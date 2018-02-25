«Пластилиновую ворону» запрещали из-за голоса Мюллера, а «Кота Леопольда» - за антисоветчину

СЕГОДНЯ 00:22 2018-02-25T00:32:42+03:00

ультик сразу полюбили зрители, а позже «Ворона» получила 25 наград, в том числе и международных. Фото: кадр из фильма

50 лет назад заработало творческое объединение «Экран», создавшее много мультфильмов, которые мы любим до сих пор

Изменить размер текста: A A

Киностудия была организована в 1968-м. За 17 лет существования выпустила целый список документальных картин и хроник о жизни страны, около сотни кинофильмов (среди них «Здравствуйте, я ваша тетя!», «Адам женится на Еве», «Каникулы Кроша», «Возвращение Будулая», «Дом, который построил Свифт» и др.). А еще мы помним «Экран» по хорошим добрым мультфильмам. Вот интересные факты о том, как создавались некоторые из них.

"Волшебник Изумрудного города"Фото: кадр из фильма

«ВОЛШЕБНИК ИЗУМРУДНОГО ГОРОДА»

Снят в 1973-1974 гг.

Автор сценария: Александр Кумма.

Кукольный мультфильм по сказке Александра Волкова стал первым отечественным анимационным сериалом. Дело затевалось серьезное, поэтому сразу же организовали десять съемочных групп, чтобы не затягивать съемки. В итоге над каждой серией работал персональный режиссер, оператор и художник. Сняли за два года. И хотя получился некоторый разнобой в сериях по звучанию и качеству, юные зрители все равно обожали приключения девочки Элли и ее друзей. Интересно, что куклы к концу съемок буквально разваливались – так их затаскали кукловоды.

Кот ЛеопольдФото: кадр из фильма

«ПРИКЛЮЧЕНИЯ КОТА ЛЕОПОЛЬДА»

Снят в 1975-1987 гг.

Режиссер:Анатолий Резников.

Мультфильм Резников задумал на волне успеха «Ну, погоди!». Однако традиционный расклад, где один герой - глупый и злой, а второй – умный и добрый, режиссера не устраивал. И он придумал героев-перевертышей: интеллигентного, добрейшего кота, которого донимают зловредные мыши. Кота назвали в честь полковника Леопольда Кудасова из очень популярной тогда кинокартины «Неуловимые мстители».

Прокатная судьба складывалась непросто. Первый фильм «Месть кота Леопольда» (полностью, к слову, озвученный Андреем Мироновым) худсовет безжалостно «зарубил», посчитав оформление названия и титров чересчур кровавым. А еще фильм показался цензорам «пацифистским и антисоветским»: мол, почему кот не съел мышей, как положено, а вступил с ними в безыдейные переговоры?

К счастью, Резников тоже оказался крепким орешком и не побоялся сразу же представить и вторую часть - «Кот Леопольд и золотая рыбка» (ее озвучил Геннадий Хазанов). Как ни странно, эту серию сразу же выпустили на телеэкраны. А когда песенку кота Леопольда стала распевать вся детвора страны, дали добро на новые серии. Всего вышло 11 частей. При этом крамольную «Месть» разрешили к показу только в 1981-м.

А еще мультфильм вошел в историю автомобилестроения. В серии «Автомобиль кота Леопольда» фигурирует Volvo-VESC. Эта модель не была запущена в серию и существовала в единственном экземпляре. Вторая такая машина, выходит, досталась мультяшному котику.

В 2015 году, к 75-летию Анатолия Резникова, сняли продолжение сериала - «Новые приключения кота Леопольда» из 13 серий. А месяц назад – 31 января - создатель замечательного мультика умер. Ему было 77 лет.

Цитаты:

«Ребята, давайте жить дружно!»

«Леопольд, выходи! Выходи, подлый трус!»

"Большой секрет для маленькой компании"Фото: кадр из фильма

«БОЛЬШОЙ СЕКРЕТ ДЛЯ МАЛЕНЬКОЙ КОМПАНИИ»

Создан в 1979 году.

Режиссер: Юлиан Калишер.

Философская история о дружбе снята по сценарию и на стихи Юнны Мориц. Увы, каким мультфильм был изначально, мы уже не узнаем. Дело в том, что «Секрет» очень сильно перекроили и укоротили. Цензоры потребовали убрать все пять песен Сергея Никитина, ввести закадровый текст и «сделать фильм более понятным». Режиссеру почти все пришлось выполнить, чудом удалось отстоять четыре песни, которые стали поистине народными: «Сильнее кошки зверя нет», «Собака бывает кусачей», «Летающие лошади» и «Огромный секрет».

«ПЛАСТИЛИНОВАЯ ВОРОНА»

Снят в 1981 году.

Режиссер: Александр Татарский.

Пластилиновые превращения, сменяющиеся на экране с головокружительной быстротой – такого еще не было в нашей анимации! И, как часто бывает, чиновники новаторство не оценили, а фильм назвали «безыдейной белибердой». Еще одна претензия касалась озвучки. Один из героев говорит голосом Мюллера (Леонид Броневой) из «17 мгновений весны». «Гестапо и дети несовместимы», - припечатали цензоры.

Фильм спасла Ксения Маринина, автор и режиссер «Кинопанорамы», показавшая его практически целиком в своей передаче. Мультик сразу полюбили зрители, а позже «Ворона» получила 25 наград, в том числе и международных. Татарскому же на волне успеха поручили снять пластилиновую заставку к телепередаче «Спокойной ночи, малыши!», которую крутят до сих пор.

