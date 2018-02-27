2018-02-27T19:30:50+03:00
Общество

Аномальные холода в России в 2018 году: В Москве холоднее, чем на Северном Ледовитом океане!

Под конец февраля во всей европейской части страны, на Урале, в Сибири трещат морозы. Чем вызваны аномальные холода в России и когда они закончатся
Юлия СМИРНОВА
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Самые сильные холода нынешней зимы пришлись на последние дня февраля - точнее, ночиСамые сильные холода нынешней зимы пришлись на последние дня февраля - точнее, ночиФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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Нынешняя зима состоит, кажется, из одних погодных аномалий. Вот и сейчас: ей уже уходить пора, а во многих регионах России трещат самые сильные морозы за всю зиму! И первые дни марта будут аномально холодными во всей европейской части России, на Урале, в Сибири и на юге Дальнего Востока, предупреждают в Московском метеобюро.

Если объективно, в градусах, то самые сильные холода, как и положено, стоят в Сибири. На севере Восточной Сибири в первые весенние ночи будет подмораживать до -40 градусов, днем -15...-20. На Ямале и в Ханты-Мансийском округе по ночам до -38, а днем -5..-10 (весна все-таки!).

Но вот если говорить об аномалиях, то самая неожиданные морозы ударили под занавес зимы в Европейской части России. Здесь сейчас на 8 - 10 градусов холоднее, чем положено по климатическим нормам, а в Московской области и Поволжье - даже на 12 градусов.

А если в общем: сейчас 20-градусные (или сильнее) морозы сковали терриорию, на которой живет половина населения России, подсчитали в центре "Фобос".

НОЧЬ РЕКОРДОВ

Только за одну минувшую ночь - на вторник, 27 февраля - побиты суточные рекорды по холоду в нескольких регионах:

Псков: -28 градусов (побит рекорд, державшийся полвека - до сих пор минимальной температурой для 26 февраля считались -24,7 градуса, она зафиксирована еще в 1968 году).

Ижевск: -29 градусов (прежний минимум, -27 градусов, установлен в 1992 году).

Рыбинск: -29,5 градуса (побит рекорд 1985 года, -27 градусов).

Вологда: -31 градус (прежнее достижение, -30,7 градусов, держалось аж с 1945 года).

Точная такая же стужа, -31 градус, трещала ночью и в Московской области. Но для Подмосковья это не рекорд.

ЮЖАНЕ ТОЖЕ МЕРЗНУТ

Холода дошли до самого Черного моря. В Краснодарском крае в понедельник утром подморозило до -11 (да, сибирякам смешно, а для юга - самая настоящая аномалия), прошли мощные снегопады. Правда, уже во вторник потеплело до 0...+5.

В Крыму 27 февраля - мокрый снег с дождем, в горах снег и гололед. И совсем нежарко: даже днем около ноля, на побережье Черного моря +6. А в ближайшие дни на полуострове подморозит до -4...-8 градусов, предупреждают в центре "Фобос".

ГЕОГРАФИЯ ХОЛОДНЫХ АНОМАЛИЙ

Вот какие аномальные холода в России, по прогнозу Гидрометцентра России, ожидаются в разных регионах в последний день зимы, 28 февраля (это уже не реальная температура воздуха, а отклонение от климатической нормы!):

На 12 градусов морознее, чем обычно: в Московской области и всех соседних с ней регионах. На восток и юго-восток язык аномального холода протянется до Рязани, Нижнего Новгорода, Пензы, Саранска. На запад и северо-запад - до Смоленска, Твери, Пскова, Велигого Новгорода. И дальше, до Балтики, Варшавы, Праги, Берлина, Осло.... Такая же мощная морозная аномалия на Урале, от Екатеринбурга до Салехарда.

На 8 - 10 градусов холоднее климатической нормы в Санкт-Петербурге, на Черноземье, в Новосибирской области, Красноярском крае.

В ночь на четверг, 1 марта, - в первую ночь календарной весны - практически во всех областях Центрального федерального округа подморозит до -20, а кое-где и до -25...-26 градусов (такая холодина возможна в том числе и в Московской области). Днем -7...-12. К выходным, про прогнозам синоптиком, морозы начнут потихоньку отступать.

УЛЬТРАПОЛЯРНОЕ ВТОРЖЕНИЕ

У синоптиков для нынешних холодов есть красивое объяснение. "Виноват" гигантский арктический антициклон и ультраполярное вторжение. Ледяной воздух с Карского моря идет мощным потоком, в направлении с северо-востока на юго-запад. Он накрыл не только Урал и Европейскую часть России до самого юга, но добрался и до Западной Европы.

А В АРКТИКЕ ТЕПЛЕЕ!

Парадокс в том, что в то же самое время в Арктике стоит аномальная теплынь. Ну то есть там холодно, конечно, по меркам сочинцев и жителей средней полосы. Но по сравнению с климатическими нормами для полярных широт - просто нереальное тепло.

И рекорды тут туже фиксируются - только не по минимальным температурам, а по максимальным! Вот, скажем, на острове Котельный (это в архипелаге Новосибирских островов, между морями Лаптева и Восточно-Сибирским), 25 февраля было теплее, чем во многих городах средней полосы, -12,1 градуса. Для Новосибирских остров это новый суточный рекорд. До сих пор теплее -15 градусов в этот день не бывало, рекорд держался с 1971 года.

И если посмотреть на прогностическую карту Гидрометцентра на 28 февраля, то Россия на ней выглядит страной контрастов. Рядом с сине-фиолетовыми территориями холодных аномалий (они перечислены выше) - ярко-красные и даже бордовые участки аномалий теплых. Чем интенсивнее цвет, тем больше отклонение от нормы.

Так вот: ярче всех краснеют арктический архипелаг Новая Земля и полуостров Ямал, там прогнозируется температура на 12 - 16 градусов выше климатической нормы! И даже оттепель возможна. Практически все побережье Северного Ледовитого океана - один сплошной "красный пояс", там весна начнетс с погоды на 4 - 8 градусов теплее, чем обычно. В общем, шутки про пляжи на море Лаптевых, похоже, уже почти не шутки!

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Самые сильные холода нынешней зимы пришлись на последние дня февраля - точнее, ночи. В Москве с конца прошлой недели по ночам подмораживает до -19...-21, по области до -29...-30. Днем тоже морозно, около -15 градусов, спасает солнце и отсутствие ветра (подробности)

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