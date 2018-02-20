Модель, которая планирует посадить Аршавину: Хочу поставить на место мнимую элиту

СЕГОДНЯ 16:24 2018-02-20T18:03:01+03:00

Ольга Семенова подробно рассказала "КП" о том, почему она не планирует забирать заявление на жену футболиста

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35-летняя жена известного на весь мир футболиста нарвалась на серьезные проблемы. Сначала была история с дебошем на борту самолета «Аэрофлот», который для Алисы Аршавиной закончился снятием с рейса. Авиакомпания, похоже, сжалилась над матерью троих детей и не стала подавать на женщину заявлений по факту хулиганства, а также о возмещении понесенных убытков из-за задержки вылета.

Однако супруга Аршавина вступила еще и в серьезный конфликт с моделью из Казахстана, который сейчас и может вылиться в то, что Алиса будет иметь судимость.

Алиса Аршавина с мужем. ФОТО Личный блог в Инстаграм

Напомним, некоторое время назад в сети появилось короткое видео, на котором Аршавин обнимает неизвестную блондинку. Как выяснилось, девушка — модель из Казахстана, к которой судя по всему, и летела разбираться Алиса Аршавина на том самом злополучном рейсе «Аэрофлота». В середине января 2018 года Ольга Семенова подробно рассказала «КП» о том, что жена футболиста угрожала ей «отрезать пальцы» и «подбросить наркотики», после чего она вынуждена была подать заявление в правоохранительные органы.

Прошло полтора месяца и Алиса Аршавина сама коротко объявила прессе, что против нее возбуждено уголовное дело по трем статьям и ей грозит 8 лет тюрьмы.

Перед этим в teleprogramma.pro появились скриншоты переписки якобы Андрея Аршавина с таинственным адвокатом «А.В.», где спортсмен просит на кого-то повлиять, не «оставлять без футбола», «дать возможность доиграть, пока не разрешится с Алисой» и «если все-таки сядет, то сразу заканчиваю играть там [за казахстанский «Кайрат»]». Также в опубликованной переписке говорится о том, что ситуация со знакомством Аршавина с Ольгой Семеновой якобы была подстроена их общим другом Павлом Забарой для того, чтобы «легко слить Алису».

Мы снова связались с Ольгой Семеновой, которая, как уже писала «КП», оказалась магистром юридических наук.

- Это правда, что ваши заявления на Аршавину превратились в уголовное дело?

- Да, действительно. В ДВД [Департамент внутренних дел] Алматы заявили в СМИ, что дело зарегистрировано в Едином реестре досудебных расследований по ч.1 ст. 115 УК РК («Угроза»). Из-за тайны следствия я могу сказать лишь, что это не единственная статья. Сейчас проходят ряд досудебных следствий и после того, как они закончатся, будет назначен суд.

Заявление в генпрокуратуру Казахстана.

Заявление в генпрокуратуру Казахстана.

- Вы видели, что в сети появилась некая переписка Андрея Аршавина, где он говорит о том, что уйдет из клуба, если Алиса «все-таки сядет»?

- Непонятно почему Аршавин агитирует людей против меня? Если Аршавина сядет, скорее всего его самого выпрут из футбола. Получается, что я виновата, в том, что Аршавина сядет и Аршавин уйдет из футбола? Это сделано для того, чтобы настроить против меня фанатов? А кто им давал право унижать, оскорблять? Кто, в конце концов, просил самого Аршавина меня обнимать? Об этом люди не задумываются. Также смешно слышать, что юристы 30-летним стажем сказали им, что в России не существует таких статей. А ничего, что в РФ намного строже наказание за эти статьи? За ту же угрозу до 2 лет лишения свободы? Сказочники! Оба друг друга стоят.

- Вы готовы подать заявление и на самого Андрея Аршавина?

- Если Аршавин будет как-то продолжать меня гнобить или настраивать людей против, то мне придется все рассказать, что было в этот вечер. Тогда Аршавин точно играть не будет.

Может быть, сейчас и сам Аршавин заработает себе на статью «Клевета». Все, что он говорит — неправда. Паша [общий друг Ольги и Андрея, который их познакомил], который нас познакомил, знаком со мной со школы. Каким образом? Мне 25 лет, ему около 30 лет. Я училась в Джамбульской области, а он в Алматы. Мы года 2-3 назад познакомились в Алматы, когда он меня сопровождал в аэропорт, когда я улетала в Москву.