На создание мультика ушло 800 кг пластилина, а поскольку в кадре он смотрелся блекло, ворону еще и красками раскрашивали. Песня «А может быть ворона» звучит в ускоренном темпе - знаете, почему? Татарский промахнулся с хронометражом и записал вместо необходимых 5 минут целых 8 минут. Потом рвал на себе волосы: неужели придется переделывать? Спас случай. Татарский услышал от знакомого реставратора, как восстанавливалась граммофонная запись выступления Ленина. Скорость звучания там была то быстрее, то медленнее. Оказалось, для ускорения на тонвал катушечного магнитофона наматывалась изолента, из-за чего пленка подавалась на воспроизводящую головку быстрее. То же самое реставратор проделал за 70 рублей с записью песни про ворону, ужав ее до необходимых пяти минут, и песня приобрела свое знаменитое «мультяшное» звучание. Но главное – зрители уверены, что так и должно было быть.

"Падал прошлогодний снег"Фото: кадр из фильма

«ПАДАЛ ПРОШЛОГОДНИЙ СНЕГ»

Снят в 1983 году.

Режиссер Александр Татарский.

Рабочее название забавной новогодней истории про мужичка, который отправился в лес за елкой, было другим - «Елки-палки, лес густой». Не прижилось. С рассказчиком тоже получилось не так, как задумывалось. Планировали Лию Ахеджакову или Рину Зеленую, но в итоге доверили озвучку Станиславу Садальскому. А накануне премьеры имя актера вычеркнули из титров. В наказание. Председателю Гостелерадио донесли, что Садальского застукали в ресторане гостиницы «Космос» в обществе иностранки. И хотя сам актер потом оправдывался, что то была его двоюродная бабушка, гражданка Германии, ничего не помогло.

Потрепали нервы и режиссеру. «Мне заявили, что я неуважительно отношусь к русскому человеку: «У вас всего один герой - русский мужик, и тот идиот!..», - недоумевал потом Татарский. Мультик отправили на доработку, пришлось заново монтировать и местами переозвучивать. И все равно новогодняя история получилась яркой, ироничной, запоминающейся.

К слову, на похоронах Татарского в 2007 году непрерывно крутили видеоролик о нем, снятый под финальную мелодию мультфильма «Падал прошлогодний снег»…

Цитаты:

«Кто тут, к примеру, в цари крайний? Никого?! Так я первый буду!»

«Маловато будет!»

«А хотя бы я и жадничаю - зато от чистого сердца!»

«Уж послала, так послала...»

«Тута дураков много, а зайцев поди мало...»

«А что это за жизнь - без пианины...»

Домовенок КузяФото: кадр из фильма

«ДОМОВЕНОК КУЗЯ»

Снят в 1984-1986 гг.

Режиссер: Аида Зябликова.

Осенью домовенку Кузе исполнится 46 лет. Да-да, у этого мультяшного персонажа есть совершенно реальный день рождения – 8 октября 1972 года. Именно тогда художница Татьяна Александрова сделала первые рисунки к своей повести-сказке «Кузька в новой квартире», по которой впоследствии был написан сценарий для первой серии мультфильма «Дом для Кузьки». Детскую повесть Александрова сочиняла в усадьбе художника Василия Поленова. Теперь это музей «Поленово», и среди прочих дат каждый год там отмечают день рождения Кузеньки.

Один из авторов сценария – Валентин Берестов, поэт и муж Татьяны Александровой. Именно благодаря ему мы знаем домовенка таким, каким его задумала Александрова. Художница написала не одну, а три повести про Кузю. Но при ее жизни была опубликована только первая часть, и иллюстратором книги стала не Александрова (ее не допустили, поскольку не была членом Союза художников). Так вот Берестов после смерти любимой жены в 1983-м добился публикации всех трех повестей, а когда получил заказ от ТО «Экран» на сценарий мультика, побеспокоился, чтобы главного героя рисовали именно по эскизам Александровой.

Цитаты:

«Сокол ты мой! А у бабули-то Ягули кренделечки сахарные! Вернись, я все прощу!»

«Вы не слыхали, весна в этом году будет?»

«Мусор вынесла? Умница, дочка!»

«Я не жадный, я домовитый.»

«Это наш Кузенька с жиру бесится… Побесится и спать пойдет.»

«- Говорят, вам счастье привалило?

- Бессовестно врут!»

"Приключения поросенка Фунтика"Фото: кадр из фильма

«ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПОРОСЕНКА ФУНТИКА»

Создан в 1986-1988 гг.

Режиссер: Анатолий Солин.

Сценарий к мультику про честного поросенка сценарист Юрий Фридман написал на основе своей пьесы «Четвертый поросенок» совместно с поэтом Валерием Шульжиком. Сам же впервые и инсценировал приключения Фунтика в родном Харькове (Украина). Причем криминальный сюжет был воплощен в духе ковбойского вестерна.

В 1986 году на экраны вышел «Неуловимый Фунтик», затем еще три части. Мультфильм стал популярным, а авторам приходили пачки писем с просьбой сделать продолжение. Это оказалось невозможным из-за творчески разногласий между ними.

В декабре 2010-го, уже после смерти Фридмана, появились три пилотные серии продолжения сериала о Фунтике, снятые в современной трехмерной анимации. В озвучке принял участие почти весь оригинальный состав актеров: Армен Джигарханян, Ирина Муравьева, Ольга Аросева. Создатели обещали, что всего будет 52 серии. Однако с тех пор никаких новостей о сериале не появлялось.