Причиной развода Дженнифер Энистон стал ...Брэд Питт

22 Февр. 19:44 2018-02-22T21:33:35+03:00

Теперь понятно, почему Джоли снизошла до комментариев во поводу расставания актрисы, у которой когда-то увела мужа

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Начинается какая-то «Санта-Барбара»? Казалось бы, прошло почти 15 лет после развода Брэда Питта с Дженнифер Энистон и старта его громких отношений с Анджелиной Джоли.

Сколько воды утекло с тех пор, как главный красавчик Голливуда закрутил роман с Энджи и стал отцом троих родных, троих усыновленных детей и женился на их матери в 2014-м. Энистон также имела ряд романов, а в 2015 году вышла замуж за другого сумасшедшего красавчика-актера Джастина Теру.

На сегодняшний день обе пары распались. После новостей о том, что 49-летняя Джен снова одна, многие ее пожалели, мол, все не удается актрисе найти себе надежного спутника и того, с кем хотелось бы иметь детей.

Все жалеют Энистон, кроме Джоли, которая и в этот раз, судя по всему, нацелилась на мужчину Джен. Впрочем, Энджи перед признанием в том, что хотела бы "поработать" с Теру, дождалась развода и позлорадствовала, мол, Энистон до него «не дотягивала», отставая в духовной глубине и интеллекте.

Кажется, можно было бы и удержаться. Но то, что выяснили западные журналисты, наводит на мысль, а не ревновала ли Джоли своего уже бывшего мужа к Энистон весь их брак?

По словам источника в окружении пары, развод могли спровоцировать найденные от Брэда Питта записки, в которых он делает Дженнифер комплименты и сообщает о том, что скучает по ней. Несмотря на то, что актриса пыталась переубедить Джастина в том, что эти записки ничего не значат, сам факт того, что жена хранила их два года, говорит обратное.

Напомним, Дженнифер Энистон вышла за Брэда Питта в 2000-м. Они развелись в 2005-м из-за серьезного увлечения актера своей партнершей по фильму «Мистер и Миссис Смит» Анджелиной Джоли. Энистон имела много романов, последний из которых вновь закончился браком. Она прожила с актером Джастином Теру 6 лет, тайно поженившись в 2015-м, спустя три года после помолвки.

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