BMW для олимпийцев доставили на Красную площадь

27 Февр. 18:22 2018-02-27T19:35:21+03:00

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Российские олимпийцы вечером 26 февраля вернулись из Сеула, в аэропорте Шереметьево их встречали сотни людей. Поздравления звучали от родных и фанатов. Многие держали в руках плакаты «Вы лучшие!», «ЗАспорт». А российских лыжниц Анну Нечаевскую и Анастасию Седову, которые завоевали бронзовые медали, в аэропорту ждали не только болельщики, но и женихи — под бурные овации молодые люди сделали спортсменкам предложения руки и сердца.

Но и это еще не все подарки, которые ждут олимпийцев. Спортсмены получат автомобили - на Васильевском спуске возле Кремля 27 февраля появились белые BMW. Вручать их по традиции будет Фонд поддержки олимпийцев России. Получат машины только призеры Олимпийских игр. И может олимпийцы еще их даже не видели, а фанаты уже сделали с ними селфи.

BMW для олимпийцев доставили на Красную площадьФото: Алиса ТИТКО

- А машины-то разные. Модели X4, X5 и X6, - обсуждают фанаты возле машин. - Видимо, смотря какую медаль завоевал. Так будут раздавать?

- Смотри, на них номера именные. Вон машина хоккеиста Кирилла Капризова. Это он забил финальную шайбу в матче Россия-Германия, - говорит фанат Андрей.

- Точно. А Овечкина где? - интересуется Павел.

- Так он же не играл. Зато вон Ильи Ковальчука. Интересно, они все-все водят машины? Если нет, то продавать?

Все машины именныеФото: Алиса ТИТКО

Стоит сказать, что машины сейчас находятся под надежной охраной ФСО. Да, и без ключей никуда не уехать. А вручат их спортсменам 28 февраля. Кстати, золотые призеры летней Олимпиады-2016 в Рио-де-Жанейро получили BMW X6, серебряные — X4, бронзовые — X3. После Олимпиады-2014 в Сочи победителям дарили внедорожники Mercedes моделей GL, ML, GLK. А дарить машины спортсменам стали не так давно - традиция появилась в 2006 году.

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Всего три недели назад страна спорила до хрипоты, нужно ли нам ехать на эту Олимпиаду, а сейчас все сомнения остались в прошлом. Чтобы встретить олимпийский рейс из Сеула, в аэропорт Шереметьево приехали сотни людей. Российские флаги, воздушные шары и самодельные плакаты «Вы лучшие!», форма «Боско» и «ЗАспорт» вперемешку, красные куртки и белые футболки… Вместе это море то и дело затягивало «Россия великая наша держава», без всякой команды, просто вспоминая, как те же слова российского гимна хоккейная сборная исполняла после финала… Попробовал бы кто сейчас здесь заикнуться, что зря мы поехали на эту Олимпиаду (подробности)