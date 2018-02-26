Казахстанская модель о закрытии уголовного дела против Аршавиной: Общалась со следователями. Я дойду до суда!

26 Февр. 18:25 2018-02-26T18:43:31+03:00

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Скандал вокруг 35-летней официальной супруги известного на весь мир спортсмена, кажется, утихает. Как уже писала «Комсомолка», Алиса Аршавина умудрилась стать фигурантом уголовного дела. Сначала она на всю страну поскандалила с «Аэрофлотом», экипаж борта которого вынужден был высадить ее с рейса, а затем сама же подтвердила прессе, что ей грозит 8 лет тюрьмы из-за угроз казахстанской модели.

Как только стало известно о том, что в Казахстане против Аршавиной возбуждено уголовное дело, «КП» пыталась разобраться в этой ситуации. Модель Ольга Семенова, которой Алиса, представляясь майором ФСБ, угрожала отрезать пальцы и подкинуть наркотики, нотариально заверила всю переписку и отправилась заявлять не обидчицу в органы. В разговоре с 25-летней моделью стало ясно, что дело возбудили, но откуда взялись 8 лет тюрьмы, она не знает — по уголовному законодательству Казахстана максимум, что «светит» за угрозу — 60 суток ареста.

Однако проходит неделя и на официальном портале Департамента внутренних дел Казахстана появляется информация о том, что уголовное дело против жены Аршавина закрыто:

- Проведенным по уголовному делу досудебным расследованием факт угрозы убийством или причинением тяжкого вреда здоровью, а равно иным тяжким насилием над личностью, не нашел своего объективного подтверждения, в связи с чем, органом уголовного преследования, 21.02.2018 года, уголовное дело производством прекращено в порядке п. 2 ч. 1 ст. 35 УПК Республики Казахстан», - сообщается на сайте ведомства. - В части доводов относительно оскорбления, унижения чести и достоинства, путем использования социальных сетей, Семеновой О. разъяснено, что в силу положений ч.1 ст. 408 УПК РК, данные правонарушения относятся к категории дел, по которым обвинение осуществляется в частном порядке, то есть дела возбуждаются непосредственно, путем подачи жалобы в суд о привлечении лица к уголовной ответственности.

Мы дозвонились до Ольги Семеновой, которая, как выяснилось, узнала о том, что уголовное дело закрыто, из прессы.

- Я сама в шоке, мы ничего понять не можем, - говорит модель. - Меньше часа назад мы общались с дознавателем, он под запись сказал, что дело продолжается и он впервые слышит о том, что его закрыли. Потому что на все наши ходатайства был положительный ответ. Как дело можно прекратить, если дан положительный ответ? Не знаю, откуда эта информация. Но меня 21 февраля [дата закрытия дела] никто уж точно не уведомлял. Я должна быть первой уведомлена. Но я узнала об этом только сегодня из СМИ.

- Как вы поступите дальше?

- В любом случае буду подавать в суд за оскорбление чести и достоинства. И за клевету. А если дело закрыли, то буду обжаловать. Мы отправили официальный запрос, нам дадут ответ в течение 10 дней, после чего я его обнародую. На данный момент все идет своим чередом.

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