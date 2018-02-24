2018-02-24T20:31:26+03:00
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Вышел американский сериал "Семь секунд" по фильму Юрия Быкова "Майор"

Действие перенесено из Москвы в Джерси-Сити
Владимир КИРИЛЛОВseriesmania
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Сериал стал социальным проектом, который должен обратить внимание общественности на до сих пор острую проблему противостояния "черных" и "белых".Сериал стал социальным проектом, который должен обратить внимание общественности на до сих пор острую проблему противостояния "черных" и "белых".Фото: кадр из фильма
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На стриминговом сервисе Netflix вышел 10-серийный криминальный триллер, адаптация российского фильма режиссера Юрия Быкова ("Дурак", "Метод", "Спящие"). Новый сериал расскажет о затянувшемся расследовании убийства 15-летнего жителя Джерси-Сити.

В отечественном и западном проектах, хоть и можно найти общие черты, есть существенные различия. В оригинальном фильме майор полиции насмерть сбивает семилетнего мальчика на глазах у его несчастной матери. Майор понимает, что виноват, но велик соблазн оправдаться, используя служебное положение и связи.

В американской же противостояние идет не просто между высокопоставленными коррумпированными чиновниками и простым народом, которому у нас иногда очень трудно добиться истинного правосудия. В сериале "Семь секунд" противопоставлено белое и черное начисление Америки. Сериал стал социальным проектом, который должен обратить внимание общественности на до сих пор острую проблему противостояния "черных" и "белых".

"Семь секунд" расширяет вселенную Юрия Быкова. Там где "Майор" уже закончился, "Семь секунд" только набирает обороты.

В главной роли снялась Реджина Кинг (фильмы «"Враг государства", "Дежурный папа", "Рэй" и сериалы "Саутленд", "По волчьим законам", "Бесстыдники").

Работа над сериалом велась более двух лет. По мнению продюсера, "Семь секунд" — это своеобразная метафора происходящего в настоящее время в Штатах.

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