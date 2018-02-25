2018-02-25T11:48:36+03:00
Спорт

Вячеслав Фетисов: «Никита Гусев – большой талант. Я всегда это знал»

Двукратный олимпийский чемпион по хоккею рассказал, как начинал свою карьеру в ЦСКА лучший бомбардир этих Игр, и как он брал в сборную Илью Ковальчука
Максим ЧИЖИКОВ
Поделиться:
Комментарии: comments1
Никита Гусев (97 номер) - стал лучшим бомбардиром турнираНикита Гусев (97 номер) - стал лучшим бомбардиром турнираФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Наша сборная по хоккею спустя 26 лет снова выиграла Олимпиаду, как и тогда под олимпийским флагом. В нынешней команде много хоккеистов, которых Вячеслав Фетисов тренировал в сборной, и тех, кто играл у него в ЦСКА.

- Вячеслав Александрович, с победой! Ваши ощущения после финала?

- Пришлось немного попереживать. Я, честно говоря, думал, что будет гораздо проще.

В финале Никита Гусев отличился дважды Фото: REUTERS

В финале Никита Гусев отличился дваждыФото: REUTERS

- Почему так тяжело сложилось? Потому, что в финале всегда особое напряжение? Немцы же объективно послабее были…

- Да, потому что это был финал. Психология тоже сыграла свою роль. По немцам даже сейчас видно, что это был для них шанс жизни – стать олимпийскими чемпионами. Но на них не было такого давления, как на наших.

- И все-таки, сборная России - молодцы, справились…

- Справились. Молодежь здорово сыграла. Рад за Никиту Гусева (именно он стал лучшим бомбардиром турнира, а в финале забросил две шайбы. Причем, вторую - меньше чем за минуту до финального свистка, переведя встречу в овертайм - прим. "КП"). И мне очень приятно, что он начинал карьеру с молодежной команды ЦСКА. Помню, как он играл в у меня в «Красной Армии», когда я был президентом армейского клуба. Уже тогда видел в нем большой талант. Никита был лучшим бомбардиром Кубка Харламова. Помню, как вручал ему медаль за победу в турнире. Он реализовывает свой потенциал с каждым годом...

Никита Гусев вписал свое имя в историю Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Никита Гусев вписал свое имя в историюФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

- Как думаете, останется Никита играть в России или уедет играть в НХЛ после этого сезона?

- Все от него зависит. Свою мечту стать олимпийским чемпионом он исполнил, а дальше: как будет, так будет. Ему решать.

- За Дацюка тоже приятно: теперь он, как и вы выиграл и Кубок Стэнли, и чемпионат мира, и Олимпиаду. Илья Ковальчук тоже добился заветной цели…

- Я их обоих брал в сборную на Олимпиаду еще в 2002-м году. Про Илью тогда говорили, зачем ты это делаешь. А он в итоге стал звездой и олимпийским чемпионом, лучшим игроком турнира.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Хоккейное золото - наше! "Красная машина" победила Германию в финале Олимпиады

Это случилось! Спустя 26 лет сборная России - снова олимпийский чемпион в хоккее. В невероятном по драматургии финале мы победили команду Германии со счетом 4:3. Пришлось играть овертайм, а решающую шайбу забросил у нас молодой Кирилл Капризов (подробности)

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Читайте также
Россия - Германия 25 февраля 2018: прямая онлайн-трансляция матча финала Олимпиады 2018 в хоккее в Пхенчхахне
Хоккей, матч Россия - Германия. Прямая онлайн-трансляция состоится 25 февраля 2018 года. Состав команд, прогнозы букмекеров на матч финала турнира по хоккею Олимпиады 2018 в Пхенчхане
Директор спортцентра, где воспитывались наши фигуристки – об их победе на Олимпиаде: «Слезы счастья текли у всех: и у девочек, и у тренера, и у зрителей»
Руководитель «Самбо-70» Ренат Лайшев рассказал «Комсомолке» - о том, как поддерживали Алину Загитову и Евгению Медведеву на Играх
Новости 24
Президент Мексики отказался от визита в США после беседы с Трампом
Никита Гусев признан лучшим нападающим хоккейного турнира Олимпийских игр
Павел Дацюк попал в "Тройной золотой клуб" хоккея
Павел Колобков: "Это был мощный финал. Он войдет в историю!"
СМИ сообщили, что Орнеллу Мути приговорили к 8 месяцам тюрьмы и штрафу в 600 евро
«Сложный сосед»: президент Эстонии неоднозначно высказалась об отношениях с Россией
Берлин и Лондон приветствовали резолюцию СБ ООН о перемирии в Сирии
Основное время финального матча хоккейного турнира Олимпиады 2018 Россия - Германия завершилось вничью 3:3
Умерла звезда индийского кино актриса Шридеви
Трамп назвал позором расследование его «связей с Россией»
Германия играет вничью 1:1 с Россией в финале хоккейного турнира Олимпиады после двух периодов
Олимпийский комитет России надеется на восстановление в МОК в течение нескольких дней
Рене Фазель заявил, что восстановление Олимпийского комитета России в МОК не займет много времени
Роспотребнадзор призывает учитывать информацию о вспышке брюшного тифа при поездках в Пакистан
Хоккеисты сборной России выигрывают в финале Олимпиады 1:0 у Германии после 1 периода
Погода в Москве на 25 февраля 2018 года: ожидается до -9 градусов
МОК не восстановил в правах Олимпийский комитет России
Сборная Норвегии по биатлону не собирается пропускать этап Кубка мира в Тюмени
Трамп назвал ответный меморандум демократов по «делу России» полным провалом
Глава МОК рекомендовал не восстанавливать в правах Олимпийский комитет России
Небензя: Перемирие должно быть достигнуто в Сирии, а не в СБ ООН
Наша сборная на закрытии Олимпиады в Пхенчхане не сможет пройти под флагом России
Госдеп: США хотят немедленного выполнения резолюции СБ ООН о прекращении огня в Сирии
Генсек ООН надеется, что в Сирии немедленно прекратятся боевые действия
Террористы в Восточной Гуте продолжают обстреливать Дамаск
«Мне было неинтересно»: Познер объяснил, почему ушел из прямого эфира «Аль-Джазиры»