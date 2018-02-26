Первый канал: «Цитату Леонида Якубовича вырвали из контекста»

26 Февр. 19:40 2018-02-27T02:14:07+03:00

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Выпуск программы Максима Галкина и Юлии Меньшовой «Сегодня вечером» 24 февраля был посвящен 1990-м. Среди прочих примет того времени вспомнили запуск шоу «Поле чудес». Галкин признался, что до сих пор смотрит эту программу вместе с женой и поинтересовался у Леонида Якубовича: как он сдерживается, когда игроки не помнят задание уже через 20 секунд, как его услышали? Ведущий «Поля чудес» усмехнулся в усы и поделился воспоминанием:

«Однажды у меня был просто канонический случай. Тень гения коснулась этой, в общем, не очень толковой программы. «Мастер и Маргарита», - говорю я и начинаю: «В белой мантии с кровавым подбоем, шаркающей кавалерийской походкой…». Поворачиваюсь, и передо мной три пары совершенно стеклянных глаз. Говорю: «Вы знаете, кто такой Булгаков?» Они мне - «Нет». Но вы читали «Мастера и Маргариту»? Они снова - «Нет». О чем я мог их спросить? Как звали Маргариту? Я редко впадаю в ступор, но это было замечательно...».

Якубович раскритиковал Поле чудес и поставил диагноз участникам шоу.

Хотя Якубович преподнес эту историю как безобидную байку, она вызвала шквал негодования в соцсетях и некоторых СМИ. «Не очень толковая программа», «три пары совершенно стеклянных глаз» - за эти фразы Якубовичу вменили неуважение к участникам шоу. Более того: сообщалось, что он, характеризуя игроков, использовал слова «диагноз» и «шизофрения».

Однако на Первом канале не согласились с тем, что ведущий старейшей развлекательной программы России использовал слово «шизофрения» в адрес участников «Поля чудес» и вообще как-то их оскорблял:

- Цитата Леонида Якубовича была вырвана журналистами из контекста и относилась вовсе не к оценке игроков, а тому, как Якубович работает с участниками до начала съемки, чтобы снять напряжение, - сообщили «КП» в пресс-службе канала. - Полностью цитата Якубовича звучит так: «Я знакомлюсь с игроками, один вопрос я задаю: «О чем нельзя говорить?». И еще я им говорю, это уже не секрет давным-давно: «Ребята, забудьте слово «играть». Посмотрим на это с другой стороны. XXI век на дворе. Девять взрослых человек с образованием полтора или два часа всерьез на глазах у всей страны по буквам угадывают слово. Это диагноз! (смеется) Это шизофрения! Что вы, ребята?! Не об этом разговор! Вы же не за этим приехали. Вас кто-то живым-здоровым увидит на экране - все! Человек будет пить до утра! А если еще и привет передадите - так это обморок. Вот и все, давайте про это!».

Программа «Поле чудес» выходит в эфир с 25 октября 1990 года, первый ведущий — Влад Листьев. Леонид Якубович ведет шоу с 1 ноября 1991 года. До сих пор у «Поля чудес» высокий зрительский рейтинг.

ИНТЕРВЬЮ С ЯКУБОВИЧЕМ

Леонид Якубович: «Я — второй план, декорация»

- Я с благостью отношусь к людям, которые умеют делать что-то лучше, чем я, - говорит об участникам Леонид Аркадьевич. - Я просто восхищен ими. Мне жутко нравится на них смотреть и потом рассказывать о том, что я видел. А вообще я думаю, что ведущий всегда вторичен. И нечего выпячивать свою рожу. Мое дело подготовить зал, создать определенный эмоциональный настрой для человека, который будет являть свое искусство. Больше никакой задачи нет. Я вообще второй план, я декорация. (подробнее)