Фотомодель Ольга Семенова рассказала "КП" о том, почему она не планирует забирать заявление на жену АршавинаФото: Личная страница героя публикации в соцсети

- А наказание 8 лет тюрьмы, за что?

- Это бурная фантазия самой Алисы. Все взято из моего Инстаграма. Действительно, три уголовных дела. Одно по статье «Угроза» .По ней по законодательству Казахстана ей грозит до 60 суток ареста. Про две других статьи пока озвучивать не могу - тайна следствия. Про 8 лет, думаю, придумано скорее всего для того, чтобы сделать из себя жертву.

- И зачем?

- Я никак не отреагировала на статью о том, что против нее возбудили уголовное дело. После чего 18 февраля, в воскресенье, мне пишет наша общая знакомая, жена Павла. Она просит забрать заявление, иначе всему миру будет плохо и в Прощенное воскресенье надо всех прощать. Мол, идут угрозы ее детям, жизни и здоровью. Если я заберу заявление, то все у всех будет хорошо. Я ответила: «А как связано мое заявление со здоровьем и жизнью детей? Если вы мне объясните, то я заберу заявление, дети — святое». Она не смогла мне объяснить «в силу определенных причин». Я ответила: «Алисе передайте, если у нее не хватает мочи извиниться передо мной на весь мир, тогда мне чувство собственного достоинства не позволяет забрать заявление. Пусть она делает шаги навстречу мне, тогда я, возможно, заберу заявление». На этом переписка и закончилась. На меня влиять бесполезно. Если вам угрожают, что что-то сделают с вашими детьми, с мужем, тогда обращайтесь в правоохранительные органы, вас защитят также, как и меня.

- Вам не жаль Алису Аршавину, мать троих детей?

- А ей не жалко было меня и мою семью, когда мы после ее угроз находились в состоянии депрессии? А что ей стоит просто извиниться? И ее мужу, вместо того, чтобы прятаться под юбку жены, а потом выставлять меня в таком свете? Конечно, я буду идти до конца! У меня есть чувство собственного достоинства! Она думала о своих детях, когда такую ахинею писала в мой адрес? Не думала. А почему я должна думать о ее детях?

- Она или он не пытались выйти на вас?

- Только через общую знакомую, чтобы я забрала заявление, о которой я рассказала выше. Зачем давить на веру? Я ответила, вот Бог ее и простит.

Если бы не было состава преступления, никаких досудебных расследований не было бы. Они включают в себя дополнительный сбор доказательств и опрос Аршавиных. Состав преступления априори есть. Нужно провести многочисленные экспертизы, мероприятия, допросы, очную ставку до суда, чтобы в суде имелись полноценные доказательства, опросы, ответы.

- Значит, единственное, что может ее спасти - публичные извинения?

– Публичные извинения на весь мир ее, возможно, спасут. Но я еще подумаю. Потому что она столько натворила в моей жизни! Мне такой вот пиар совсем не сдался! Меня каждая овчарка узнает, меня все дергают с вопросами «А что там и почему?»! Меня даже без повода останавливают ГАИ: «Хотели узнать, что там с Аршавиной». Никто не ожидал, что есть реальный состав преступления. Думали, что пиар, даже что мы друг друга пиарим. А оказывается, что есть статья. Все три статьи подкреплены доказательствами. Одну из них она себе на ровном месте заработала. Они сейчас делают очень много ошибок и за каждую будут отвечать по закону.

- Почему процесс не в России, а в Казахстане?

- Мне удобно, потому что я нахожусь в Казахстане. Если я буду летать в Россию, я подам на материальный ущерб и ей придется выплачивать космические суммы в виде компенсации. Если она хочет судиться в России, ей действительно 8 лет дадут, потому что в России все строже. Поэтому я и сужусь в Казахстане, чтобы у меня не было материальных затрат. Мне будет достаточно того, что правда восторжествует, что я никакая не искательница спонсора, а я нормальная здравомыслящая девушка, которая поставила на место мнимую элиту. Мои родители будут восхищаться мной, мне этого достаточно. Я борюсь за справедливость, за правду и честность.

Все спрашивают, буду ли я подавать на материальный ущерб? Был причинен конкретный вред здоровью, сейчас я под наблюдением психолога, невропатолога. Был реальный ущерб моему здоровью. Можно подать, но я этого не хочу делать. Мне честно не нужны ее деньги. У меня все есть: машина, квартира. Я - состоятельный человек, у меня состоятельные родители. Зачем мне ее деньги? Я хочу доказать, что можно и нужно ставить таких людей на место. И что справедливость должна быть.

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