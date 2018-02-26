Ведомства обменяются чиновниками-стажерами

26 Февр. 15:56 2018-02-26T18:55:16+03:00

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Об этом говорится в проекте правительственного постановления «О служебных стажировках государственных гражданских служащих Российской Федерации». Документ размещен на сайте, и любой желающий может высказать свое отношение к этой инициативе.

На стажировки планируется посылать как в индивидуально порядке, так и группами до 20 человек. И не всех подряд, а только тех кого собираются назначить руководителями либо специалистами высшей группы должностных лиц — это уровень от заместителя начальника управления (департамента) в министерстве. Срок стажировки не должен превышать 6 месяцев. Платить за повышение квалификации будет та организация, которая направляет специалиста поучиться уму-разуму у коллег или иностранцев. А решение о том, направлять чиновника на стажировку или нет, будет принимать руководитель ведомства.

- Стажировки и вообще повышение квалификаци — дело хорошее, – сказал КП директор Института проблем глобализации Михаил Делягин. – Посылал своих бояр учиться за границу еще Петр Первый, да и сам ездил. Правда, после этого раскольники говорили, что «царя подменили», совсем другой он вернулся. А вообще, конечно, надо знать, как работает бизнес, что творится в смежных госструктурах, как решаются проблемы в других странах. Нужно только, чтобы это не превратилось в тупое освоение государственных денег. Чтобы, например, зарубежные стажировки не вылились в так называемый административный туризм, а люди, побывавшие за границей, возвращались бы действительно с новым опытом, технологиями. Лишь бы их там не перевербовали. Иными словами, чтобы мы после таких поездок не получили новых навальных. Похожая опасность есть и в случае стажировки госчиновников в бизнес-структурах: могут возникнуть связки предпринимателей с молодыми перспективными госкадрами. В будущем это чревато коррупционными отношениями. Так что руководители должны ответственно подходить к тому, кого и куда отправлять на стажировку.

В целом же специалисты, опрошенные КП, по-разному отнеслись к инициативе. Активнее всего приветствуют стажировку за границей, следом идет пребывание в среде бизнесменов, а вот в другое министерство или ведомство отправлять нет смысла - все, что нужно можно почерпнуть в ходе рабочих контактов без программ и бюджетных трат.

ВОПРОС ДНЯ

А куда бы вы отправили госслужащих опыта набираться?

Михаил РЕМИЗОВ, глава Института национальной стратегии:

- Отправил бы чиновников в китайские госкорпорации. Не хватает стратегического планирования в условиях смешанной экономики, государственной и частной, утрачиваем навыки компетенции.

Сергей ШАРГУНОВ, депутат Госудумы:

- Не хватает знатоков того дела, за которое они отвечают. Стажироваться надо на челябинском тракторном заводе, или в полях на Ставрополье, или учителем в селе Огни на Алтае.

Александр СЕМЕННИКОВ, депутат Мосгордумы:

- Я бы отправлял чиновников стажироваться в структуры на земле. Так большие начальники могут получать обратную связь по ранее принятым решениям и их корректировать.

Рис.: Катерина МАРТИНОВИЧ

Герман КЛИМЕНКО, советник Президента РФ:

- Для улучшения качества и скорости работы всей цепочки в первую очередь необходима компьютерная грамотность и безбумажные технологии.

Татьяна МИНЕЕВА, вице-президент «Деловой России»:

- Я бы отправила чиновников на обучение в специальные акселерационные программы РАНХиГС, «Сколково» и другие, где запросы будут ставить владельцы бизнеса, чтобы чиновники понимали, что нужно предпринимателям.

Александр РАЗУВАЕВ, директор аналитического департамента Альпари:

- В частные финансовые компании, инвестбанки. А то у нас некоторые экономисты в жизни сами не заработали ни цента, а принимают важные для страны решения.

Алексей ПЕТРОВ, историк:

- Чиновников муниципального уровня я бы отправил в мэрию Вильнюса. Там администрация работает так: чиновники сидят в прозрачных кабинках и мобильно принимают горожан по любым вопросам.

Роман АЛЕХИН, глава Ассоциации социальных предпринимателей:

- Для того, чтобы обучение пошло на пользу, нужен запрос на обучение и развитие самого госслужащего, но мало у кого он сформирован. Например, Минфин часто не понимает социалку и здравоохранение, так же как и Минздрав не слышит сотрудников финансовых ведомств.

Наталья АНДРОСЕНКО, политолог:

- В Японии есть хорошее правило: прежде чем стать начальником,человек поработает на разных направлениях, в том числе и на низовых должностях, - так он лучше будет иметь представление о том, чем ему предстоит руководить. Я бы посылала поработать в глубинку на низовых должностях, - чтобы те, от чьего решения зависят правила и инструкции этих низовых работников на местах, хотя бы чуть лучше представляли, из чего состоит жизнь тех, кто работает с населением.