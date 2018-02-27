Роды ускоряют старение женщины: каждый ребенок – минус 11 лет

СЕГОДНЯ 11:58 2018-02-27T12:06:31+03:00

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Итоги описываемого исследования сразу вызвали бурю возмущения противников. Согласно результатам эксперимента, которое провели ученые из Университета Джорджа Мэйсона в США, с каждыми родами теломеры женщин уменьшаются.

СПРАВКА «КП»

Теломеры - концевые участки хромосом, отвечают за защиту генов от повреждений и охраняют ДНК на протяжении всей жизни человека. С годами теломеры начинают укорачиваться. Чем меньше они становятся, тем сильнее клеточное старение, а значит, скорее наступает смерть.

Во время своего исследования американские ученые проанализировали образцы ДНК 1954 женщин репродуктивного возраста от 20 до 44 лет. При этом учитывались их:

- раса или этническая принадлежность,

- возраст,

- ИМТ (индекс массы тела),

- соотношение доходов,

- образование,

- количество родов

- ранний возраст менархе (начало первой менструации),

- а также тяга к курению.

Особое внимание во время исследования ученые уделяли состоянию теломер. Их длина измерялась с помощью полимеразной цепной реакции, что фиксировалась как отношение к стандартной контрольной ДНК.

В итоге оказалось, что теломеры у рожавших женщин в целом были короче по сравнению участницами из контрольной, нерожавшей, группы. В среднем у них они были короче на 4,2 процента.

А это равно - ни много ни мало - одиннадцати годам клеточного старения!

Особое внимание во время исследования ученые уделяли состоянию теломер.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Более того, исследование показало, что чем больше у женщины детей, тем короче у нее концевые участки хромосом.

И вообще, роды зачастую влияют на длину теломер сильнее, чем даже курение или ожирение.

Ученые также напоминают, что короткие теломеры в медицине ассоциируются с повышенным риском раковых заболеваний, проблем с сердцем и слабоумием. Вспомнить хотя бы постоянные проблемы с памятью у беременных…

Хотя при этом авторы работы оговариваются - во время эксперимента могли скрыться неучтенные факторы, а потому судить о причинно-следственной взаимосвязи материнства и ускоренного старения на 100 процентов не стоит. По крайней мере пока, до контрольного исследования.

С полными итогами работы под названием «Паритет, связанный с длиной теломер среди женщин репродуктивного возраста в США» можно ознакомиться на сайте журнала Human Reproduction. Краткое резюме исследования: рождение ребенка тесно связано с укорачиванием теломер и ускоренным клеточным старением.

Напомним, еще ранее физиологи выяснили, что возраст женщины, когда она рожает своего первенца, напрямую связан с её продолжительностью жизни. Чем раньше роды - тем больше шансов прожить дольше. Подсчеты исследования показали, что большинство женщин, родивших своего первого ребенка в возрасте от 26 до 30 лет, жили гораздо дольше своих нерожавших "коллег" или тех, кто решился обзавестись семьей после тридцати.

МЕЖДУ ТЕМ

Старение - это ничто иное как уменьшение в размерах ваших хромосом. А вернее, их окончаний - теломер. Такое открытие в свое время сделала биолог Элизабет Блэкберн и ее коллеги. За что были удостоены Нобелевской премии по медицине и физиологии 2009 года. По мнению ученых, именно чрезмерное сокращение теломер заставляет нас чувствовать (и визуально замечать) признаки старения. А в один прекрасный день, новорит Блэкберн, "скукоженные" теломеры и вовсе посылают сигнал: пришла, дружочек, пора умирать. Читайте подробнее в материале «Советы нобелевского лауреата – 5 простых способов замедлить старение»

Физиологи выяснили, что возраст женщины, когда она рожает своего первенца, напрямую связан с её продолжительностью жизни.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

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