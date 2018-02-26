Джигарханян намерен отсудить у Виталина Цымбалюк-Романовской 15 миллионов рублей

26 Февр. 20:00 2018-02-26T20:11:29+03:00

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- 22 февраля было подписано соглашение между Арменом Борисовичем и директором ООО «Сфера» Юрием Растегиным, в результате которого все наши разногласия были решены, - рассказал нам адвокат Джигарханяна Евгений Парфенов.

Напомним, что между ООО «Сфера» и Арменом Джигарханяном была совершена сделка: актер продал компании свою долю в квартире в Староконюшенном переулке. По этому договору «Сфера» должна была перечислить Армену Борисовичу 15 миллионов рублей, но фактически перечислила только 7 миллионов 900 тысяч рублей.

По мнению адвоката Джигарханяна, это была притворная сделка (то есть сделка, прикрывающая другую, с иными финансовыми условиями). Дело в том, что в квартире в Староконюшенном есть еще один собственник – Татьяна Сергеевна Власова (предыдущая жена Армена Борисовича – Ред.), у которой преимущественное право на покупку.

Когда начался скандал в семье народного артиста из денег, перечисленных «Сферой», Виталина сняла 4 миллиона по доверенности. Остальные 3 миллиона 900 - наличными через банкоматы. Хотя ни к деньгам, ни к квартире в Староконюшенном не имела никакого отношения. Квартира была в собственности Джигарханяна еще до брака с Виталиной. Тем не менее ни копейки Джигарханяну не досталось.

И вот что случилось на днях.

- Мы отказались от своих исковых требований к ООО «Сфера», у нас нет к этой компании материальных претензий, - продолжил Евгений Парфенов. - Условия нашего договора конфиденциальные. Мы их не разглашаем. Но могу сказать, что договор подписан в интересах Армена Борисовича.

- Значит ли это, что народный артист получил от Юрия Растегина причитающиеся ему 15 миллионов рублей?

- Он не получил этих денег. Мы считаем, что 15 миллионов рублей были похищены его бывшей супругой. И теперь эти средства мы намерены взыскать с Виталины Цымбалюк-Романовской в рамках уголовного преследования.

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