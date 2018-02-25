Samsung показал свой новый флагман Galaxy S9

25 Февр. 22:00 2018-02-25T22:17:13+03:00

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Samsung показал свой новый топовый смартфон. Galaxy S9/S9 Plus по основным характеристикам, равно как и по дизайну, мало отличается от своего предшественника. Правда, есть несколько функций, которые могут быть интересны.

S9 помещен в корпус, сертифицированный по IP68, то есть защищенный от воды и пыли. Но защиту от ударов и толчков S9 не получил, хотя у конкурентов она уже присутствует, причем не первый месяц.

Из нового: двойная основная камера (правда, она появилась только у Galaxy S9 Plus) и поддержка возможностей, которые обеспечивает искусственный интеллект.

Презентация нового смартфона Samsung Galaxy.

Безрамочный яркий дисплей – SuperAMOLED-матрица с изогнутыми боковыми кромками и разрешением Quad HD+ (2960x1440 пикселей), диагоналями 5,8 и 6,2 дюйма (у S9 и S9 Plus, соответственно) с поддержкой технологии «always on» – биометрическое распознавание по лицу, отпечатку пальца и по радужке глаза и прочие «фишки» остались. Эргономика немного улучшена – сканер отпечатков помещен снизу от объектива, благодаря чему при разблокировке ниже вероятность запачкать пальцами переднюю линзу.

Galaxy S9 Plus получит 6 Гб оперативной памяти, а Galaxy S9 – только 4 Гб. Процессор в новинках может быть в зависимости от региона Qualcomm Snapdragon 845 или Samsung Exynos 9810 (оба – восьмиядерные).

Объем встроенного накопителя составляет 64 или 128 Гб, в зависимости от модификации. Память можно расширить microSD емкостью до 400 Гб.

Различны у моделей и модули основной камеры: у Galaxy S9 Plus - двойная (12+12 Мпикс), а у Galaxy S9 – одинарная на 12 Мпикс. У камер – оптическая стабилизация и сенсоры с технологией Dual Pixel. Камера S9 получила встроенную память (как год назад фотомодули в топовых смартфонах Sony), благодаря чему стали доступны возможности сверхзамедленной съемки – со скоростью до 960 кадров в секунду! – которая может быть активирована при попадании в поле зрения объектива движущегося объекта. Теперь прыжок котенка, зевок собаки, полет бабочки и прочие быстрые сцены снимать легко и удобно. Собственный софт аппарата может конвертировать результат съемки в gif-файл, что упрощает размещение полученного в интернете.

У флагмана есть функция «селфэмоджи», смысл которой понятен из названия: она позволяет создавать библиотеки эмоджи, построенные на основе ваших селфи. Для современного общения – очень удобно! Важно, что при этом софт использует возможности искусственного интеллекта, распознавая лицо на фото и конвертируя изображение в рисунок с учетом более ста (!) параметров.

У флагмана есть функция «селфэмоджи»: она позволяет создавать библиотеки эмоджи, построенные на основе ваших селфиФото: REUTERS

Samsung реализовал в «переосмысленной камере» возможность аппаратного диафрагмирования. Смысл этого пока неясен. Напомним, что диафрагмирование уменьшает светосилу объектива, которая у сверхкомпактной оптики мобильных устройств и так, мягко говоря, небольшая. Размытие заднего плана на снимках аппарат выполняет программным образом, так что и тут – теоретически – диафрагмирование не является необходимым. Насколько практически актуальны обновленные подходы Samsung, реализованные в «переосмысленной» камере, при реальных условиях – выясним позже, протестировав этот интересный аппарат.

«Умный помощник» Bixby также активно использует возможности искусственного интеллекта. По заявлению производителя, это, в частности, позволяет выполнять «на лету» перевод, в том числе, и надписей в поле объектива камеры: достаточно навести камеру на текст. Это может быть вывеска, меню или, например, документ. Есть и другие возможности, облегчающие, например, интернет-покупки. Однако, пока непонятно, когда Bixby начнет поддерживать русский язык.

S9 и S9 Plus были представлены на барселонском Mobile World CongressФото: REUTERS

Напомним, что в старших моделях компании реализована программно-аппаратная технология Knox. По сути, она позволяет реализовать два смартфона в одном корпусе, разделяя по разным «контейнерам» данные с приложениями – личные от рабочих. Для новинки есть переработанная док-станция, получившая название DeX Pad, при установке в которую смартфон превращается в полноценный «десктоп». Подключаете к ней монитор, клавиатуру и мышь – получаете полноценное рабочее место. Кстати, мышь можно не подключать – в таком режиме поверхность смартфона превращается в тачпад (что даже отражено в названии опции, где теперь присутствует слово «Pad»).

Некоторые крупные российские интернет-магазины еще до официального анонса открыли предзаказы на S9/S9 plus по цене от 59 990 рублей и от 66 990 рублей. Доступность – с 16 марта, вариации цвета – черный, лиловый и серый.

Обзор Samsung Galaxy S9 .Galaxy S9/S9 Plus по основным характеристикам, равно как и по дизайну, мало отличается от своего предшественника.

КСТАТИ

Самые ожидаемые смартфоны этой весны

В первые дни весны на барселонском Mobile World Congress почти все ведущие производители смартфонов показывают основные новинки, которые будут определять «ландшафт» мира мобильных устройств в наступившем году.

Сразу предупредим: достоверной информации - ноль. Подробностей о новинках обычно не раскрывают до самого анонса. Метод привлечения внимания практически безотказный. Раньше так поступала Apple, а сейчас – почти все компании. В прессе появляется много утечек, но насколько они реалистичны – сказать сложно.

Вот что можно предположить, исходя из утечек, обтекаемых предварительных заявлений, знаний о корпоративной культуре компаний и уже существующих их модельных рядах (подробности)