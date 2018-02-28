Российским мужчинам нужно привить уважение к женщинам, но заковывать в цепи их не стоит

28 Февр. 19:51 2018-03-01T03:13:03+03:00

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Со мной как-то тоже случилось нечто подобное, что и с журналистками, которые обвиняют депутата Слуцкого в сексуальных домогательствах. Я тогда была начинающей журналисткой в крупном деловом издании и занималась темой энергетики. Однажды меня отправили в командировку в Заполярье. На одном самолете со мной летели важные чиновники Минтопэнерго, депутаты Госдумы и нефтяники. Я на борту оказалась единственной журналисткой. И вот высокопоставленный чиновник из Минтопа вместе с известным депутатом Госдумы решили взять надо мной «шефство» в этой поездке. Нет, они не зажимали меня в углах и не лезли целоваться, но их намеки были слишком липки и прозрачны, они открыто требовали продолжения банкета и при этом угрожали: «только заикнись кому-нибудь, больше нигде работать не будешь». При возвращении в столичный аэропорт депутат Госдумы посадил меня в свою машину и довез с мигалкой до хрущевки, где я жила. «Заходи ко мне в Думу, выпишу тебе пропуск, у меня огромный кабинет с диваном. Но помалкивай, - сказал он мне на прощанье.

Я помалкивала 20 лет. И молчала бы и дальше, если б не эта история со Слуцким. Она ярко показала: наше общество сильно изменилось. «У них на верху так принято, и я ничего не докажу», - решила я после командировки в Заполярье и перекрестилась, что так легко отделалась. Осталось лишь омерзение и возмущение этой чиновничьей вседозволенностью. Я - студентка, еще совсем «зеленая» журналистка, а они - богатые люди с политического Олимпа. Думаю, примерно то же самое чувствовали и журналистки, замешанные в скандале со Слуцким. И, скорее всего, они молчали по той же причине, что и я: еще недавно подобные скандалы были не в тренде, и девушкам не хотелось поднимать шум, который им самим же может навредить. Лучше подальше держаться от «порочного» депутата, вот и все дела.

Мы долгое время воспринимали сексуальные скандалы на Западе, в которых замешаны известные люди, скорее как киношные сериалы. Слишком далеки они были от нашей действительности. Это и скандал с экс-премьером Италии Сильвио Берлускони и его бурными сексуальными вечеринками на виллах, и скандал с бывшим главой МВФ Домиником Стросс-Каном (обвинен в попытке изнасилования горничной), и скандал с американским продюсером Харви Вайнштейном, склонявшим к сексу актрис. Эта троица здорово поплатилась за свои похождения. На Западе такой «слив» означает полный слом карьеры. И вот теперь оказалось, что в России тоже есть свои «плейбои» и сексуальные скандалы нам вовсе не чужды. Заварушка вокруг Слуцкого, конечно же, отдает политическим душком. Депутата явно решили потопить. Почему именно сейчас - другой вопрос. Но дыма без огня не бывает, а сбор компромата - это одна из составляющих политики. Опытный госслужащий просто не может об этом не знать. И если раньше нас уверяли, что в СССР секса нет, то в России он абсолютно точно есть, и потому известным людям лучше держать руки по швам, и в общении с женщинами не злоупотреблять своим положением.

Что касается разработки законопроекта о «харассменте», то тут главное не перегнуть палку. Россия - не Америка. Там феминистки могут отправить мужчину на скамью подсудимых за невинный поцелуй, предъявив обвинение в сексуальном домогательстве. Многим мужчинам в России, конечно же, стоит поучиться уважению к женщинам, но и сковывать мужчин с головы до ног законодательными цепями тоже не стоит. У нас в стране и так демографический кризис.

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Давно из Госдумы не было таких огненных новостей, сплошная законодательная рутина. А ведь депутаты народ веселый, любят жить полной жизнью и на широкую ногу. С женщинами-журналистками могут и пофлиртовать, и приобнять при разговоре, и щекотливо пошутить - говорю вам это как парламентский корреспондент. (подробности)