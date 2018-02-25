Хоккейное золото - наше! "Красная машина" победила Германию в финале Олимпиады

СЕГОДНЯ 10:00 2018-02-25T12:51:30+03:00

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Это случилось! Спустя 26 лет сборная России - снова олимпийский чемпион в хоккее. В невероятном по драматургии финале мы победили команду Германии со счетом 4:3. Пришлось играть овертайм, а решающую шайбу забросил у нас молодой Кирилл Капризов.

Решающая встреча выдалась очень непростой и нервозной. Наши открыли счет за 0,5 секунды до конца первого периода матча благодаря броску Войнова. А немцы сделали счет равным уже после перерыва.

Переломный момент игры - Никита Гусев делает счет равным 3:3.Фото: REUTERS

Но на 29-й минуте Феликс Штюц сделал счет равным - 1:1. Дальше началось что-то невообразимое!

54 минута - Никита Гусев выводит нас вперед и кажется, что вот, все, она, победа у нас. Но на 54-й минуте Доминик Кахун сделал счет снова равным. А на 57-й минуте Йонас Мюллер вывел Германию и вовсе вперед!

Кирилл Капризов - автор победной шайбы в финале Олимпиады.Фото: REUTERS

За 2 минуты и 10 секунд до конца матча у нас - удаление, и, кажется, что счет 3:2 для похороны. Но за 55 секунд до конца Никита Гусев при игре в меньшинстве, 4 на 5, сравнивает счет - 3:3!

Когда же наступил овертайм, то дело шло до первой ошибки. У немцев в середине периода получил 2 минуты штрафа Патрик Раймер. И наши при игре 4 на 3 смогли добыть победу! На 70-й минуте матча Кирилл Капризов забросил победную шайбу.

Один из главных героев финала - вратарь сборной России Василий Кошечкин.Фото: REUTERS

Сборная России до этого еще ни разу не побеждала на Олимпийских играх. Все дело в том, что в 1992 году золото досталось команде СНГ, которая тогда выступала под именем "Объединенная команда". Лучшим результатом потом был финал Олимпиады 1998 года, где Россия уступила 0:1 команде Чехии. С тех пор 20 лет мы не играли в финале. А теперь же - победили в невероятно напряженной игре.

Наши хоккеисты празднуют победу.Фото: REUTERS

Победа сборной России в хоккее стала вторым золотом для нашей команды на Олимпиаде в Пхенчхане. У нас теперь 2 золотых, 6 серебряных и 9 бронзовых наград.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.kp.ru/video/embed/640796" frameborder="0"></iframe> Как Россия победила Германию в хоккей: все голы.Хоккейное золото - наше! "Красная машина" победила немцев в финале Олимпиады. Шайба 20-летнего Кирилла Капризова в овертайме принесла победу нашим со счетом 4:3

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