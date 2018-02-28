В НАК рассказали о предотвращении теракта в московской школе на 1 сентября

СЕГОДНЯ 15:09 2018-02-28T15:09:53+03:00

В столице предотвращен теракт, который должен был случиться в День знаний. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

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На ежегодной пресс-конференции Национального антитеррористического комитета (НАК) его официальный представитель Андрей Пржездомский пролил свет на попытку теракта, предотвращённого в столице полгода назад:

— Его звали Сархат. 32 года. Приехал в Москву, жил на стройке. Условиями был недоволен: грязь, прораб зажимает зарплату. Стал делится проблемами в сети. На него вышел «модератор» (из числа террористов). За два месяца после бесконтактной обработки Сархат стал готов пойти на страшное преступление.

Ему было предложено совершить самое циничное, что можно только представить: напасть на школу в День знаний. Он заранее выезжал на предполагаемое место атаки, изучал местность и различные виды оружия. В ночь на 31 августа записал на телефон клятву верности «джихаду». Но был под колпаком спецслужб. Его взяли той же ночью. Идёт следствие. Судя по беседам с Сархатом, у него нет никакой чёткой идеологии, никакой морали. Подробности в интересах дела не разглашаются, — отметил Пржездомский.

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Также представитель НАК подчеркнул, что сегодня вербовка на дело террора через интернет приобретает глобальный характер. Начинается всё с безобидного общения в соцсетях на бытовые темы. Далее обсуждаются вопросы религии, политики. Потом беседа уходит в закрытые каналы — мессенджеры с высоким уровнем криптозащиты. Работают психологи, пропагандисты, вербовщики. Процесс бывает очень быстрым — до нескольких месяцев.

В прошлом году предотвращён выезд из России свыше 80 лиц для участия в террористической деятельности. Но одновременно наблюдается и другой процесс: разочарование людей, которые присоединились [к боевикам в Сирии]. Несоблюдение норм морали, в том числе религиозной; тяжёлые условия, далёкие от тех, что обещают вербовщики.

Пржездомский привёл конкретные примеры «жизненных историй» боевиков:

— Ну вот такой Ахмед — назовём его так. 24 года. Спортсмен, чемпион мира по рукопашному бою среди юниоров. Учился в Москве. Смотрел пропагандистские ролики в интернете, попал в зависимость от вербовщиков. Решил «проверить себя как мужчина» — поехал в Сирию. Бои под Идлибом, Алеппо. Но увидел реальность: мародёрства, издевательства над людьми. Ахмед связался по телефону с братом, понимая, что здесь его встретят спецслужбы. Вернулся в Россию, отсидел в тюрьме, освободился. Сейчас раскаивается. Надеемся, извлёк уроки.

Ещё пример. Рашид, 27 лет. После армии работал на водоканале, имел машину. Прислал брату по «Вотсапу» звуковое сообщение: еду в Сирию, родители пусть не беспокоятся. Но ему, можно сказать, повезло. В Турции встретился с молодыми людьми, возвращавшимися из Сирии, они ему рассказали правду. Он испугался, сдался турецкой полиции, был депортирован в РФ, получил условный срок. Сейчас учится в университете управления.

Ещё пример. Аслан из Средней Азии. Соблюдал «конспирацию» по указанию вербовщика: носил в кармане сигареты, пил алкоголь, брил бороду. По инструкциям в интернете собрал СВУ (самодельное взрывное устройство). Решил подорваться на КПП в одной из воинских частей. За день до теракта задержан, предстанет перед судом, — рассказал представитель НАК.

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