Как страна встречала российских олимпийцев из Пхенчхана

26 Февр. 21:38 2018-02-27T01:16:14+03:00

Изменить размер текста: A A

Всего три недели назад страна спорила до хрипоты, нужно ли нам ехать на эту Олимпиаду, а сейчас все сомнения остались в прошлом. Чтобы встретить олимпийский рейс из Сеула в аэропорт Шереметьево приехали сотни людей. Российские флаги, воздушные шары и самодельные плакаты «Вы лучшие!», форма «Боско» и «ЗАспорт» вперемешку, красные куртки и белые футболки… Вместе это море то и дело затягивало «Россия великая наша держава», без всякой команды, просто вспоминая как те же слова российского гимна хоккейная сборная исполняла после финала… Попробовал бы кто сейчас здесь закинуться, что зря мы поехали на эту Олимпиаду.

Хоккеист Михаил Григоренко с сыномФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Самолет с олимпийцами задерживался, и толпа между собой делилась свежими впечатлениями об Олимпийских играх. Парень в кепке «Красная машина» рассказывал, насколько сложным у него выдалось утро последнего воскресения.

Чтобы встретить олимпийский рейс из Сеула в аэропорт Шереметьево приехали сотни людейФото: REUTERS

- И вот представляешь, они пропускают! За две минуты до конца! Я думал все, не будет золота, продули… и кому Германии какой-то. И тут они сравнивают! Как же я орал!!! И разве я не мог сегодня не приехать? Они должны знать, что мы были вместе с ними…

Кажется, тут в воскресение утром каждый второй орал, когда Никита Гусев своим броском перевел хоккейный финал в овертайм и спас для нас самое важное золото Олимпийских игр.

Екатерина Боброва на церемонии встречи спортсменовФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Женщины в углу тихо обсуждали фигурное катание.

- Медведеву жалко, она же три года была лучшая! И сейчас только серебро…

- А вы слышали, Загитова заболела? Простудилась…

… - Нет, а лыжники то лыжники. Сколько медалей взяли! Никто не думал!

- Если бы асматиками были, еще бы больше взяли…

… - Слушайте, ну для меня любая из этих 17 медалей – золотая...

… - А Большунов точно прилетит? Ну этот, лыжник… Автограф хочу взять для сына, вот у меня маркер...

… Але! Не, не прилетели еще! Не знаю! Кому сказать?! Медведевой сказать?! Хорошо, передам, чтобы не уходила! Ну если прорвусь…

И кто скажет, после этого, что Россия – неспортивная страна, и нам не нужны все эти Олимпиады?

То и дело кто-то затягивал клич «Рос-си-я!». И толпа, думая что наконец выходят олимпийцы, подхватывала призыв. Преждевременность, конечно, тут же вскрывалась, но игра эта никому не надоедала, и все начиналось по новой.

То и дело кто-то затягивал клич «Рос-си-я!»Фото: REUTERS

Рейс задерживался уже больше чем на час. Местный человек, отвечающий за музыку перебрал всю коллекцию олимпийских песен, отчаялся и, кажется, был близок к суициду - перешел на Газманова. Все кричалки были использованы и не по разу, но никто не хотел расходиться, и толпа становилась только плотнее.

Но все когда-то заканчивается, даже санкции МОК и интервью Григория Родченкова. Вот и очередная стойка со смартфонами на вытянутых руках не оказалась ложной тревогой. Олимпийцы преодолели последние десяток метра, и кажется сами обалдели от такого приема.

Пока спортсмены неуверенно улыбались толпе, слово взял президент ОКР Александр Жуков.

- Спасибо вам огромное, что пришли встретить нашу прекрасную команду. Я хочу сказать от имени ОКР огромное спасибо нашим спортсменам за то, что они приняли решение поехать, что было очень непросто. Большой спасибо болельщикам, я думаю, вся страна была у телевизоров. У многих было сомнение, надо ли ехать, за какую страну будут выступать спортсмены. Но вчера когда выиграли наши хоккеисты, все понимали, какую страну они представляли. Ни в одной стране мира не возникает сомнений, чьи фигуристы лучшие в мире. На этой Олимпиаде все наши спортсмены выступали с Россией в сердце.

И тогда у начался настоящий праздник. Жукову что-то отвечали в ответных словах. Лыжницам делали предложения, но вокруг все уже разбилось на маленькие круговороты, центрами в которых были спортсмены.

- 26 лет ждали, и вот наконец-то! – втолковывал корреспонденту «КП» Владислав Третьяк, глава Федерации хоккея России. –Вчера отмечали сначала с родственниками, а потом в Русский дом поехали. Там уже по-русски тоже отметили.

Хоккеисты Сергей Андронов с дочерью и Михаил Григоренко с сыномФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

И все уже забыли, что словосочетание «Русский дом» в Пхенчхане было в принципе под запретом.

- Вон бегите, там Капризов пошел! Надо догнать, – ржали хоккеисты на юными болельщиками, и те со всех ног бежали за героем хоккейного финала.

- Нет, ну мне-то за что спасибо? – краснел Кирилл. – Ну что сразу я принес медаль, это не только я принес это все мы…

И опять краснел.

Лыжник Большунов, собравший коллекцию из четырех медалей, тоже был нарасхват.

- Ну это тот самый, который бежал, потом упал, а у него все равно медаль, - растолковывала пожилая дама своей подруге важность персоны. Больушнову в это время тянули 50 рублей, чтобы он на них расписался.

- Такому человеку 5000 надо протягивать! – укоряли любителя автографов.

- Так нету у меня! – улыбался тот. – Я бы и десть бы дал!

Спортсмены в аэропорту ШереметьевоФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Большунов безропотно расписывался и на 50 рублях, и на футболках, и давал подержаться за медаль. Судя по всему медаль была тяжелая. Во всех смыслах.

И только Евгения Медеведа тихо-тихо по стеночке выбралась из этой суеты и растворилась где-то в глубине зала. Видимо, слишком непросто ей далась эта Олимпиада. Как и всей, впрочем, сборной России.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Российских лыжниц-призеров ОИ-2018 встретили на родине предложением руки и сердца

Российских лыжниц Анну Нечаевскую и Анастасию Седову, вернувшихся с Олимпиады-2018 бронзовыми призерами, в аэропорту ждали не только благодарные болельщики, но и женихи — под бурные овации молодые люди сделали спортсменкам предложения руки и сердца. (подробнее)

Итоги Олимпиады 2018 в Пхенчхане: Россию спасли лыжники

Самые странные в истории российского спорта Олимпийские игры завершили в Пхенчхане, и теперь самое время понять наконец, что это было. Хорошо мы выступили с учетом всех обстоятельств или могли лучше? В каких видах спорта Россия все еще недосягаема, а где потеряла былое преимущество? (подробно)