Перестаньте клеветать на Серебрякова

23 Февр. 12:14 2018-02-23T13:10:32+03:00

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Слушая Серебрякова, еще до скандала, я изначально вовсе не обратил внимания на его слова о «национальной идее». Ну для меня это столь же очевидно, как если бы он сказал «зимы в России бывают снежными». Потому развернувшаяся полемика сильно удивила. Стал изучать, увидел, что большинство дерущихся против Серебрякова вышли на форумы лишь затем, чтобы подобно известному Шукшинскому персонажу – срезать умного человека. А посему и многие попросту на него клевещут, приписывая актеру то, что он не говорил. Самое частое: «…Этот актеришка в угоду Западу назвал нас - русский народ хамами, быдлом, мерзавцами…».

Ничего подобного Серебряков и близко не говорил. Его высказывание звучало так. Мол, если отъехать недалеко от Москвы, вы много элементов из 90-х годов увидите. Так или иначе до сих пор: знание, предприимчивость, достоинство, сообразительность не являются прерогативой национальной идеи. А национальной идеей являются сила, наглость и хамство.

Вот и всё! Там про весь русский (российский) люд ничего не сказано. Посему лично я, например, на себя эту «нацидею» не примеряю. Ну а кто здесь себя увидел и на Алексея обиделся, тому пусть на пользу обида будет, если всерьез задумается.

Россия, которую многие стараются не замечать.Фото: Николай ВАРСЕГОВ

В чем солгал Серебряков, обличая наглость, хамство и поклонение силе в нашем обществе? Наверно в том, что предложил это все поискать где-то за пределами Москвы. Но зачем далеко-то ехать? Оно, мягко так сказать – бескультурье наше всюду перед тобой. Вот и сейчас нос к носу, задравши ногу в позе «я крут, и тебя я не уважаю». Оно сыплет грязными словесами, глупыми вопросами «если ударите молотком по пальцу, что крикните, б..., или ф...к?». И драма в том, что бескультурье это еще подает пример молодым и глупым своим коллегам «делай как я!».

Культ силы, наглости и хамства у нас доминирует и на телевиденье, и в печатных СМИ, и в самом массовом из искусств. А потому действительно становится чуть ли не национальной идеей общества. Вспомните недавние свадьбы олигархов и правоохранителей за миллионы долларов. Дела о гигантских взятках и воровстве космического масштаба. У нас же совсем не стыдно отстраивать на виду у всех шикарные особняки-дворцы при скромных задекларированных доходах. Это ли есть не наглость? Не издевательство над достоинством так называемых простых людей? Не презрение ли к народу и вообще – к стране?

Как таковой национальной идеи в России нет. А потому и она трактуется всеми на разный лад. Очевидно, что для иных людей, особо молодых, берущих пример с успешных, главная из идей – это побольше хапнуть, чтобы послаще жить. Для этого хороши все способы, вплоть до убийства близких богатых родственников. И это не от балды, а из криминальных сводок. Я уж не говорю про легионы юных жуликов и пройдох, что в интернете промышляют мошенничеством. Вот эту боль и высказал умный, талантливый наш актер, которого вы, культурные патриоты родины, сразу обозвали актеришкой и облили потоком «культурных слов». А он лишь хотел сказать только то, что и так все видят - король-то голый.

И ведь никто не обратил внимание на слова Серебрякова, когда он провозглашал: в каждом человеке присутствует глубина природной черноты. И человек не становится Человеком только потому, что он родился в человечьем облике. Человеком не становятся просто так. Это огромная работа над собой. Над собственными чудовищными, гнусными проявлениями, над мерзкими стремлениями. Только работа с этим позволяет человеку быть Человеком.

Не скажу, что лично я живу по этому постулату, но это вот как раз то, что я бы взял за основу национальной российской идеи. Хотя, конечно, сомнительно, что при нынешнем уровне культуры в стране подобная идея может прижиться. Скорее она помрет, как померла от той же недостаточности культуры - коммунистическая идея. Но может когда-то в будущем и это все к нам придет на смену хамству и наглости.

Всему свое время.

Опрос Серебряков.

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