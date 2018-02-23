Алексей Панин: «Я бы уехал из России, как Серебряков. Ноги бы моей в этой стране не было»

23 Февр. 15:26 2018-02-24T00:26:44+03:00

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Который день в соцсетях и на ток-шоу ломают копья в спорах из-за интервью актера Алексея Серебрякова.

- Если отъехать на 30, 50, 70 километров от Москвы, вы увидите много элементов из 1990-х годов. До сих пор ни знание, ни сообразительность, ни предприимчивость, ни достоинство не являются национальной идеей. Национальной идеей являются сила, наглость и хамство, - сказал он в беседе с блогером Юрием Дудем.

И вот нашла коса на камень. Одни проклинают Серебрякова. Мол, русофоб бежал в Канаду, а к нам приезжает лишь на заработки. Другие, наоборот, жалуются, что не встретишь на российских улицах ни одного доброго человека.

- Алкаша, живущего от запоя до запоя, можно найти в любой стране, - рассказал «Комсомолке» депутат Госдумы Виталий Милонов. – Но это не значит, что так живет вся Россия. Да, тебе могут нахамить в очереди за шаурмой в Москве. Хотя не скажут дурного слова, если ты покупаешь настоящую шаверму в Петербурге. И это не значит, что по одному наглецу нужно судить о всей стране. Наверно, Серебряков перепутал Звягинскую фантазию с нашей реальностью. Он никак не выйдет из образа бухарика из «Левиафана». Я много езжу по России и вижу, что русский человек – трудяга. Он в чистом поле может развернуть свою ферму или сыроварню, открыть свою пекарню. Наш человек на выдумку горазд. Но в серебряковско-звягинской «левиафанщине» все иначе. У них русские – это быдло. Мужик сосет «горькую» литрами, женщина прыгает из одной койки в другую. В их мире у русских не может быть дружбы, обязательно кто-то кого-то предаст. Но это не наша Россия. Это выдуманная страна. Эдакий Оруэл в стиле 90-х. И как бы ни ненавидел Серебряков российскую власть, он из своей Канады приезжает на заработки в «наше болото». А вы не забыли, что почти все фильмы в России финансируются государством? Вот такой принципиальный актрер этот Серебряков.

А вот поддержал коллегу по цеху известный актер Алексей Панин.

- Дорогие мои, посмотрите вокруг, вы живете на другой планете, - сказал "Комсомолке" Панин. - Вы не видите озлобленных людей, вы не видите хамство в магазинах и на дорогах. В чем Серебряков не прав? В чем он оскорбил русский народ? Он сказал правду. И любой нормальный человек это понимает. Вчера устроили линчевание в программе у Соловьева. Мне досталось до кучи за то, что я его поддержал. Я рад, что его поддержал. Я рад, что я не в лагере этих лицемеров во главе с Шахназаровым и Соловьёвым. Я подписываюсь под каждым словом Серебрякова. В России мы на каждом углу видим злобу, грязь, неуважение друг к другу. У нас такое общество на 80 процентов. Адекватных добрых и светлых людей почти нет. У меня друзья приезжают из Европы и удивляются, почему такие злые люди вокруг. И в Европе все не замечательно, но люди тут в ужасе. Если бы я сейчас имел то финансовое положение как несколько лет назад, я бы собрал пожитки, и ноги бы моей в этой стране не было. Все адекватные люди понимают, что в этой стране ничего не поменяется, какая бы власть не была.

МНЕНИЯ

Как актер Серебряков кино с реальностью попутал, а Россию с США

Дмитрий СТЕШИН

После подрыва «Невского экспресса» в 2009 году, все поезда идущие по ветке Москва-Питер, были пущены в обход, через Псков. Эти жуткие и трагические дни, не смотря ни на что, породили смешной мем - такой уж у нас русский характер. Какая-то гламурная киса, глядя в окно на неказистые псковские пейзажи, по которым уже десятый час тащился в столицу ее поезд, страшно верещала в мобильник: «Мама, мы в аду! Мама! Тут какие-то коровники! Мы в аду!». На беду, рядом с кисой сидел какой-то блоггер, он и вывалил эту сценку в интернет. А брутальный актер Серебряков, как мне кажется, оказавшийся такой же гламурной кисой, только в штанах, все вывалил сам, в интервью Юрию Дудю. Он там много чего наговорил обидного и русофобского (подробности)

Оставьте актерам их право не быть политиками!

Наталья БАРАБАШ

Наше общество нездорово. Больно на голову. Всей стране надо пить на ночь валерьянку. Раз просто пить не помогает. И запретить смотреть телевизор. Совсем. Решением психиатра всея Руси. А то точно чокнемся. Мания преследования, поиск врагов, помноженный на гипертрофированную агрессивность - это же страшное дело. Сказал актер Серебряков в интервью Дудю что-то про национальную российскую идею. В контексте фильмов, в которых снимался: "Левиафан" там, "Как Витька Чеснок вез Васю Штыря в Дом инвалидов". Что, мол, это сила, наглость и хамство (подробности)

РЕАКЦИЯ

Сергей Лукьяненко: Серебряков на своем примере проиллюстрировал наглость и хамство

Алексей Серебряков уважаемый в сфере кинематографистов актер, его зовут хорошие режиссеры, он снимается в достойных проектах, у него солидная фильмография. 53-летний актер в 2012 году принял решение переехать на постоянное место жительство в Канаду. Когда об этом только стало известно, поклонникам его таланта было жаль, мол, теперь не увидим его в российском кино. Однако Алексей никуда из отечественных картин не делся. Он как снимался, так и снимается. Чего только стоит «Левиафан». Последний проект, в котором участвовал Серебряков, называется «Как Витька Чеснок вёз Лёху Штыря в дом инвалидов» (подробности)