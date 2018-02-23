Роман Гутцайт: «Дмитрий Черышев может в любой момент позвонить Зидану и спросить «Старик, как дела?»

23 Февр. 18:00 2018-02-23T18:18:18+03:00

О всех нововведениях, о том, почему главной проблемой является лимит на легионеров и как популяризировать футбол в нашей стране рассказал комментатор и ведущий программы «Тотальный футбол» Роман Гутцайт.

Менее через две недели стартует второй круг РФПЛ, ивместе с этим возобновляют свою работу популярные у зрителей «Матч ТВ» программы о футболе

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О всех нововведениях, о том, почему главной проблемой является лимит на легионеров и как популяризировать футбол в нашей стране рассказал комментатор и ведущий программы «Тотальный футбол» Роман Гутцайт. Премьера нового сезона телепроекта намечена на 1 марта в 21:55 на «Матч ТВ»

- В этом году программа «Тотальный разбор» получила премию «Большая цифра» в номинации «Информационно-аналитическая программа». Как вы считаете, в чем ее успех?

- Главный успех «Тотального разбора» – это ВалерийКарпин. Канал со своей стороны создал все необходимые условия для работы на самом высоком уровне. Оставалось только добавить в программу персонажа, которыйпритягивают к себе внимание. Феномен успеха Карпина в том, что он харизматичен, глубоко разбирается в футболе и говорит правду. Такого человека переспорить невозможно, потому что он знает каждый нюанс.

- Сейчас программа немного поменяла формат: изменилось название, а также ушёл ее главный эксперт – Валерий Карпин. Расскажите немного о закулисьесейчас.

- Программа, действительно, немного изменилась, но перемены коснулись её обертки. Раньше был один постоянный эксперт, сейчас их несколько. Это Рашид Рахимов, Алексей Игонин, Александр Глеб, Дмитрий Черышев и рад других кандидатов, которых мы периодически привлекаем, чтобы в еженедельном формате говорить о футболе. Что касается содержания, мы по-прежнему говорим о тактических нюансах, но и развлекать зрителя "историями из раздевалки" не забываем.

- Какую роль играет каждый из экспертов?

- Если брать Рашида Рахимова, то он близок к Валерию Карпину. Серьезный тренер, который может качественно анализировать и грамотным языком объяснять происходящие в игре события.

Дмитрий Черышев имеет колоссальный опыт работы за границей. Есть ли у вас друзья, которые общаются с нынешним тренером «ПСЖ» или «Реала Мадрида»? Таких людей в принципе мало. А он может позвонить Зидану или Эмери и спросить: «Старик, как дела? Почему у тебя была такая тактика, а не другая?».

Александр Глеб - футболист который выигрывал Лигу Чемпионов, выступал за «Арсенал» и, что особенно важно, за «Барселону». Кто еще вам расскажет о том, как Арсен Венгер строит игру «Арсенала» в атаке? Кто еще расскажет историю о том, что Гвардиола прятался от ЗлатанаИбрагимовича, не желая вступать с ним в диалог?

- Будут ли еще какие-то нововведения в новом сезоне программы, помимо экспертов?

- Да, нововведения однозначно будут. Тот же Александр Григорян, который был у нас экспертом в «Тотальном футболе» несколько месяцев подряд, сейчас возглавил команду «Луч-энергия» из Владивостока. В январе он сам мне позвонил и сказал, что хочет прододжить наше сотрудничество. Его увлек процесс подготовки программы.

- Он готов приезжать в Москву или работать дистанционно?

- Дистанционно. Сейчас пытаемся договорить о том, чтобы он пустил нашу камеру на предматчевую установку. Нечто подобное в спортивном телевидении уже было. Но думаю, что лишним подобное никогда не будет. Это всегда сближает зрителя с игроками и тренерами.

Мне вообще хочется поднять тему Футбольной Национальной Лиги. Ясно, что это не самый рейтинговый турнир. Но там происходят очень крутые истории. Возьмем калининградскую "Балтику". Ровно год назад команданаходилась в зоне вылета ФНЛ. Денег нет, ситуация катастрофическая, очков тоже очень сильно не хватает. Все уверенны, что клуб вылетит. Меняется руководство, приходит новый генеральный директор, который не тратит деньги на трансферы. Берёт только свободных агентов, и они все равно спасают ситуацию в прошлой части сезона. В нынешнем розыгрыше турнира команда вновь комплектуется только свободными агентами, некоторые из них - бывшие игроки национальной сборной России. И прямо сейчас, то есть год спустя, после того как все были уверенны что «Балтика» должна была вылетать, команда претендует на выход в РФПЛ. Ну как об этом не рассказать?

