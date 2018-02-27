Бритни Спирс поразила поклонников своей худобой

СЕГОДНЯ 12:28 2018-02-27T13:15:19+03:00

Бритни Спирс делает все возможное для того, чтобы выглядеть моложе своих лет Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Изменить размер текста: A A

В Лос-Анджелесе состоялось вручение премии The Hollywood Beauty Awards 2018. На этой церемонии присутствовала и небезызвестная американская певица Бритни Спирс. Причем она произвела настоящий фурор.

Так, она пришла на мероприятие в эффектном мини-платье бежевого цвета, расшитое стразами, которое плотно облегало ее фигуру. При этом было заметно, как сильно похудела певица.

Бритни оформила у пластических хирургов скулы и новый подбородок, а также подняла верхнюю часть лица нитями (новый образ певицы - справа).Фото: GLOBAL LOOK PRESS

По мнению американских СМИ и поклонников звезды, Спирс, которая, кстати, в последнее время редко показывается на светских мероприятиях, выглядела прекрасно. Между тем лицо 36-летней артистки многим показалось слегка неестественным.

Бритни Спирс на The Hollywood Beauty Awards 2018.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Как предположили журналисты, Бритни Спирс в настоящее время делает все возможное для того, чтобы выглядеть моложе своих лет, так как она уже год встречается с Сэмом Асгари, который моложе нее на 13 лет.

Кстати, Бритни Спирс была не просто гостьей торжественной церемонии: также она стала обладательницей престижной награды в категории «Аромат года». Она получила премию за собственный парфюм Fantasy In Bloom.