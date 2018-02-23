Сергей Зверев «выдал замуж» Софию Ротару

23 Февр. 18:00 2018-02-23T18:15:17+03:00

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Сергей Зверев рассказал своим фанаткам «тайну» Софии Ротару, мол, знаменитая певица втихаря вышла замуж. «Такие роскошные женщины, как Ротару, одинокими не бывают», - полагает Зверев. Это заявление экзотичного стилиста заинтриговало Интернет: так все-таки замужем София Михайловна или нет?

- Надо проверить. Вчера еще замужем не была, - воспринял наш вопрос как шутку администратор Ротару Владислав. – Все это фантазии Сергея Зверева. София Михайловна прекрасно живет и без замужества. Недавно вернулась с отдыха, уже приступает к работе в Киеве.

Согласился с тем, что признание Зверева – очередная сплетня, давний друг Ротару Андрей Неклюдов.

- Ее «выдавали замуж» сотню раз. Говорили, что красивый гитарист, который с ней выходит на сцену, Вася Богатырев, – ее тайная любовь. Но эти сплетни выеденного яйца не стоят. София Михайловна - в здравом уме. В ней есть житейская мудрость. Она могла бы связать свою судьбу только со взрослым, зрелым человеком, если, конечно, между ними возникли бы чувства. За молоденького мальчика никогда бы замуж не пошла.

Напомним, в 2002 году скончался первый супруг Ротару Анатолий Евдокименко руководитель ансамбля "Червона рута". Они поженились 22 сентября 1968 года. В этом браке родился сын Руслан.

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София Ротару - живое подтверждение общего культурного прошлого России и Украины, которое и в настоящем остается общим, ведь певица по-прежнему очень популярна в обеих странах. Артистка выступила на нескольких корпоративах под Новый год, затем улетела в Казахстан, где ее тоже любят и ждут всегда. София Михайловна в своем Инстаграме призналась, что год был для нее непростым, и не удивительно - националисты на Украине травили певицу за выступления в нашей стране. Но София Михайловна всегда говорила, что она - народная артистка России, Украины и Молдавии, и к политическим историям ее звания не имеют никакого отношения. (подробно)