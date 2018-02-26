Евгения Медведева: Я шагнула под поезд, как Анна Каренина!

26 Февр. 18:31 2018-02-27T00:57:59+03:00

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Ставшая второй на Олимпиаде в Пхенчхане российская фигуристка Евгения Медведева после завершения соревнований нашла в себе силы дать комментарий к итогам своего выступления. Она отметила, что во время своего проката выложилась до конца, и была героиней своего выступления до последних мгновений.

- Женя, две ваши серебряные медали тяжелые?

- Тяжелые. В прямом смысле - в них кило двести. В переносном - это много лет работы.

- Как прошла ночь после окончания выступлений?

- Неспокойно. Я спала всего три часа. Но зато провела это время с пользой для себя и своего внутреннего мира.

- Правда, что вы вообще не любите спать? Что вам жалко тратить время на сон?

- Да, это именно так. Я с раннего детства не спала днем. Родители рассказывали, что когда гуляли со мной в коляске, то я не проваливалась в сон. Хотя остальные дети просто залипали. А я смотрела, как птички летают, как зеленеет листва. Было очень интересно. Но вот сон занимает слишком много времени. Меня это раздражает. Можно было бы столько дел переделать! Поэтому я рада тому, что сплю три часа. И чувствую себя нормально!

- Где же вы берете энергию для выступлений? Нас, журналистов, в конце Олимпиады просто вырубает.

- Я стараюсь отдыхать морально. Не всегда получается, но иногда даже заставляю себя.

- Выкинуть все из головы?

- Отключить мозг абсолютно.

- Помогает медитация, йога?

- Очень помогает звенящая тишина. Я в ней могу провести много времени. У меня в комнате нет даже телевизора. Никаких звуков. Вообще. Я лежу, смотрю телефон. И тишина.

- А как же поддержка близких?

- Обычно мама болеет за меня, не смотря соревнования, но в Корею она смогла приехать благодаря программе гостеприимства P&G «Спасибо, мама!». Одно то, что она была рядом, придавало мне колоссальную уверенность в том, что я выложусь на все сто процентов. И я довольна своим результатом. Поэтому для меня очень важно, что у моих близких была возможность присутствовать на соревнованиях. Именно благодаря маме я начала путь в большом спорте, потому что она привела меня на каток. Я благодарна ей за все, что она для меня делала и делает, за ее безусловную любовь, поддержку, силу и бесконечную веру в меня.

- Пройдут годы, и каким будет самое яркое впечатление от этих Игр?

- Когда ты находишься в Корее, а весь зал говорит на твоем родном языке.

- Вы сказали, что стали другим человеком после Кореи.

- Да, я изменилась в считаные дни. И сама удивилась такой перемене. Говорили, что Олимпиада меняет людей. Но чтобы так резко… По-другому начинаешь смотреть на вещи, видишь другой смысл в ситуациях, которые с тобой происходили. А раньше ты их просто не замечал.

- Вы повзрослели?

- Вот именно. Взросление произошло в течение всего этого сезона. Преодоление трудностей. Но и сразу же после Олимпиады я почувствовала изменения внутри. Надеюсь, это все в лучшую сторону.

- «Анна Каренина», по которой вы ставили свою произвольную программу на Олимпиаде, непростое произведение Льва Толстого. Говорят, что только те, кому за 30, могут глубоко его прочувствовать, понять личную драму героини. Согласны?

- Нет, конечно! Анна Каренина жила в те времена, когда если ты в 25 лет еще не замужем, то уже старая дева. И я поэтому не вижу связи с тем, что книга для 35-летних. У меня это не сходится! Считаю, я в том возрасте, когда нужно катать «Анну Каренину»!

- Вы плакали, когда она шагнула под поезд?

- Фильмы меня не трогают. Я плакала, когда сама шагнула под поезд в своей произвольной программе. Впервые в карьере…

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