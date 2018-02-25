Вячеслав Фетисов: «Никита Гусев – большой талант. Я всегда это знал»

СЕГОДНЯ 11:20 2018-02-25T11:48:36+03:00

Двукратный олимпийский чемпион по хоккею рассказал, как начинал свою карьеру в ЦСКА лучший бомбардир этих Игр, и как он брал в сборную Илью Ковальчука

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Наша сборная по хоккею спустя 26 лет снова выиграла Олимпиаду, как и тогда под олимпийским флагом. В нынешней команде много хоккеистов, которых Вячеслав Фетисов тренировал в сборной, и тех, кто играл у него в ЦСКА.

- Вячеслав Александрович, с победой! Ваши ощущения после финала?

- Пришлось немного попереживать. Я, честно говоря, думал, что будет гораздо проще.

В финале Никита Гусев отличился дваждыФото: REUTERS

- Почему так тяжело сложилось? Потому, что в финале всегда особое напряжение? Немцы же объективно послабее были…

- Да, потому что это был финал. Психология тоже сыграла свою роль. По немцам даже сейчас видно, что это был для них шанс жизни – стать олимпийскими чемпионами. Но на них не было такого давления, как на наших.

- И все-таки, сборная России - молодцы, справились…

- Справились. Молодежь здорово сыграла. Рад за Никиту Гусева (именно он стал лучшим бомбардиром турнира, а в финале забросил две шайбы. Причем, вторую - меньше чем за минуту до финального свистка, переведя встречу в овертайм - прим. "КП"). И мне очень приятно, что он начинал карьеру с молодежной команды ЦСКА. Помню, как он играл в у меня в «Красной Армии», когда я был президентом армейского клуба. Уже тогда видел в нем большой талант. Никита был лучшим бомбардиром Кубка Харламова. Помню, как вручал ему медаль за победу в турнире. Он реализовывает свой потенциал с каждым годом...

Никита Гусев вписал свое имя в историюФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

- Как думаете, останется Никита играть в России или уедет играть в НХЛ после этого сезона?

- Все от него зависит. Свою мечту стать олимпийским чемпионом он исполнил, а дальше: как будет, так будет. Ему решать.

- За Дацюка тоже приятно: теперь он, как и вы выиграл и Кубок Стэнли, и чемпионат мира, и Олимпиаду. Илья Ковальчук тоже добился заветной цели…

- Я их обоих брал в сборную на Олимпиаду еще в 2002-м году. Про Илью тогда говорили, зачем ты это делаешь. А он в итоге стал звездой и олимпийским чемпионом, лучшим игроком турнира.

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