Пять секс-мифов, которые пора забыть

28 Февр. 21:26 2018-02-28T21:39:22+03:00

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Все мы хоть раз в жизни становились жертвами мифов про «это». Особенно в подростковом возрасте. И все бы ничего, однако часто некоторые заблуждения могут сохраняться в нашей памяти и преследовать уже во взрослой жизни, влияя тем самым на дальнейшую сексуальную жизнь. Чтобы этого не случилось с вами, читайте про главные ловушки.

ДЕВСТВЕННАЯ ПЛЕВА КАК ПОКАЗАТЕЛЬ ЦЕЛОМУДРИЯ

Это вековая традиция – считать, что девственная плева является признаком целомудрия (ну или, по крайней мере, говорит о том, что девушка не занималась вагинальным половым актом).

Наоборот, когда мембрана покрывает влагалищное отверстие полностью, это является ненормальным состоянием. Такая патология называется "гематокольпос" (неперфорированная девственная плева) и требует операционного вмешательства.

Несмотря на то, что люди придают девственной плеве большое значение, домыслы вокруг нее чаще всего являются ошибочными.

Например, вам стоит знать, что фактическая форма и размер плевы у разных женщин варьируются. А некоторые девочки уже рождаются без девственной плевы - и это считается нормальным.

А еще, вопреки общепринятому мнению, она не закрывает вход до влагалище полностью, иначе кровь во время менструации и другие выделения не смогли бы выходить наружу.

Кроме того, некоторые женщины даже при наличии плевы во время первого полового акта не испытывают никаких разрывов и у них нет кровотечений. Чаще всего это объясняется растягиванием эластичной и гибкой пленки. А также - простите, мужики! - небольшим размером пениса. Так что прежде чем грешить на любимую («А говорила, что я у нее первый»), стоит трезво оценить размеры своего достоинства.

Это вековая традиция – считать, что такая маленькая мембрана женщины является признаком ее девственностиФото: GLOBAL LOOK PRESS

ВО ВРЕМЯ МЕСЯЧНЫХ ЗАБЕРЕМЕНЕТЬ НЕЛЬЗЯ

Еще одно частое заблуждение на тему секса: мол, если заниматься сексом во время «красных дней календаря», то риск забеременеть отсутствует. На самом деле, такой сценарий хотя и маловероятен, но тем не менее он возможен!

И во многом зависит от того, как долго длится ваш менструальный цикл. У большинства женщин он продолжается около 28 дней. При таком графике овуляция обычно происходит примерно на 12-16 день цикла. Однако у некоторых цикл более короткий, а это значит, что овуляция также случается раньше. Она может произойти и на десятый, и даже на пятый день цикла.

А в сочетании с тем фактом, что сперма может жить внутри женского тела до 5 дней, получается, что секс даже во время менструации несет определенные риски. Достаточно одному единственному сперматозоиду «пересидеть» несколько дней внутри женщины и дождаться ее ранней овуляции, и все - вы беременны!

В общем, если вы не планируете стать мамой в самое ближайшее время, используйте презерватив даже в дни менструации.

Забеременеть можно и во время месячныхФото: EAST NEWS

ЕСЛИ НЕ ВАГИНАЛЬНЫЙ - ЗНАЧИТ, НЕ ОРГАЗМ

Среди запросов в поисковиках на просторах интернета вопросы типа «Почему я не могу получить оргазм?» и «Моя подруга не достигает кульминации» - в списке лидеров.

На самом деле, такая проблема чаще всего не стоит и выеденного яйца. Обязательный вагинальный оргазм - это пропаганда эротических фильмов и порнографии, а в жизни для того, чтобы достичь оргазма, женщинам часто требуется стимуляция клитора, а не просто проникновение.

Согласно альманаху Основы акушерства и гинекологии, только 25% женщин достигает сексуальной кульминации во время обычного секса, остальные 75% нуждаются в дополнительном воздействии на клитор.

Вот почему и мужчинам, и женщинам стоит поменьше верить мифам, а побольше заниматься самообразованием (да-да!) в вопросах секса.

МАСТУРБАЦИЯ - ЭТО ВРЕДНО

Предыдущий миф прямо отпправляет нас к следующему пункту, который заключается в том, что мастурбация - это плохо и вредно. Многие на полном серьезе уверены, что это может привести к эректильной дисфункции у мужчин, спровоцировать сексуальную дисфункцию у женщин, и даже стать причиной слепоты у тех и у других.

Конечно же, это все не так. Специалисты утверждают, что от мастурбации вреда ноль.

Даже наоброт - зачастую она приносит только пользу для здоровья, включая снятие напряженности, облегчение менструальных судорог и, что не менее важно, понимание своих желаний.

А говорили, что мастурбировать вредно!Фото: EAST NEWS

А еще во время мастурбации женщине проще достичь оргазма. Во-первых, в такие моменты она сосредоточена только на себе и своих фантазиях. А во-вторых, не беспокоится о том, как выглядит со стороны и как видит ее партнер.

Что касается возможной дисфункции, то врач-сексолог Теши Морган в своей лекции на TED объясняет, что это стопроцентно ложная информация: единственное, к чему может привести мастурбация, это привыкание к определенным практикам. Но такая проблема быстро решается, если рассказать партнеру о своих предпочтениях в сексе, и подсказать, что и как лучше делать в определенные моменты.

СЕКС ВЛИЯЕТ НА СПОРТИВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

Это на самом деле правда, что в течение многих лет руководители и тренеры ведущих спортивных команд запрещали своим подопечным заниматься сексом перед важными выступлениями. И все из опасений, что пыл спортсмена будет выплеснут и растерян.

Но теперь ученые полностью опровергают эффективность такой практики воздержания. Недавние исследования показали, что секс за день до участия в спортивном соревновании никак не влияет на спортивную производительность человека.

Чтобы спортсмены показали хорошие результаты, тренеры часто запрещают им секс накануне выступления.Фото: EAST NEWS

Другое дело, что в зависимости от индивидуального психологического состояния человека секс может изменить его эмоциональный настрой.

Если спортсмены слишком озабочены и беспокойны накануне события, отношения на самом деле могут стать отвлекающим маневром. Поэтому в таком состоянии вместо секса спортсмену перед соревнованиями требуется хороший глубокий сон.

ДРУГОЕ МНЕНИЕ:

Мифы о сексе лучше не разоблачать

Иногда получается хорошо. Иногда не очень. Но, когда дело доходит до вопросов секса, развенчание мифов зачастую оказывается еще забавнее, чем сами мифы. Это отлично видно на примере недавно вышедшей «Энциклопедии заблуждений» психолога Александра Гировского (подробнее)