Армен Джигарханян: «Я не строю никаких планов, мне просто хочется жить»

23 Февр. 19:55 2018-02-23T19:57:40+03:00

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В театре под руководством Армена Джигарханяна на выпуске спектакль «Череп из Коннемары» по пьесе ирландского драматурга МакДонаха. Армен Борисович захотел посмотреть новую постановку. Когда мы его встретили в фойе, он выглядел уставшим, опирался на палочку, накануне поднялось давление, но в театр все-таки поехал. После прогона журналисты спросили народного артиста, как ему постановка.

- Спектакль только рождается, это трудное дело, - как всегда дипломатично ответил Джигарханян. - Не будем заранее говорить, что хорошо, а что плохо.

У меня планов творческих нет. Мне все-таки уже 82 года. Какие тут планы? Просто хочу жить.

Журналисты не решились спросить Армена Борисовича про Виталину, его бывшую жену, с которой он публично рассорился. Это больная тема. Чтобы не травмировать пожилого актера, мы задали нейтральный вопрос – про кота Фила, которого ему подарили друзья. И который теперь живет с Джигарханяном под одной крышей. Для него кот как ребенок. Он был очень привязан к своему прежнему коту – тоже Филу, который прожил в семье артиста 15 лет и умер в Америке. Так как поживает Фил-II?

- Новый Фил уже не тот, - с грустью признался актер. – Прежний кот был совсем другим. Чтобы мы научились друг друга понимать, он должен был родиться при мне. А он попал ко мне взрослым парнем. Мне хотели сделать подарок друзья. Но получилось, что мы не нашли с котом общего языка. Вначале было чувство, когда мне этого кота принесли, что этот тот первый Фил пришел ко мне. Оказалось, что нет. Я много плакал из-за этого.

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