- Также сейчас стартует второй круг РФПЛ. Чего ждать зрителям? Ваши личные прогнозы.

- Я думаю, что хороша сама по себе ситуация: осталось 10 туров, осталось всего несколько месяцев до того, как мы узнаем, кто чемпион, кто в еврокубках, кто вылетает. То есть сейчас будут самые интересные и напряженные матчи. Сейчас вообще нет команд, которым было бы все равно. Непредсказуемых результатов станет больше.

- Помимо российского чемпионата нас также ждёт завершение европейских турниров. Сейчас в ведущих чемпионатах лидеры идут с большим отрывом, где-то могут произойти неожиданности?

- Я думаю, что уже нигде неожиданностей не будет. В топ европейских чемпионатах, по крайней мере в большинстве (в Германии, во Франции, в Англии и в Испании) уже сейчас можно практически на 100% сказать, кто будет чемпионом. Интрига в борьбе за первое место есть только в чемпионате Италии, где «Ювентус» и «Наполи» продолжают борьбу за Скудетто.

- За какой командой в Европе сейчас приятнее наблюдать? Какая команда показывает наиболее притягательную игру для зрителей?

- Если говорить о Лиге Чемпионов, то новое, что подарил нынешний сезон – это «Манчестер Сити». Команда, которая играет абсолютно феноменально, в которой раскрываются футболисты, и в которой Гвардиола смог сделать то, что он делал с «Баварией» и «Барселоной». То есть пришел тренер со своим авторским стилем, и он смог его продемонстрировать его не только в Испании и в Германии, но теперь еще и в Англии. Мы видим, что «Манчестер Сити» не играет в типичный британский футбол. Ясно, что «Сити» команда богатая, но это необходимое условие для того, чтобы пригласить Гвардиолу на работу. Он не пойдет в команду, у которой нет денег, чтобы купить нужных ему игроков. Имеет право, у него такое реноме.

- Тема футбола в этом году станет главной в нашей стране, с этим связан и выход фильма Данилы Козловского «Тренер», в которым Вы приняли участие. Расскажите подробнее о новом опыте.

- Меня поразил Данила Козловский своим вниманием к деталям. Я, честно говоря, не знал раньше, что он увлекается футболом и, что он смотрит много матчей европейских чемпионатов. Также он оказался поклонникомодной английской команды и смотрит наш российский футбол. Данила много времени потратил на то, чтобы собрать дополнительную информацию, консультировался с действующими тренерами, привлек к съемочному процессу игроков и комментаторов. Это его первая режиссерская работа и он уделяет внимание каждой детали. С большим интересом жду премьеру.

- Поможет ли фильм привить любовь к футболу и к нашей сборной?

Главный катализатор – это Чемпионат Мира. И я понимаю, что мало кто будет пытаться оценить содержание игры нашей сборной, все будут смотреть только на результат. Если он будет хорошим – это будет сумасшедший толчок. Но если нет, внимание к нашему футболу уже ничто не спасет.

- Очень интересную фразу сказал отец Дениса Черышева, который как раз участвовал в вашем последнем выпуске: «В футболе разбираются все 145 миллионов населения. А «не разбираются» только тренеры, потому что они говорят о другом – о тонкостях, о деталях». Какое ваше мнение относительно этого? В нашей стране довольно часто критикуют именно российский футбол. Заслужено ли?

- Российский футбол, безусловно, критикуют заслужено, потому что он, как мне кажетчя, не развивается. В российском футболе есть самый настоящий стоп-кран под названием «лимит на легионеров». Меня поражает, что даже сами участники процесса (российские футболисты, которым лимит выгоден) открыто говорят: «Нам лимит не нужен, он нам мешает». Так зачем нашему футболу сохранять лимит на легионеров? Мы оказываемся в неконкурентных условиях. В Лиге Чемпионов никаких подобных ограничений нет. А удачное выступление в этом турнире - цель любого европейского клуба. Кроме того, получилось, что внутри наших команд за место на поле русские борются с русскими, а легионеры с легионерами. Должно быть иначе: 20-25 игроков, имеющихся в клубе, соперничают друг с другом за 11 позиций на поле. Все.

Другая проблема - слишком много клубов, которые финансируются государством. Клубы должны быть поставлены перед необходимостью зарабатывать. Они должны быть поставлены перед необходимостью создавать бренд команды, работать с болельщиками, продавать атрибутику, заключать рекламные контракты и привлекать спонсоров. А у нас получается, что можно особенно не переживать по этому поводу и ждать очередного денежного перевода. Естественно, там не будет никакого развития.