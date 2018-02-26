2018-02-26T19:37:05+03:00
Общество

О долголетии по-русски и по-японски заговорят в Общественной палате РФ

Деловая программа проекта «Культура жить. Активное долголетие» откроется большим форумом в Общественной палате Российской Федерации в присутствии официальных лиц России и Японии 28 февраля 2018 года
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Форум откроют официальные представители России и Японии самого высокого уровняФорум откроют официальные представители России и Японии самого высокого уровняФото: Иван ВИСЛОВ
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За последние годы в России, по данным Росстата, средняя продолжительность жизни достигла 72,5 лет. Пришло время задуматься о качестве жизни россиян, о том, чтобы многие годы жить активно и деятельно. Это задача государственного масштаба, ведь от здоровья и работоспособности граждан зависит, в конечном счете, потенциал страны. Нет ничего удивительного, что в 2018 году, который стал перекрестным годом Россия – Япония, наши взгляды обращены в сторону «Страны Восходящего Солнца», где концепция активного долголетия близка к национальной философии. Сегодня более 30 тысяч японцев перешагнули столетний рубеж. Тому есть много причин. Однако свои серьезные открытия и достижения, особенно в сфере фундаментальной науки, есть и в России.

Для обмена опытом в этой важнейшей для человечества области между учеными, медиками, бизнесменами и политиками двух стран в рамках проекта «Культура жить. Активное долголетие», который был включен Посольством Японии в России и Правительством России в официальную программу перекрестного года Россия- Япония, организован форум «Экология жизни: медицина, наука, инновации». Он пройдет 28 февраля в Общественной палате РФ.

Форум откроют официальные представители России и Японии самого высокого уровня. Первым выступит Заместитель председателя Правительства Российской Федерации Игорь Шувалов. О состоянии и перспективах сотрудничества двух стран расскажет Чрезвычайный Посланник и Полномочный Министр Посольства Японии в России Хитоси Одзава

С приветственным словом к собравшимся обратятся Министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова, специальный представитель Президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой, Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова, Председатель Комитета Государственной Думы по международным делам Леонид Слуцкий, заместитель Председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Лукин.

Высокий научный статус мероприятия подтвердит выступление проректора по стратегическому развитию кафедры онкологии, гематологии и лучевой терапии РНИМУ им. Н.И.Пирогова д.м.н., профессора, члена-корреспондента РАН Сергея Румянцева и главного внештатного специалиста Министерства здравоохранения РФ, заведующей кафедрой пластической и реконструктивной хирургии, косметологии и клеточных технологий ГБОУ ВПО РНИМУ им. Н.И. Пирогова доктора медицинских наук Натальи Мантуровой.

Ожидается целый ряд интересных выступлений и докладов. Так, например, профессор, академик РАМН Юрий Рахманин расскажет о сотрудничестве России и Японии по вопросам здоровья, активного долголетия и жизнедеятельности человека. О японской системе здравоохранения сделает сообщение исполнительный директор Японо-Российского фонда медицинских обменов Акира Сакай. Советник генерального директора Фонд международного медицинского кластера “Сколково” Влада Сайфетдинова выступит с докладом о новых возможностях для развития глобальных партнерских отношений и совместных инновационных проектов России и Японии. О работе в России расскажет руководитель представительства JNTO Айра Мотокура и представитель одной из крупнейших фармацевтических компаний «Такеда» Илья Вескер.

Во второй части форума, модератором которой станет президент медицинской корпорации «RHANA», председатель организационного комитета, организатор и инициатор проекта «Культура жить. Активное долголетие», член-корреспондент РАЕН Екатерина Диброва, будет уделено внимание развитию фармакогенетики и российско-японскому опыту в построении модели активного долголетия, роли биомедицины и биоплацентарных технологий при поддержке правительства. На эти темы выступят генеральный директор ЗАО «МЕДМИНИПРОМ», доктор фармацевтических наук Лариса Гладских и заведующий лабораторией фармакогенетики новосибирского Института химической биологии и фундаментальной медицины СО РАМН Максим Филипенко, чей доклад называется “Культура жить в гармонии с генами”. Без сомнения, интересно будет услышать и саму Екатерину Диброву, которая почти двадцать лет профессионально занимается вопросами активного долголетия и выстраивает контакты на эту тему с японскими коллегами.

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