комитет России я написал всего три дня назад.

При этом, было подчеркнуто, что данный шаг - это начало цепочки дальнейших разбирательств Крушельницкого в других местах, но никак не в выездной панели CAS:

- Это не признание вины и не прекращение борьбы за честь наших ребят. Это, прежде всего, реальная оценка нынешних возможностей и желание сохранить Саше и Насте последние эмоции. Но главное – это начало большой и серьёзной работы.

Александр Крушельницкий, напомним, ранее отказался от рассмотрения его дела в Спортивном арбитражном суде (CAS) по горячим следам, но, согласно заявлению, окончательно поможет разобраться в этом только полное расследование всей ситуации. И заседание CAS, которое должно было состояться сегодня утром, было отменено.

Теперь после "пересчета" медалей у нашей команды будет к утру четверга, 22 февраля, 4 серебряные и 8 бронзовых наград Олимпиады 2018.

А ВОТ БЫЛ СЛУЧАЙ

Американского бегуна не стали дисквалифицировать после того, как он сказал, что допинг в его организм попал после поцелуя

В четверг, 25 января, Спортивный арбитражный суд вынес официальное решение по громкому делу американского бегуна Гила Робертса. Год назад олимпийский чемпион 2016 года в эстафете 4 по 100 метров попался на допинге. В его пробе нашли запрещенное вещество. Однако же, Американская арбитражная ассоциация отказалась накладывать наказание на спортсмена. (подробности)

ОФИЦИАЛЬНО

Решение CAS по делу Крушельницког

По просьбе Международного олимпийского комитета , к которой присоединилась Всемирная Федерация Керлинга, Антидопинговое отделение суда Спортивного арбитражного суда (CAS) в Пхенчхане сегодня решило:

Александр Крушельницкий, сдавший положительный допинг-тест на мельдоний и признавший нарушение антидопинговых правил, дисквалифицирован, а результаты спортсменов на Олимпиаде аннулированы.

Крушельницкий исключен из состава участников Олимпийских игр-2018 и его аккредитация аннулирована.

Производство дела прекращается, но может быть продолжено. МОК

больше не является участником этой процедуры. Спортсмен согласился на временное отстранение в период Игр и оставляет за собой право добиваться ликвидации или сокращения наказания, доказывая, что нарушение произошло не по его вине или халатности